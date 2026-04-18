Công ty Duy Khánh: Trúng gói thầu xây lắp "sát giá" tại xã Tân Hồng [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/04/2026, ông Nguyễn Trường Duy, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 10/QĐ-PKT.TC về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo chợ Bình Phú. Đây là dự án thuộc hạng mục nâng cấp, cải tạo quan trọng đối với hạ tầng thương mại của địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đáng chú ý, mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Duy Khánh được công bố là 1.231.999.000 đồng (bao gồm VAT 8%). Khi đối chiếu với Quyết định số 10/QĐ-PKT.ĐT ngày 02/04/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho cùng dự án, giá gói thầu số 03 cũng được ấn định chính xác ở con số 1.231.999.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0 đồng (tỷ lệ 0%).

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Duy Khánh có mã số thuế 1400549244, trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Minh, giữ chức vụ Chủ tịch công ty kiêm giám đốc. Việc một doanh nghiệp có trụ sở ngay tại xã Tân Hồng trúng thầu dự án do chính phòng Kinh tế xã Tân Hồng mời thầu với mức giá "khít" dự toán là một chi tiết khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đầu tư công tại cơ sở.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về các trường hợp áp dụng chỉ định thầu nhằm đảm bảo tiến độ và tính cấp bách của công trình. Tuy nhiên, việc trúng thầu sát giá tuyệt đối (tiết kiệm 0 đồng) thường đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc khảo sát giá và lập dự toán, nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ rằng, tinh thần của các văn bản hướng dẫn thi hành luật mới nhất như Thông tư 79/2025/TT-BTC luôn hướng tới việc nâng cao tính minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dù là chỉ định thầu rút gọn, các bước thương thảo và phê duyệt vẫn phải dựa trên năng lực thực tế và giá thị trường cạnh tranh nhất tại thời điểm thực hiện.

Tại dự án này, Phòng Kinh tế xã Tân Hồng căn cứ vào Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 02/04/2026 để đi đến quyết định lựa chọn Công ty TNHH Duy Khánh. Dự án có thời gian thực hiện là 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung. Với một doanh nghiệp quy mô nhỏ, có khoảng 19 nhân viên, việc cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu tại địa phương đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tiến độ và chất lượng thi công từ phía chính quyền xã.

