Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Nhiều vấn đề 'nóng' tại Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình, cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề, trong đó có tình trạng ô nhiễm môi trường.

Thiên Tuấn

Sáng 3/2, tại Phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Báo cáo công tác dân nguyện tháng 01/2026. Báo cáo cho thấy, bên cạnh sự đồng thuận, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ lo lắng trước nhiều vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế – xã hội.

202602030953056784-z7495720976448-d5bead2174e0757cff9728fcf00d8d71.jpg

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình, cử tri đặc biệt quan tâm đến hậu quả nghiêm trọng do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung; tình trạng giá cát xây dựng tăng cao bất thường; khó khăn của hộ nghèo, cận nghèo trong tiếp cận thiết bị thông minh và dịch vụ số; những bất cập trong thủ tục hành chính về đất đai; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tràn lan trên mạng xã hội; vấn đề việc làm, tiền lương, thưởng của người lao động dịp Tết; nguy cơ mất an toàn tại các lễ hội đầu Xuân; tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Trước thực tế đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, tăng cường đầu tư cho phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; có giải pháp hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, bảo đảm công bằng trong chuyển đổi số.

202602031031084635-z7495891269089-65ac1894771397920a7f2d040647fe10.jpg

Các bộ, ngành liên quan được kiến nghị tăng cường quản lý nội dung trên mạng xã hội, bảo vệ trẻ em; siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; tháo gỡ vướng mắc đối với thực phẩm nhập khẩu; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai; quản lý chặt hoạt động khai thác, kinh doanh cát xây dựng, bình ổn giá vật liệu; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định thị trường và trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Kết luận phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường giám sát, sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của Nhân dân.

#cử tri #quốc hội #ô nhiễm môi trường #thực phẩm giả #tết nguyên đán #phiên họp

Bài liên quan

Chính trị

Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 3/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là là phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Phiên họp sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026; nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

phien-hop.jpg
Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu trên trong Công điện số 07 vừa ban hành, về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý; triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Đảng ta đã xác định, sức mạnh lớn nhất nằm ở niềm tin của người dân, vì vậy, tầm nhìn 2026 đặt trọng tâm vào việc xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của cộng đồng làm thước đo duy nhất cho hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Đảng ta đã xác định, sức mạnh lớn nhất nằm ở niềm tin của người dân, vì vậy, tầm nhìn 2026 đặt trọng tâm vào việc xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của cộng đồng làm thước đo duy nhất cho hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết, trao giải cuộc thi 'Vững bước dưới cờ Đảng'

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết, trao giải cuộc thi 'Vững bước dưới cờ Đảng'

Tối 2/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề "Vững bước dưới cờ Đảng", nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.