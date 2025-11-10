Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình bị phạt 124 triệu đồng và tước quyền khám chữa bệnh 3 tháng do mắc loạt sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế TP HCM vừa công bố Quyết định số 3938 QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình.

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình (495 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP HCM ) bị phạt 124.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng. Ngoài ra, cơ sở cũng bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ vi phạm.

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình (495 Cộng Hòa, phường Tân Bình). Ảnh thuongtruong.com.vn

Lý do xử phạt do công ty cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu 2.

Phòng khám này còn có hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ bệnh án theo quy định của pháp luật.

Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất"... hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình/ Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến Phòng khám Đa khoa Tân Bình, bà Vũ Thị Loan, một cá nhân thuộc cơ sở này cũng bị phạt 2 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 2 tháng do không lập hồ sơ, bệnh án theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế từng tạm đình chỉ phòng khám thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình để làm rõ những dấu hiệu bất thường. Ảnh: Sở Y tế

Đây không phải lần đầu Phòng khám Đa khoa Tân Bình bị xử phạt, đình chỉ. Trước đó, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình đã nhiều lần từng bị xử phạt. Cụ thể, tháng 8/2024, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Bình đã bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM phạt 191 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn từ 4 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 3 tháng và bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Tháng 3/2023, Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt Phòng khám Đa khoa Tân Bình 61 triệu đồng vì các hành vi: hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo. Ngoài bị phạt tiền, cơ sở còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.