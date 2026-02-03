Nhiều vấn đề 'nóng' tại Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình, cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề, trong đó có tình trạng ô nhiễm môi trường.

Sáng 3/2, tại Phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Báo cáo công tác dân nguyện tháng 01/2026. Báo cáo cho thấy, bên cạnh sự đồng thuận, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ lo lắng trước nhiều vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế – xã hội.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình, cử tri đặc biệt quan tâm đến hậu quả nghiêm trọng do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung; tình trạng giá cát xây dựng tăng cao bất thường; khó khăn của hộ nghèo, cận nghèo trong tiếp cận thiết bị thông minh và dịch vụ số; những bất cập trong thủ tục hành chính về đất đai; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tràn lan trên mạng xã hội; vấn đề việc làm, tiền lương, thưởng của người lao động dịp Tết; nguy cơ mất an toàn tại các lễ hội đầu Xuân; tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Trước thực tế đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, tăng cường đầu tư cho phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; có giải pháp hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, bảo đảm công bằng trong chuyển đổi số.

Các bộ, ngành liên quan được kiến nghị tăng cường quản lý nội dung trên mạng xã hội, bảo vệ trẻ em; siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; tháo gỡ vướng mắc đối với thực phẩm nhập khẩu; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai; quản lý chặt hoạt động khai thác, kinh doanh cát xây dựng, bình ổn giá vật liệu; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định thị trường và trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Kết luận phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường giám sát, sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của Nhân dân.