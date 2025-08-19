Hot girl khoe góc gaming “bãi biển” khiến dân mạng phát sốt

Hà Nội

Số hóa

Cô gái xinh đẹp biến góc gaming thành “bãi biển tại gia” độc lạ, khiến cộng đồng trầm trồ và đòi trao ngay giải “góc gaming đẹp nhất”.

Thiên Trang (TH)
Một hot girl vừa khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi khoe góc gaming siêu độc đáo.
Thay vì chỉ có đèn LED và gear xịn, cô biến không gian chơi game thành bãi biển thu nhỏ.
Hình nền biển xanh, ghế nằm chill và hải sản tươi ngon tạo cảm giác nghỉ dưỡng thật sự.
Cô nàng hài hước chia sẻ: “Không đi biển được thì tạo biển chill tại gia thôi”.
Bài đăng nhanh chóng gây bão mạng, nhận hàng nghìn lượt khen ngợi vì sự sáng tạo.
Điều thú vị là ngay bên cạnh còn có góc gaming “chất” không kém của chồng cô.
Sự đồng điệu sở thích biến không gian này thành “tổ ấm” vừa lãng mạn vừa công nghệ.
Nhiều người gọi đây là “couple goals” và mơ ước sở hữu góc gaming như vậy.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#góc gaming #bãi biển tại gia #hot girl #sáng tạo nội thất #góc chơi game #cộng đồng mạng

