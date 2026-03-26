Công ty Thống Nhất: "Bách chiến bách thắng" tại Sóc Trăng với tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu 100% tại nhiều chủ đầu tư "quen mặt" ở tỉnh Sóc Trăng, Công ty TNHH Thống Nhất khiến dư luận chú ý bởi những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt".

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thống Nhất (MSDN: 2200161696) có trụ sở tại số 103 Trần Bình Trọng, Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, tiền thân gắn liền với hoạt động xây lắp tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 1993. Dữ liệu lịch sử cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia 77 gói thầu, trúng 44 gói với tổng giá trị hơn 403 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại "sân nhà" Sóc Trăng, Công ty TNHH Thống Nhất sở hữu bảng thành tích "bách chiến bách thắng" tại nhiều chủ đầu tư lớn. Điển hình là tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng, doanh nghiệp này đã tham dự 7 gói thầu và trúng cả 7 gói (tỷ lệ 100%). Tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt 40.894.218.000 đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình lên tới 99,77%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ ở mức rất thấp, khoảng 0,23%.

Nguồn MSC

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng, nơi nhà thầu này tham gia 6 gói thầu và cũng trúng trọn vẹn 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này lên đến 93.284.708.941 đồng. Tại các gói thầu này, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cũng chỉ đạt khoảng 3,21%. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một địa phương với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Nguyên tắc cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu trúng thầu liên tục với giá sát nút dự toán, các cơ quan chức năng cần xem xét kỹ lưỡng tính cạnh tranh và công bằng trong quá trình mời thầu và chấm thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2023".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

