Công ty Lam Cường trúng thầu 48 tỷ Đối thủ duy nhất bị loại vì 'lỗi sơ đẳng'?

Gói thầu xây lắp gần 50 tỷ đồng tại Bình Long tiết kiệm 1,5% sau đấu thầu. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất của Công ty Lam Cường đã bị loại vì hàng loạt lỗi kỹ thuật được cho là rất cơ bản.

Ngày 26/09/2025, Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long (Bên mời thầu) đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-BQLDAKVBL, phê duyệt cho Công ty TNHH Lam Cường trúng "Gói thầu xây lắp công trình" thuộc dự án Xây dựng mương hậu thoát nước Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long cũ. Điều đáng nói, giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 47.430.879.236 đồng, thấp hơn giá gói thầu (48.157.049.059 đồng) khoảng 726 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 1,5%. Con số tiết kiệm này có thể không gây nhiều ngạc nhiên nếu nhìn vào diễn biến của cuộc thầu, khi chỉ có một đối thủ duy nhất tham gia và nhanh chóng bị loại.

Quyết định số 29/QĐ-BQLDAKVBL, phê duyệt cho Công ty TNHH Lam Cường trúng "Gói thầu xây lắp công trình" thuộc dự án Xây dựng mương hậu thoát nước Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long cũ. Nguồn: MSC

Đối thủ duy nhất bị loại vì loạt 'lỗi sơ đẳng'?

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu mang mã hiệu IB2500369329-00 có sự tham gia của hai nhà thầu: Công ty TNHH Lam Cường và Liên danh Bình Long (gồm Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát, Công ty TNHH Nam Long Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Giao thông Sài Gòn).

Tuy nhiên, cuộc đua đã sớm ngã ngũ khi Liên danh Bình Long bị đánh giá "Không đạt" ở bước đánh giá kỹ thuật. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 163/BC-MN ngày 23/09/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Miền Nam đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót trong hồ sơ của liên danh này.

Cụ thể, liên danh đã không trình bày thông số kỹ thuật của các vật tư chính, thiếu chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông nhựa, nhựa đường. Về biện pháp thi công, hồ sơ dự thầu thuyết minh sai mác bê tông (M200 thay vì M250 theo yêu cầu), không có giải pháp thi công cốt thép, trát vữa mối nối, lắp đặt thép bậc thang.... Thậm chí, biểu đồ tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính cũng không được cung cấp.

Việc một liên danh gồm ba doanh nghiệp lại có thể mắc phải hàng loạt lỗi kỹ thuật có phần "sơ đẳng" như vậy trong một gói thầu quy mô gần 50 tỷ đồng đang đặt ra một dấu hỏi lớn về năng lực thực sự, hoặc sự chuẩn bị của nhà thầu này khi tham gia đấu thầu.

Công ty Lam Cường và 'duyên' trúng thầu tại Bình Long

Việc đối thủ duy nhất bị loại đã mở rộng đường cho Công ty TNHH Lam Cường (MST: 3800276179) về đích. Đây là một nhà thầu có địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai, do ông Ngô Văn Cường làm Giám đốc.

Theo dữ liệu, Lam Cường là một tên tuổi đáng gờm trong lĩnh vực xây lắp, đã tham gia 46 gói thầu và được công bố trúng 33 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) lên tới hơn 849 tỷ đồng.

Điều đặc biệt đáng chú ý là "cái duyên" của Công ty Lam Cường với các gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Long mời thầu. Thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 4 gói thầu tại đây và trúng cả 4, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%, với tổng giá trị hơn 144 tỷ đồng. Tỷ lệ này là một điểm nhấn nổi bật, nhất là khi so sánh với kết quả đấu thầu của công ty tại các chủ đầu tư khác.

Năng lực nhà thầu năm 2025 và những con số 'biết nói'

Chỉ tính riêng trong năm 2025, hoạt động của Công ty Lam Cường khá sôi nổi. Doanh nghiệp này đã tham gia 8 gói thầu, kết quả là trúng 4 và trượt 4. Tổng giá trị của 4 gói trúng thầu trong năm 2025 đã lên đến hơn 92,3 tỷ đồng.

Việc liên tiếp trúng các gói thầu giá trị lớn cho thấy năng lực nhất định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc một nhà thầu có tỷ lệ thắng tuyệt đối tại một bên mời thầu cụ thể, trong bối cảnh các gói thầu thường xuyên có ít nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm thấp, luôn là vấn đề mà dư luận quan tâm.

Đơn cử, trong gói thầu xây lắp vừa trúng, việc chỉ có một đối thủ và đối thủ này bị loại vì những lý do kỹ thuật cơ bản đã làm giảm đi tính cạnh tranh cần có, và có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao (tiết kiệm chỉ 1,5%).

Minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu: Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được xây dựng với mục tiêu hàng đầu là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một trong các hành vi bị cấm là 'Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu hoặc rút hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu' được quy định tại Khoản 3, Điều 16 của Luật.".

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ: "Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu vượt qua vòng kỹ thuật và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp không phải là hiếm. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này lặp đi lặp lại ở một chủ đầu tư với một nhà thầu quen thuộc, các cơ quan chức năng cần xem xét kỹ lưỡng toàn bộ quy trình, từ khâu lập hồ sơ mời thầu đến đánh giá hồ sơ dự thầu. Phải đảm bảo rằng hồ sơ mời thầu không cài cắm các tiêu chí gây khó khăn cho các nhà thầu khác, và việc đánh giá phải thực sự khách quan, minh bạch".

Các quy định mới tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã siết chặt hơn các yêu cầu về công khai thông tin và trách nhiệm giải trình của các bên. Dư luận mong rằng, các quy định này sẽ được thực thi một cách nghiêm túc, để mỗi đồng vốn đầu tư công đều được sử dụng một cách hiệu quả nhất, thông qua một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh và minh bạch.