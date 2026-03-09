Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Phường Sài Gòn: Gói thầu thiết bị CNTT hơn 5,4 tỷ chỉ một nhà thầu dự và trúng

Tại gói thầu hơn 5,4 tỷ đồng do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn làm chủ đầu tư, Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam đã trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất tham dự.

Hải Anh

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại UBND phường Sài Gòn và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn". Gói thầu này có giá dự toán là 5.476.748.560 đồng, nguồn vốn từ ngân sách Thành phố.

Theo biên bản mở thầu ngày 03/01/2026, gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị tham gia dự thầu là Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam.

Với giá dự thầu 5.451.938.000 đồng, doanh nghiệp này đã được lựa chọn trúng thầu. Đáng chú ý, số tiền tiết kiệm cho ngân sách qua đấu thầu chỉ đạt khoảng 24,8 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,45%.

screen-shot-2026-03-08-at-222144.png
Biên bản mở thầu của gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại UBND phường Sài Gòn và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn.

Dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam (trụ sở tại TP HCM) là một cái tên khá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghệ. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 154 gói thầu, trúng 90 gói với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 254 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn TP HCM, nhà thầu này từng tham gia 13 gói thầu và trúng 6 gói. Đặc biệt, trong tháng 1/2026, ngoài gói thầu tại phường Sài Gòn, đơn vị này còn trúng một gói thầu khác có tính chất tương tự tại phường Bình Thạnh với giá trị lên tới 7,5 tỷ đồng.

Phân tích về báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tân Thái Minh thực hiện, tổ chuyên gia gồm ông Phạm Văn Đồng và ông Nguyễn Quốc Vương đã đánh giá nhà thầu đáp ứng mọi tiêu chuẩn về năng lực và kỹ thuật. Tuy nhiên, việc gói thầu quy mô tiền tỷ nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và sự hấp dẫn của hồ sơ mời thầu đối với các doanh nghiệp cùng ngành khác.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn khuyến khích tối đa tính cạnh tranh để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có gây hạn chế nhà thầu hay không, nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình theo quy định".

Về danh mục hàng hóa trúng thầu, nhà thầu sẽ cung cấp 56 bộ máy vi tính để bàn Lenovo (19,9 triệu đồng/cái), 8 máy tính bảng Samsung kèm bao da AI (34,6 triệu đồng/cái), cùng nhiều thiết bị chuyên dụng như Robot/Kiosk thông minh (162 triệu đồng), màn hình LED ngoài trời P4.0.... Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 01/QĐ-KTHTĐT được ký bởi ông Lê Nguyễn Việt Nam, Q. Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn vào ngày 09/01/2026.

#Quy trình đấu thầu công khai #Thiết bị công nghệ thông tin cho phường Sài Gòn #Tính cạnh tranh trong đấu thầu #Tham gia và trúng thầu duy nhất #Ảnh hưởng của tiêu chí hồ sơ mời thầu #Tiết kiệm ngân sách qua đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm của đơn vị tư vấn trong gói thầu của Công ty Tân Khải Hoàn [Kỳ 3]

Đằng sau mỗi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là vai trò thẩm định, đánh giá của các đơn vị tư vấn. Tại gói thầu của Công ty Tân Khải Hoàn, các đơn vị này đã thực hiện nhiệm vụ ra sao?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sự thành công của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn tại gói thầu thiết bị xã Tân An Hội có sự đóng góp quan trọng của các đơn vị tư vấn độc lập. Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc là đơn vị thẩm định kết quả.

Trong báo cáo đánh giá số 78/BC-ĐLM, tổ chuyên gia gồm các ông Hồ Sỹ Nhật (Tổ trưởng), Đỗ Xuân Nghĩa và Lê Đình Hiệu đã kết luận hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn đạt mọi tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực và kỹ thuật. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn này khẳng định quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Phường Ngã Năm chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,6 tỷ cho nhà thầu Hiệp Tấn

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hiệp Tấn vừa được chỉ định thực hiện gói thầu xây lắp tại dự án mở rộng Lộ A kênh 90 với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 5%.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ngã Năm, TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thi công gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Lộ A kênh 90. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn là một doanh nghiệp có lịch sử tham gia đấu thầu với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại khu vực miền Tây.

Chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: DNTN Thanh Hiệp liên tiếp được chỉ định thầu tại phường Ngã Năm

Chỉ trong một ngày 02/03/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) đã phê duyệt chỉ định hai gói thầu xây lắp cho DNTN Thanh Hiệp thực hiện.

Kể từ ngày 01/7/2025, sau khi thực hiện Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) đã nhanh chóng triển khai hàng loạt dự án hạ tầng nhằm ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của một số nhà thầu tại các dự án xây lắp trên địa bàn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, làm nảy sinh những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả đầu tư.

Chi tiết "cặp bài trùng" gói thầu trúng trong một ngày

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới