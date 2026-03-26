Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Thống Nhất: "Bách chiến bách thắng" tại Sóc Trăng với tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu 100% tại nhiều chủ đầu tư "quen mặt" ở tỉnh Sóc Trăng, Công ty TNHH Thống Nhất khiến dư luận chú ý bởi những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt".

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thống Nhất (MSDN: 2200161696) có trụ sở tại số 103 Trần Bình Trọng, Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, tiền thân gắn liền với hoạt động xây lắp tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 1993. Dữ liệu lịch sử cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia 77 gói thầu, trúng 44 gói với tổng giá trị hơn 403 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại "sân nhà" Sóc Trăng, Công ty TNHH Thống Nhất sở hữu bảng thành tích "bách chiến bách thắng" tại nhiều chủ đầu tư lớn. Điển hình là tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng, doanh nghiệp này đã tham dự 7 gói thầu và trúng cả 7 gói (tỷ lệ 100%). Tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt 40.894.218.000 đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình lên tới 99,77%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ ở mức rất thấp, khoảng 0,23%.

11-6862.png
Nguồn MSC

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng, nơi nhà thầu này tham gia 6 gói thầu và cũng trúng trọn vẹn 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này lên đến 93.284.708.941 đồng. Tại các gói thầu này, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cũng chỉ đạt khoảng 3,21%. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một địa phương với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Nguyên tắc cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu trúng thầu liên tục với giá sát nút dự toán, các cơ quan chức năng cần xem xét kỹ lưỡng tính cạnh tranh và công bằng trong quá trình mời thầu và chấm thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2023".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Thống Nhất: "Im lặng" khi bị chất vấn về tính khả thi của giá dự thầu

Điều 84 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 quy định về: Trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu và có quyền hạn, trách nhiệm sau đây:

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu theo thẩm quyền;

b) Xây dựng, quản lý Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và sản phẩm báo chí về đấu thầu để phục vụ hoạt động đấu thầu qua mạng, công khai thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật này;

c) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà đầu tư, nhà thầu, bao gồm kết quả thực hiện hợp đồng, chất lượng hàng hóa đã sử dụng theo quy định của Chính phủ;

d) Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu cho người làm công tác đấu thầu; quy định về việc thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;

đ) Thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu;

e) Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm khác về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

#Thống Nhất #đấu thầu #Sóc Trăng #cạnh tranh #giá thầu #chính phủ

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Sóc Trăng: Gói thầu lắp đặt hệ thống đèn led về tay Đức Sáng Xanh

Dù có tới 6 đơn vị tham gia nhưng 5 nhà thầu đã bị loại đầy đáng tiếc do vi phạm các tiêu chuẩn kỹ thuật hết hiệu lực và thiếu hụt nhân sự, mở đường cho Đức Sáng Xanh trúng thầu

Mới đây, ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sóc Trăng đã ký Quyết định số 66/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công Thay thế lắp đặt hệ thống đèn led đường Lương Định Của. Kết quả ghi nhận Công ty TNHH Đức Sáng Xanh là đơn vị duy nhất vượt qua "ma trận" lỗi kỹ thuật để giành chiến thắng.

qd-416.jpg
Quyết định số 66/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

"Sân nhà" và những mối quan hệ thầu hữu hảo của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng [Kỳ 3]

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy những mối quan hệ đan xen giữa nhà thầu và các đối tác, cũng như sự "ưu ái" tại một số địa bàn cụ thể.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh năng lực đấu thầu, Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng còn sở hữu một "hệ sinh thái" quan hệ thầu rất đặc trưng.

Dữ liệu lịch sử ghi nhận đơn vị này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu. Hai doanh nghiệp này đã từng liên danh với nhau trong 12 gói thầu, thắng tới 8 gói. Điều kỳ lạ là chính Công trình Đô thị Vĩnh Châu cũng là đối thủ thường xuyên nhất của Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng với 13 lần đối đầu trực diện. Việc hai đơn vị vừa là đối tác liên danh ở dự án này, vừa là đối thủ cạnh tranh ở dự án kia là một hiện tượng cần được soi chiếu dưới góc độ bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Cơ khí XD Đô thị Sóc Trăng: Sức bật của doanh nghiệp 13 nhân sự tại Cần Thơ [Kỳ 1]

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng liên tiếp nhận các gói thầu hạ tầng quan trọng tại Cần Thơ, đặt ra dấu hỏi về năng lực thực thi của một đơn vị quy mô nhỏ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (trụ sở tại Thành phố Cần Thơ) đang cho thấy một sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong hoạt động đầu tư công tại khu vực miền Tây sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính.

Được thành lập từ giữa năm 2020 với mã số thuế 2200779027, doanh nghiệp này được xếp vào nhóm quy mô nhỏ khi chỉ có khoảng 13 nhân viên. Tuy nhiên, hồ sơ năng lực của đơn vị do ông Trần Văn Công làm đại diện pháp luật lại khiến nhiều đối thủ phải nể phục. Tính đến nay, Công ty đã tham gia khoảng 81 gói thầu, trong đó trúng tới 60 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 86,5 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới