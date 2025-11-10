Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD bị xử phạt 75 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định số 660/QĐ-XPHC ngày 06/11/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD.

Công ty TNHH đầu tư và phát triển HSD (địa chỉ trụ sở chính: Thôn Duyên Linh, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Ngoài ra, công ty còn bị tình tiết tăng nặng là có 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD số tiền 75 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, buộc công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 15 sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở đứng tên công bố.

Sản phẩm mỹ phẩm Reihaku Hatomugi Facial Cleansing Foam, số tiếp nhận Phiếu công bố 157169/21/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Arau Baby Foam Body Soap, số tiếp nhận Phiếu công bố 171604/22/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Kumano Horse Oil With Tsubaki Oil Conditioner, số tiếp nhận Phiếu công bố 189420/22/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Kumano Horse Oil Non Silicon Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố 189421/22/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Machérie Fragrance Body Soap, số tiếp nhận Phiếu công bố 193478/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Bandai Rinse-In Pump Shampoo Sumikko Gurashi, số tiếp nhận Phiếu công bố 193483/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Hadabisei Kraice Brightening Facial Serum, số tiếp nhận Phiếu công bố 196067/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Salon Link Extra Conditioner, số tiếp nhận Phiếu công bố 196070/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Tsubaki Premium Moist & Repair, số tiếp nhận Phiếu công bố 196072/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Salon Link Extra Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố 197911/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Lion Child Toothpaste, số tiếp nhận Phiếu công bố 203627/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Lion Child Toothpaste, số tiếp nhận Phiếu công bố 203628/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Ichikami Dense W Moisturizing Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố 230820/24/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Nicolai Bergmann Shampoo & Conditioner Treatment Pair, số tiếp nhận Phiếu công bố 230837/24/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Salon Link Non Silicone Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố 231403/24/CBMP-QLD.

Danh sách 15 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi/Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Giao cho ông Đào Văn Sơn, chức vụ Giám đốc là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành.