Motorola ra mắt Razr Swarovski và tai nghe Buds Loop lấp lánh cực đẹp

Số hóa

Motorola vừa ra mắt điện thoại Motorola Razr và tai nghe Buds Loop đính pha lê Swarovski lấp lánh với màu Pantone Ice Melt.

Tuệ Minh
Mới đây, Motorola đã ra mắt Bộ sưu tập Brilliant nhờ hợp tác với thương hiệu trang sức biểu tượng Swarovski.
Bộ sưu tập bao gồm hai thiết bị – điện thoại Motorola Razr 2025 (hay còn gọi là Motorola Razr 60) và tai nghe không dây Moto Buds Loop.
Cả hai đều được đính pha lê Swarovski và có phiên bản giới hạn màu Pantone Ice Melt.
Phiên bản giới hạn Motorola Razr 2025 sở hữu 35 viên pha lê Swarovski được đính thủ công ở mặt lưng thiết kế chần bông.
Bản lề cũng chứa một viên pha lê lớn, được cắt chính xác với 26 mặt cắt, cạnh phải có các phím âm lượng lấy cảm hứng từ pha lê.
Motorola cũng tặng kèm một ốp lưng trong suốt, giúp các chủ nhân khoe trọn thiết kế độc đáo của smartphone.
Cặp tai nghe Motorola Buds Loop được đính pha lê Swarovski trên móc tai. Tai nghe sở hữu driver 12mm với công nghệ điều chỉnh âm thanh Bose, mang lại âm thanh không gian và thời lượng pin lên đến 37 giờ.
Bộ sưu tập Motorola Brilliant sẽ được bán với số lượng giới hạn ở mức giá 999 USD (khoảng 26,2 triệu đồng), bao gồm cả điện thoại và tai nghe Buds Loop.
Đợt mở bán đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 7/8 tại Mỹ thông qua trang web Motorola.com và các nhà bán lẻ đối tác.
Motorola Brilliant với Motorola Razr 2025 và tai nghe Moto Buds Loop đính pha lê Swarovski cực đẹp.
