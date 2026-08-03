Cần thiết có cơ chế đặc thù cho các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC

Các ĐBQH bày tỏ thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chiều 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất thảo luận tại tổ về Dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam

Tham gia góp ý kiến, Đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhấn mạnh, APEC là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, nếu Việt Nam đăng cai được hội nghị này sẽ góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Quang. Ảnh: Hữu Thắng.

Theo ông Quang, các công trình phục vụ APEC không chỉ là phục vụ APEC mà còn có ý nghĩa rất lâu dài đối với Phú Quốc - một địa điểm có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cho rằng, với khối lượng công việc rất lớn và thời gian thi công rất ngắn nhưng qua báo cáo, trao đổi có cơ sở, niềm tin công trình sẽ về đích đúng hạn.

Song theo ông, nếu làm tất cả theo trình tự thủ tục thông thường thì không thể kịp được. Do vậy, Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, thống nhất và ban hành 1 nghị quyết nhằm tháo gỡ những vấn đề pháp lý đang vướng.

"Tôi cũng đồng tình với việc cần thiết phải có một nghị quyết để tháo gỡ những vấn đề vướng mắc", ông Lê Ngọc Quang nói.

Ông Quang cũng cho rằng, nghị quyết cần làm rõ thêm cơ sở thực tiễn; cần phải có rà soát để làm rõ hơn việc xin cơ chế đặc thù đặc biệt để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc pháp lý thuộc lĩnh vực, phạm vi nào?, dự án nào?, áp dụng khoảng thời gian nào?.

Cần có rà soát cập nhật danh mục các dự án: Dự án lớn, dự án nhỏ, dự án đầu tư công, đầu tư theo hình thức công tư.

Đồng thời, cũng phải cập nhật tiến độ, quy mô, tổng mức đầu tư và đặc biệt là những nội dung bây giờ phải xin điều chỉnh, xin tháo gỡ thật rõ ràng.

Ngoài ra, ông Quang cũng nêu ý kiến Nghị quyết sẽ tập trung cho những dự án công trình ở Phú Quốc. Nhưng nếu bây giờ có công trình dự án khác cũng liên quan tới APEC thì có bổ sung vào không?, ông đề nghị có thông tin để làm rõ nội dung này.

Đồng thời cho biết, nếu được thông qua đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để tiếp tục thúc đẩy và tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại về pháp lý để các dự án, công trình về đích đúng thời hạn.

Tiến độ phải đi cùng kiểm soát tài nguyên, chất lượng và an toàn công trình

Tham gia góp ý kiến, ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc (đoàn TP. Đà Nẵng) bày tỏ thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, ông cho rằng đây là nghị quyết có phạm vi điều chỉnh rất đặc biệt. Song theo đại biểu, Điều 1 về phạm vi điều chỉnh lại hơi chung chung.

Do đó, đại biểu đề nghị phạm vi ở Điều 3 dự thảo Nghị quyết chuyển lên Điều 1. Đồng thời, cần nói rõ tên dự án là gì để biết phạm vi điều chỉnh của nghị quyết này là như thế nào.

"Đây là một nghị quyết rất đặc biệt để xử lý những cái đặc biệt mà nếu không xác định được cụ thể phạm vi thì không kiểm soát được tình hình", đại biểu Khánh Ngọc nêu rõ.

Thêm vào đó, đại biểu Khánh Ngọc cũng mong muốn Quốc hội thể hiện ý kiến rõ là không đánh đổi một thủ tục nào đó đã có trong quy định pháp luật để bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn.

"Bởi vì, vấn đề chất lượng và an toàn đối với sự kiện APEC là vô cùng lớn. Cho nên, không thể đánh đổi chất lượng và an toàn của công trình", đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc nêu rõ.

Tham gia góp ý kiến, ĐBQH Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) bày tỏ thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng; do đó, các dự án, công trình phải hoàn thành đúng tiến độ, có thời gian vận hành thử, kiểm tra an toàn và bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ Hội nghị. Vì vậy, việc Quốc hội kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh là cần thiết.

Tuy nhiên, theo đại biểu điều quan trọng là cơ chế đặc thù này sẽ được giới hạn và kiểm soát như thế nào? Bởi đây không đơn thuần là rút gọn một vài thủ tục hành chính, mà còn liên quan đến quy hoạch, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, đất đai, tài sản công và trách nhiệm của nhiều chủ thể. Nếu quy định không thật rõ, rất dễ phát sinh cách hiểu khác nhau trong tổ chức thực hiện.

Theo đại biểu dự thảo cần được hoàn thiện trên một nguyên tắc xuyên suốt: tháo gỡ để hoàn thành nhiệm vụ chung, nhưng không làm mờ trách nhiệm; tạo điều kiện về thủ tục, nhưng không hạ thấp yêu cầu về an toàn, chất lượng; xử lý một tình huống đặc biệt, nhưng không mở rộng thành tiền lệ chung.

Đại biểu cũng trao đổi làm rõ một số vấn đề như: Cần xác định thật rõ và giới hạn chặt chẽ phạm vi áp dụng của Nghị quyết; cần phân định rõ giữa tháo gỡ thủ tục với xử lý trách nhiệm; tiến độ phải đi cùng kiểm soát tài nguyên, chất lượng và an toàn công trình; cần đặc biệt thận trọng đối với quỹ đất lấn biển và cơ chế thanh toán dự án BT, tức là dự án xây dựng – chuyển giao, trong đó nhà đầu tư xây dựng công trình, sau đó chuyển giao cho Nhà nước và được thanh toán theo cơ chế pháp luật quy định.