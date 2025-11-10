Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD bị xử phạt 75 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD 75 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định số 660/QĐ-XPHC ngày 06/11/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD.

Công ty TNHH đầu tư và phát triển HSD (địa chỉ trụ sở chính: Thôn Duyên Linh, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Ngoài ra, công ty còn bị tình tiết tăng nặng là có 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra.

1-2927.jpg
Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD số tiền 75 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, buộc công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 15 sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở đứng tên công bố.

Sản phẩm mỹ phẩm Reihaku Hatomugi Facial Cleansing Foam, số tiếp nhận Phiếu công bố 157169/21/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Arau Baby Foam Body Soap, số tiếp nhận Phiếu công bố 171604/22/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Kumano Horse Oil With Tsubaki Oil Conditioner, số tiếp nhận Phiếu công bố 189420/22/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Kumano Horse Oil Non Silicon Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố 189421/22/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Machérie Fragrance Body Soap, số tiếp nhận Phiếu công bố 193478/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Bandai Rinse-In Pump Shampoo Sumikko Gurashi, số tiếp nhận Phiếu công bố 193483/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Hadabisei Kraice Brightening Facial Serum, số tiếp nhận Phiếu công bố 196067/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Salon Link Extra Conditioner, số tiếp nhận Phiếu công bố 196070/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Tsubaki Premium Moist & Repair, số tiếp nhận Phiếu công bố 196072/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Salon Link Extra Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố 197911/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Lion Child Toothpaste, số tiếp nhận Phiếu công bố 203627/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Lion Child Toothpaste, số tiếp nhận Phiếu công bố 203628/23/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Ichikami Dense W Moisturizing Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố 230820/24/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Nicolai Bergmann Shampoo & Conditioner Treatment Pair, số tiếp nhận Phiếu công bố 230837/24/CBMP-QLD;

Sản phẩm mỹ phẩm Salon Link Non Silicone Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố 231403/24/CBMP-QLD.

2-1287.jpg
Danh sách 15 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi/Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Giao cho ông Đào Văn Sơn, chức vụ Giám đốc là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành.

#xử phạt #Công ty TNHH đầu tư và phát triển HSD #thu hồi #15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm #mỹ phẩm vi phạm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hộ kinh doanh Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Nhân Đức PB bị xử phạt

Hộ kinh doanh Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Nhân Đức PB cùng nhiều cá nhân bị xử phạt vì khám chữa bệnh trái phép, sử dụng hình ảnh không được phép.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP HCM vừa công khai quyết định xử phạt hộ kinh doanh, cá nhân có hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, sai phạm trong quảng cáo dịch vụ.

Cụ thể, Hộ kinh doanh Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Nhân Đức PB (45 Huỳnh Minh Thạnh, xã Hồ Tràm, TP HCM) bị xử phạt hành chính số tiền 32.500.000 đồng theo Quyết định số 3993/QĐ-XPHC ngày 5/11/2/25.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình bị phạt 124 triệu đồng

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình bị phạt 124 triệu đồng và tước quyền khám chữa bệnh 3 tháng do mắc loạt sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế TP HCM vừa công bố Quyết định số 3938 QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình.

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình (495 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP HCM ) bị phạt 124.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng. Ngoài ra, cơ sở cũng bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ vi phạm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hơn 1.000 nôi điện trẻ em Vevor bị thu hồi do nguy cơ gây ngạt thở

Hơn 1.000 sản phẩm nôi điện trẻ em hiệu Vevor do Công ty Sanven Technology sản xuất đang bị thu hồi khẩn cấp tại Mỹ vì nguy cơ gây ngạt thở nghiêm trọng.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã thông báo thu hồi khoảng 1.020 chiếc nôi điện trẻ em mang thương hiệu Vevor do Công ty Sanven Technology (Trung Quốc) sản xuất và phân phối tại Mỹ do phát hiện nguy cơ gây ngạt thở nghiêm trọng cho trẻ em khi sử dụng.

Theo CPCS, các mẫu nôi bị thu hồi được quảng bá là “nôi điện đa năng cho trẻ sơ sinh” nhưng có góc nghiêng lớn hơn 10 độ, vi phạm tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với sản phẩm ngủ cho trẻ và lệnh cấm toàn quốc đối với các sản phẩm có bề mặt nghiêng dành cho trẻ sơ sinh theo Đạo luật Safe Sleep for Babies Act.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới