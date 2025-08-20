Hà Nội

Nếu năm 2007 Apple không ra mắt iPhone, điều gì xảy ra?

Số hóa

Nếu năm 2007 Apple không ra mắt iPhone, điều gì xảy ra?

Nếu iPhone chưa từng tồn tại, Nokia có thể vẫn thống trị, BlackBerry trở thành mạng xã hội lớn nhất, và smartphone sẽ chậm trễ nhiều năm mới bùng nổ.

Thiên Trang (TH)
Ngày 9/1/2007, Steve Jobs giới thiệu iPhone, mở ra kỷ nguyên smartphone cảm ứng.
Nếu Apple không ra mắt sản phẩm này, Nokia nhiều khả năng vẫn giữ ngôi vương với Symbian và điện thoại nắp trượt.
Người dùng sẽ truy cập internet qua WAP, tải ứng dụng từ diễn đàn rồi cài bằng thẻ nhớ hoặc USB.
BlackBerry Messenger có thể trở thành nền tảng nhắn tin toàn cầu, thay thế vai trò của Facebook và Instagram.
Samsung nhiều khả năng từ bỏ tham vọng smartphone cảm ứng, tập trung phát triển TV, tủ lạnh và hệ sinh thái gia đình thông minh.
Công nghệ cảm ứng điện dung đa điểm có thể chậm ra đời từ 5 đến 7 năm, khiến Android vẫn giữ giao diện bàn phím vật lý.
Không có App Store, ứng dụng bị phân mảnh, startup khó mở rộng, và TikTok hay Instagram sẽ không thể bùng nổ.
Smartphone có thể vẫn xuất hiện, nhưng thiếu đi sự quyến rũ, tính biểu tượng và trải nghiệm trọn vẹn mà iPhone mang lại.
Thiên Trang (TH)
#iPhone 2007 #công nghệ cảm ứng #Nokia #BlackBerry #smartphone #đổi mới công nghệ

