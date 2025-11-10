Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình bị phạt 124 triệu đồng

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình bị phạt 124 triệu đồng và tước quyền khám chữa bệnh 3 tháng do mắc loạt sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa công bố Quyết định số 3938 QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình.

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình (495 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP HCM ) bị phạt 124.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng. Ngoài ra, cơ sở cũng bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ vi phạm.

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình (495 Cộng Hòa, phường Tân Bình). Ảnh thuongtruong.com.vn
Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình (495 Cộng Hòa, phường Tân Bình). Ảnh thuongtruong.com.vn

Lý do xử phạt do công ty cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu 2.

Phòng khám này còn có hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ bệnh án theo quy định của pháp luật.

Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất"... hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

1-237.jpg

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình/ Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến Phòng khám Đa khoa Tân Bình, bà Vũ Thị Loan, một cá nhân thuộc cơ sở này cũng bị phạt 2 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 2 tháng do không lập hồ sơ, bệnh án theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế từng tạm đình chỉ phòng khám thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình để làm rõ những dấu hiệu bất thường. Ảnh: Sở Y tế
Thanh tra Sở Y tế từng tạm đình chỉ phòng khám thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình để làm rõ những dấu hiệu bất thường. Ảnh: Sở Y tế

Đây không phải lần đầu Phòng khám Đa khoa Tân Bình bị xử phạt, đình chỉ. Trước đó, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình đã nhiều lần từng bị xử phạt. Cụ thể, tháng 8/2024, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình đã bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM phạt 191 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn từ 4 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 3 tháng và bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Tháng 3/2023, Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt Phòng khám Đa khoa Tân Bình 61 triệu đồng vì các hành vi: hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo. Ngoài bị phạt tiền, cơ sở còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ mỹ phẩm của Japan Connection 6 tháng do vi phạm

Cục Quản lý Dược tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection trong 6 tháng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo số 3923/QLD-MP ngày 05/11/2025 về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection (địa chỉ: Số nhà V1-A02, lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội; mã số doanh nghiệp: 0109750561) đứng tên công bố trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ban hành Công văn.

Optibac Probiotics (Vietnam) quảng cáo sai Optibac For Women... rất nguy hại

Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt 130 triệu, buộc tháo gỡ quảng cáo sai nội dung Optibac For Women. Việc thổi phồng công dụng sản phẩm nguy hại thế nào?

Mới đây, Công ty TNHH Optibac Probiotics (Vietnam) bị xử phạt 130 triệu đồng do quảng cáo sai nội dung, thổi phồng công dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Optibac For Women (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7861/2024/ĐKSP ngày 09/12/2024).

optibac-for-women.jpg
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Optibac For Women vi phạm quảng cáo. Ảnh minh họa /Internet
Dược phẩm An Khang Pharma, Nhà thuốc 5D Ký Hòa ở TP HCM bị xử phạt

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Bernard 1, Công ty Dược phẩm An Khang Pharma, Nhà thuốc 5D Ký Hòa tại TP HCM vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt do loạt vi phạm.

Ngày 31/10, Phòng kiểm tra – Pháp chế, Sở Y tế TP HCM đã công bố các quyết định xử phạt loạt cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố.

Nhà thuốc 5D Ký Hòa (11 Ký Hòa, phường Chợ Lớn, TP HCM) bị phạt 51 triệu đồng do mắc loạt hành vi sai phạm.

Mẹo giúp chống khô da mùa đông

Mẹo giúp chống khô da mùa đông

Để chống khô da mùa đông, dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt hoặc tắm bằng nước ấm, dùng kem dưỡng ẩm sâu, uống đủ nước và bổ sung các loại mặt nạ dưỡng ẩm tự nhiên.

Kiến thức cần biết

Tin mới

