Công ty Duy Khánh: Tỷ lệ trúng thầu tại "sân nhà" Tân Hồng [Kỳ 2]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự hiện diện của Công ty TNHH Duy Khánh trong các dự án đầu tư công tại tỉnh Đồng Tháp không phải là điều mới mẻ. Tính đến đầu tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 26 gói thầu, trong đó trúng tới 17 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu hơn 65%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 38,3 tỷ đồng, một con số đáng kể đối với một doanh nghiệp nhỏ tại địa bàn cấp xã.

Đặc biệt, "địa bàn trúng thầu" của Công ty TNHH Duy Khánh tập trung chủ yếu tại các cơ quan thuộc huyện Tân Hồng (cũ). Theo dữ liệu thống kê, nhà thầu này từng có quan hệ mật thiết với Ban Quản lý Dự án huyện Tân Hồng với 7 gói thầu đã trúng, tổng giá trị hơn 19,2 tỷ đồng. Một đơn vị khác là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng cũ cũng ghi nhận Công ty TNHH Duy Khánh trúng 7 gói thầu với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại hai đơn vị này lần lượt là 95,61% và 92,04%.

Năm 2025 cũng chứng kiến một "thắng lợi" khác của doanh nghiệp này khi trúng gói thầu số 05: Thi công Xây dựng máng nước, nền và mặt đường do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng mời thầu vào tháng 6/2025 với giá trị hơn 1,27 tỷ đồng. Điều này cho thấy Công ty TNHH Duy Khánh là "gương mặt thân quen" thường xuyên xuất hiện và giành ưu thế trong các cuộc thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ tại khu vực.

Phân tích về mối quan hệ giữa nhà thầu và các đối thủ, dữ liệu từ hệ thống cho thấy Công ty TNHH Duy Khánh từng đối đầu với 25 nhà thầu khác trong 17 gói thầu khác nhau. Trong đó, có những đơn vị thường xuyên "nhường sân" cho Công ty Duy Khánh như Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Như Hiếu (thắng 3/5 gói từng đấu) hay Công ty TNHH Mỹ Anh. Ngược lại, doanh nghiệp này cũng có những liên danh "chiến lược" với chính các đối thủ của mình để tăng khả năng trúng thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) bình luận: "Trong hoạt động đấu thầu, việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một địa bàn hoặc với một chủ đầu tư không vi phạm pháp luật nếu quy trình thực hiện công bằng, minh bạch. Tuy nhiên, việc trúng thầu sát giá thường xuyên là một chỉ dấu để các cơ quan chức năng giám sát cần lưu tâm nhằm đảm bảo tinh thần cạnh tranh và thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình theo Luật Đấu thầu 2023 ".

Về năng lực thi công, Công ty TNHH Duy Khánh sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực dân dụng và thủy lợi do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đơn vị này được phê duyệt thi công các hạng mục như nâng cấp chợ Bình Phú. Dẫu vậy, với bối cảnh xã Tân Hồng vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ theo Nghị quyết 1663/NQ-UBTVQH15, việc lựa chọn nhà thầu có năng lực và đảm bảo tính kinh tế cao là yêu cầu hàng đầu để ổn định đời sống nhân dân và phát triển hạ tầng.

Việc Phòng Kinh tế xã Tân Hồng phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Duy Khánh tại dự án chợ Bình Phú với tiết kiệm 0 đồng một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công tại cơ sở.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.