Cảnh giác chiêu lừa “bill chuyển khoản giả” đang hoành hành

Hiện nay, trên mạng xã hội tràn lan dịch vụ tạo bill chuyển khoản giả với giao diện y như thật, khiến không ít người bán hàng online sập bẫy.

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng trở thành phương thức phổ biến, đặc biệt trong các giao dịch mua bán online và trực tiếp. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng kéo theo nhiều rủi ro, trong đó nổi bật là thủ đoạn lừa đảo bằng hình ảnh xác nhận chuyển khoản giả hay còn gọi là “bill chuyển khoản giả”. Đây là một hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, khiến nhiều người bán hàng, đặc biệt là tiểu thương và chủ shop online, trở thành nạn nhân.

Thủ đoạn tinh vi: “Bill giả, tiền không có”

Thủ đoạn lừa đảo bằng bill chuyển khoản giả thường diễn ra theo một kịch bản quen thuộc nhưng rất hiệu quả:

- Người mua giả vờ chuyển khoản: Sau khi chọn hàng, đối tượng lừa đảo yêu cầu thanh toán qua chuyển khoản. Họ quét mã QR hoặc nhập số tài khoản người bán, sau đó đưa ra hình ảnh giao dịch “thành công” trên điện thoại.

- Sử dụng phần mềm tạo bill giả: Các đối tượng sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh hoặc website chuyên tạo bill giả như “taobillgia.com” để tạo ra hình ảnh xác nhận chuyển khoản giống thật đến 90–95%. Các thông tin như tên người nhận, số tiền, thời gian giao dịch, mã giao dịch đều được làm giả một cách tinh vi.

- Lợi dụng sự chủ quan của người bán: Trong lúc đông khách hoặc vội vàng, người bán không kiểm tra tài khoản ngân hàng mà tin vào hình ảnh giao dịch, từ đó giao hàng cho kẻ lừa đảo.

- Biến mất sau khi nhận hàng: Sau khi nhận được hàng, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chặn liên lạc và không để lại dấu vết.

Bill chuyển khoản giả mạo được tạo bởi website taobillgia (Ảnh: Người lao động)

Thủ đoạn này đã khiến nhiều người bán hàng rơi vào cảnh mất tiền oan. Một chủ cửa hàng tạp hóa tại TP. HCM cho hay mình vừa trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo bằng bill chuyển khoản giả.

Theo lời kể, một nam thanh niên đến mua 3 thùng bia Tiger và đề nghị thanh toán qua quét mã QR. Sau khi thao tác, người này đưa cho chủ cửa hàng xem màn hình điện thoại hiển thị giao dịch thành công với số tiền 1,2 triệu đồng. Thấy khách đi xe máy đắt tiền và số tiền trùng khớp, người bán tin tưởng mang bia ra xe cho khách.

Tuy nhiên, khi quay lại kiểm tra tài khoản, ông phát hiện tiền vẫn chưa về. Ban đầu, ông nghĩ do hệ thống chậm trễ nên tiếp tục chờ đợi. Nhưng đến hôm sau, thậm chí sau hơn một tuần, số tiền 1,2 triệu đồng vẫn không xuất hiện trong tài khoản.

Người bán hàng chia sẻ rằng vì tin vào màn hình báo giao dịch thành công nên đã chủ quan không kiểm tra tài khoản ngay. Sau sự việc, ông bức xúc và cho rằng đây là bài học cảnh giác cho những tiểu thương, tránh rơi vào bẫy lừa tương tự.

Công an xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, ngày 9/8, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng chiêu giả chuyển khoản để chiếm đoạt tiền. Hai đối tượng được xác định là N.H.N (20 tuổi, trú tại Đắk Lắk) và L.N.Q (19 tuổi, trú tại Vĩnh Long) đã thực hiện trót lọt 6 vụ trong cùng một ngày, chiếm đoạt tổng cộng 3,1 triệu đồng của người dân ở các xã Quảng Tín và Nhân Cơ.

Trong số các nạn nhân có chị T.M.L (30 tuổi, trú xã Nhân Cơ), người đã đến công an trình báo sau khi phát hiện bị lừa. Chị cho biết khi đang bán cơm tại thôn 8, hai thanh niên đi xe máy vào mua hàng, đồng thời đề nghị rút thêm 700.000 đồng tiền mặt. Khi thanh toán, họ giả vờ chuyển khoản cả tiền cơm và số tiền cần rút, sau đó đưa màn hình điện thoại hiển thị giao dịch “đã chuyển 780.000 đồng”. Tin tưởng, chị Lệ đã giao tiền mặt, nhưng đến chiều kiểm tra tài khoản thì không thấy tiền về.

Từ thông tin trình báo, lực lượng công an nhanh chóng xác minh và làm rõ hành vi của N và Q. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận đã dùng thủ đoạn tương tự để lừa tổng cộng 6 người dân trong ngày, thu về số tiền 3,1 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Cảnh giác là chìa khóa bảo vệ tài sản

Theo chuyên gia an toàn thông tin Huỳnh Trọng Thưa, các bill giả ngày càng giống thật nhờ công nghệ hiện đại và sự tinh vi của các đối tượng xấu. Các trang web cung cấp dịch vụ này thường dùng tên miền quốc tế để tránh bị xóa. Ông cảnh báo người dân cần thận trọng, bởi việc tò mò truy cập có thể dẫn đến mất tiền hoặc bị đánh cắp dữ liệu.

Cơ quan chức năng cảnh báo hình thức lừa đảo làm giả biên lai chuyển tiền thành công (Ảnh minh họa)

Đối với chiêu trò giả mạo biên lai chuyển tiền thành công, theo Cục An toàn thông tin- Bộ Thông tin và truyền thông, người dân cần lưu ý các dấu hiệu nhận diện sau đây:

- Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là mua hàng số lượng lớn, sau đó vay thêm tiền mặt của nạn nhân rồi chuyển khoản trả.

- Các đối tượng đề nghị chuyển khoản theo hình thức Internet Banking cho người bán hàng. Nhưng thực chất là không có việc chuyển tiền thật, mà các đối tượng đã dùng một số phần mềm tạo dựng bill thanh toán giả rồi đưa cho người bán hàng xem nhằm chứng minh là đã thực hiện việc chuyển khoản. Cho đến khi các nạn nhân không thấy tài khoản báo có tiền và nhận ra mình đã bị lừa, thì các đối tượng đã “cao chạy xa bay”.

Cơ quan Công an khuyến cáo: - Để tránh bị lừa đảo, người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công. - Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng đến tài khoản của mình thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công. - Ngoài ra, lưu ý không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email… cho bất kỳ ai kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước. - Trường hợp phát hiện cần liên hệ Cảnh sát khu vực/Công an xã trên địa bàn hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn hoặc thực hiện tố giác tội phạm qua chức năng gửi Kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự trên ứng dụng VNeID

Chiêu lừa bằng bill chuyển khoản giả là một hình thức lừa đảo không mới nhưng ngày càng phổ biến và tinh vi. Trong bối cảnh giao dịch điện tử phát triển mạnh mẽ, người bán hàng đặc biệt là các tiểu thương, chủ shop online cần trang bị kiến thức, kỹ năng kiểm tra giao dịch và luôn tỉnh táo trước mọi hình ảnh “chuyển khoản thành công”.

Việc nâng cao cảnh giác không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần xây dựng môi trường giao dịch an toàn, minh bạch. Đừng để sự chủ quan trở thành cái giá phải trả cho một cú lừa tưởng chừng vô hại.