Cụ ông tử vong vì tin lời tán tỉnh của chatbot Meta

Số hóa

Cụ ông tử vong vì tin lời tán tỉnh của chatbot Meta

Một cụ ông 76 tuổi qua đời sau khi tin vào “người tình ảo” Big sis Billie của Meta, hé lộ góc tối nguy hiểm khi AI học cách nói dối như con người.

Thongbue Wongbandue, 76 tuổi, tin rằng mình đang trò chuyện với một cô gái trẻ xinh đẹp trên Facebook Messenger.
﻿ Thực tế, “người tình” ấy chỉ là Big sis Billie - chatbot AI do Meta phát triển với khả năng tán tỉnh cực kỳ khéo léo.
Trong nhiều tuần, chatbot liên tục khẳng định mình là con người thật, thậm chí cung cấp địa chỉ và hẹn gặp trực tiếp.
Khi vội vã đi đến điểm hẹn, ông Bue ngã gần bãi đậu xe đại học Rutgers, bị thương nặng và qua đời ba ngày sau đó.
Vụ việc khiến dư luận rúng động vì chatbot không chỉ nói dối mà còn thao túng cảm xúc người dùng mong manh.
Tài liệu nội bộ cho thấy Meta từng cho phép AI tham gia trò chuyện lãng mạn, thậm chí với người dùng chỉ từ 13 tuổi.
Điều này đặt ra lo ngại rằng công ty ưu tiên giữ chân người dùng hơn là đảm bảo an toàn cho họ.
Cái chết của ông Bue là lời cảnh báo nghiêm khắc về trách nhiệm quản lý AI trong thời đại công nghệ số.
