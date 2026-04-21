Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Duy Khánh: Tỷ lệ trúng thầu tại "sân nhà" Tân Hồng [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Duy Khánh có mối quan hệ thâm niên với các đơn vị mời thầu tại khu vực huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự hiện diện của Công ty TNHH Duy Khánh trong các dự án đầu tư công tại tỉnh Đồng Tháp không phải là điều mới mẻ. Tính đến đầu tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 26 gói thầu, trong đó trúng tới 17 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu hơn 65%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 38,3 tỷ đồng, một con số đáng kể đối với một doanh nghiệp nhỏ tại địa bàn cấp xã.

Nguồn MSC

Đặc biệt, "địa bàn trúng thầu" của Công ty TNHH Duy Khánh tập trung chủ yếu tại các cơ quan thuộc huyện Tân Hồng (cũ). Theo dữ liệu thống kê, nhà thầu này từng có quan hệ mật thiết với Ban Quản lý Dự án huyện Tân Hồng với 7 gói thầu đã trúng, tổng giá trị hơn 19,2 tỷ đồng. Một đơn vị khác là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng cũ cũng ghi nhận Công ty TNHH Duy Khánh trúng 7 gói thầu với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại hai đơn vị này lần lượt là 95,61% và 92,04%.

Năm 2025 cũng chứng kiến một "thắng lợi" khác của doanh nghiệp này khi trúng gói thầu số 05: Thi công Xây dựng máng nước, nền và mặt đường do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng mời thầu vào tháng 6/2025 với giá trị hơn 1,27 tỷ đồng. Điều này cho thấy Công ty TNHH Duy Khánh là "gương mặt thân quen" thường xuyên xuất hiện và giành ưu thế trong các cuộc thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ tại khu vực.

Phân tích về mối quan hệ giữa nhà thầu và các đối thủ, dữ liệu từ hệ thống cho thấy Công ty TNHH Duy Khánh từng đối đầu với 25 nhà thầu khác trong 17 gói thầu khác nhau. Trong đó, có những đơn vị thường xuyên "nhường sân" cho Công ty Duy Khánh như Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Như Hiếu (thắng 3/5 gói từng đấu) hay Công ty TNHH Mỹ Anh. Ngược lại, doanh nghiệp này cũng có những liên danh "chiến lược" với chính các đối thủ của mình để tăng khả năng trúng thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) bình luận: "Trong hoạt động đấu thầu, việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một địa bàn hoặc với một chủ đầu tư không vi phạm pháp luật nếu quy trình thực hiện công bằng, minh bạch. Tuy nhiên, việc trúng thầu sát giá thường xuyên là một chỉ dấu để các cơ quan chức năng giám sát cần lưu tâm nhằm đảm bảo tinh thần cạnh tranh và thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình theo Luật Đấu thầu 2023 ".

Về năng lực thi công, Công ty TNHH Duy Khánh sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực dân dụng và thủy lợi do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đơn vị này được phê duyệt thi công các hạng mục như nâng cấp chợ Bình Phú. Dẫu vậy, với bối cảnh xã Tân Hồng vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ theo Nghị quyết 1663/NQ-UBTVQH15, việc lựa chọn nhà thầu có năng lực và đảm bảo tính kinh tế cao là yêu cầu hàng đầu để ổn định đời sống nhân dân và phát triển hạ tầng.

Việc Phòng Kinh tế xã Tân Hồng phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Duy Khánh tại dự án chợ Bình Phú với tiết kiệm 0 đồng một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công tại cơ sở.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là yêu cầu cốt lõi nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

  • Công khai thông tin trên mạng: Theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ phải được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
  • Nội dung phê duyệt kết quả: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải nêu rõ tên nhà thầu được chỉ định, giá trị trúng thầu, nguồn vốn và thời gian thực hiện công trình.
  • Quản lý xây dựng chuyên ngành: Công tác thực hiện dự án sau đấu thầu phải tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình, cùng Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  • Vai trò giám sát: Việc công khai hóa các bước từ chủ trương đầu tư đến kết quả lựa chọn nhà thầu giúp các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí, người dân thực hiện quyền giám sát, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị sử dụng ngân sách.
#Duy Khánh #Tân Hồng #đấu thầu #xây dựng #đồng tháp

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Duy Khánh: Trúng gói thầu xây lắp "sát giá" tại xã Tân Hồng [Kỳ 1]

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty TNHH Duy Khánh đã được phê duyệt trúng gói thầu thi công tại chợ Bình Phú với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/04/2026, ông Nguyễn Trường Duy, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 10/QĐ-PKT.TC về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo chợ Bình Phú. Đây là dự án thuộc hạng mục nâng cấp, cải tạo quan trọng đối với hạ tầng thương mại của địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đáng chú ý, mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Duy Khánh được công bố là 1.231.999.000 đồng (bao gồm VAT 8%). Khi đối chiếu với Quyết định số 10/QĐ-PKT.ĐT ngày 02/04/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho cùng dự án, giá gói thầu số 03 cũng được ấn định chính xác ở con số 1.231.999.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0 đồng (tỷ lệ 0%).

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Vì sao gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng tại xã Lương Tâm tiết kiệm thấp?

Phòng Kinh tế xã Lương Tâm vừa phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 tại gói thầu xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ đạt khoảng 2%.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư hạ tầng giao thông nhằm phục vụ mục đích giáo dục và dân sinh tại địa bàn xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang ghi nhận những chuyển động mới. Một trong những dự án đáng chú ý là công trình: Đường Nam kênh Long Mỹ II (đoạn vào trường THPT Lương Tâm).

Ngày 02/04/2026, ông Lê Điền Em – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Tâm đã ký ban hành Quyết định số 77/QĐ-KT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này. Theo kế hoạch, dự án bao gồm 5 gói thầu thành phần với tổng giá trị hơn 1,84 tỷ đồng. Trong đó, "Gói thầu: Thi công xây dựng" là gói thầu có quy mô lớn nhất với giá dự toán được phê duyệt là 1.719.127.000 đồng. Đáng chú ý, gói thầu xây lắp này được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" từ nguồn ngân sách địa phương.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Phước Hữu: Bài toán ngân sách ở gói thầu làm đường thôn Hậu Sanh gần 2 tỷ

Dù áp dụng chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến độ, gói thầu Nâng cấp tuyến đường thôn Hậu Sanh gần 2 tỷ tại xã Phước Hữu chỉ tiết kiệm hơn 300 nghìn đồng.

Hoạt động đấu thầu đầu tư công và mua sắm tài sản nhà nước luôn đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa hai yếu tố cốt lõi: tiến độ giải ngân, triển khai dự án và hiệu quả tối ưu cho ngân sách kinh tế. Mới đây, tại dự án Nâng cấp tuyến đường thôn Hậu Sanh (đoạn từ cổng thôn đến cuối tuyến) nằm trên địa bàn xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, quy trình lựa chọn nhà thầu đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi tốc độ thẩm định thần tốc và những con số tiết kiệm mang tính chất "tượng trưng". Gói thầu xây lắp có giá trị tiệm cận 2 tỷ đồng đã được Chủ đầu tư trao cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nguyễn Duy thông qua hình thức chỉ định thầu.

Theo các hồ sơ pháp lý được công bố rộng rãi trên hệ thống, ngày 05/02/2026, UBND xã Phước Hữu ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường thôn Hậu Sanh nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Đến ngày 31/03/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Phước Hữu đã đặt bút ký Quyết định số 183/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình được ấn định giá trị dự toán là 1.997.313.513 đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".