Công ty Đồ Gỗ An Khang được chỉ định gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại xã Hiệp Hưng

Mới đây, bà Đặng Thị Lương, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 81/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án: Tuyến đường ấp Long Phụng A từ cầu Sáu Cảnh đến giáp Cao tốc. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Đồ Gỗ An Khang là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Chỉ định thầu tại dự án giao thông nông thôn

Dự án Tuyến đường ấp Long Phụng A là một trong những công trình hạ tầng quan trọng tại xã Hiệp Hưng, nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông từ cầu Sáu Cảnh đến giáp Cao tốc. Trước đó, vào ngày 09/02/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Hưng đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị các gói thầu là 1.434.118.000 đồng, sử dụng nguồn vốn Xổ số kiến thiết.

Trong đó, gói thầu chính về thi công xây dựng công trình có giá trị 1.388.156.000 đồng. Tại Quyết định số 81/QĐ-VP, Công ty TNHH một thành viên Đồ Gỗ An Khang đã trúng thầu với mức giá đúng bằng giá gói thầu đã được phê duyệt trước đó là 1.388.156.000 đồng. Hình thức hợp đồng được áp dụng là trọn gói, với thời gian thực hiện ngắn gọn trong vòng 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Lịch sử trúng thầu "dày dạn" của nhà thầu

Công ty TNHH một thành viên Đồ Gỗ An Khang (MST: 6300289496) có trụ sở tại khu vực 2, phường Long Phú 1, thành phố Cần Thơ, do ông Võ Hoàng Giang làm đại diện pháp luật. Mặc dù tên gọi mang hơi hướng sản xuất mộc, nhưng lĩnh vực kinh doanh của đơn vị này lại khá đa dạng, từ hàng hóa, xây lắp đến tư vấn.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này có phong độ trúng thầu đáng chú ý. Tính đến tháng 3/2026, nhà thầu đã tham gia tổng cộng 88 gói thầu và ghi nhận tới 54 lần trúng thầu. Tổng giá trị các gói thầu đơn vị này đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các gói thầu trúng thầu với vai trò độc lập (tổng trị giá gần 30 tỷ đồng), có đến hơn 17 tỷ đồng đến từ các gói chỉ định thầu. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này ở mức rất cao, đạt khoảng 98,1%. Điều này cho thấy nhà thầu thường xuyên trúng thầu ở mức giá sát nút so với dự toán được duyệt.

Riêng tại địa bàn thành phố Cần Thơ, Công ty TNHH một thành viên Đồ Gỗ An Khang đã tham gia 72 gói thầu. Đơn vị này cũng từng có quan hệ hợp tác với 28 bên mời thầu khác nhau, tiêu biểu như Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ (trúng 12/13 gói tham gia) hay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ (trúng 5/8 gói).

Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu có giá trị dưới hạn mức quy định là một biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao về tính công khai và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lựa chọn đơn vị có năng lực thực sự phù hợp.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Việc chỉ định thầu cần phải dựa trên các căn cứ pháp lý chặt chẽ của Luật Đấu thầu và các nghị định hướng dẫn. Mục tiêu cuối cùng vẫn phải là đảm bảo chất lượng công trình, tính tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền ký quyết định."

Cơ sở pháp lý cho các gói thầu này hiện nay dựa trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố Cần Thơ vừa thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15, chính quyền cấp xã mới thành lập như xã Hiệp Hưng cần đặc biệt chú trọng đến tính minh bạch trong quản lý vốn đầu tư công để tạo niềm tin trong nhân dân.

Hiện tại, theo kế hoạch đã phê duyệt, bên cạnh gói thầu xây lắp, dự án còn các gói thầu khác như Bảo hiểm công trình và Giám sát thi công xây dựng cũng được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Dư luận kỳ vọng với việc lựa chọn một nhà thầu có nhiều kinh nghiệm như Công ty TNHH một thành viên Đồ Gỗ An Khang, tuyến đường ấp Long Phụng A sẽ sớm hoàn thành, đảm bảo chất lượng kỹ thuật phục vụ đời sống bà con nhân dân xã Hiệp Hưng.