Phường Sài Gòn: Gói thầu thiết bị CNTT hơn 5,4 tỷ chỉ một nhà thầu dự và trúng

Tại gói thầu hơn 5,4 tỷ đồng do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn làm chủ đầu tư, Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam đã trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất tham dự.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại UBND phường Sài Gòn và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn". Gói thầu này có giá dự toán là 5.476.748.560 đồng, nguồn vốn từ ngân sách Thành phố.



Theo biên bản mở thầu ngày 03/01/2026, gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị tham gia dự thầu là Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam.

Với giá dự thầu 5.451.938.000 đồng, doanh nghiệp này đã được lựa chọn trúng thầu. Đáng chú ý, số tiền tiết kiệm cho ngân sách qua đấu thầu chỉ đạt khoảng 24,8 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ 0,45%.

Biên bản mở thầu của gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại UBND phường Sài Gòn và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn.

Dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam (trụ sở tại TP HCM) là một cái tên khá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghệ. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 154 gói thầu, trúng 90 gói với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 254 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn TP HCM, nhà thầu này từng tham gia 13 gói thầu và trúng 6 gói. Đặc biệt, trong tháng 1/2026, ngoài gói thầu tại phường Sài Gòn, đơn vị này còn trúng một gói thầu khác có tính chất tương tự tại phường Bình Thạnh với giá trị lên tới 7,5 tỷ đồng.

Phân tích về báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tân Thái Minh thực hiện, tổ chuyên gia gồm ông Phạm Văn Đồng và ông Nguyễn Quốc Vương đã đánh giá nhà thầu đáp ứng mọi tiêu chuẩn về năng lực và kỹ thuật. Tuy nhiên, việc gói thầu quy mô tiền tỷ nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và sự hấp dẫn của hồ sơ mời thầu đối với các doanh nghiệp cùng ngành khác.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn khuyến khích tối đa tính cạnh tranh để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách. Khi một gói thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có gây hạn chế nhà thầu hay không, nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình theo quy định".

Về danh mục hàng hóa trúng thầu, nhà thầu sẽ cung cấp 56 bộ máy vi tính để bàn Lenovo (19,9 triệu đồng/cái), 8 máy tính bảng Samsung kèm bao da AI (34,6 triệu đồng/cái), cùng nhiều thiết bị chuyên dụng như Robot/Kiosk thông minh (162 triệu đồng), màn hình LED ngoài trời P4.0.... Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 01/QĐ-KTHTĐT được ký bởi ông Lê Nguyễn Việt Nam, Q. Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sài Gòn vào ngày 09/01/2026.