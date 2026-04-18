Công ty Duy Khánh: Trúng gói thầu xây lắp "sát giá" tại xã Tân Hồng [Kỳ 1]

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty TNHH Duy Khánh đã được phê duyệt trúng gói thầu thi công tại chợ Bình Phú với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/04/2026, ông Nguyễn Trường Duy, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 10/QĐ-PKT.TC về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo chợ Bình Phú. Đây là dự án thuộc hạng mục nâng cấp, cải tạo quan trọng đối với hạ tầng thương mại của địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đáng chú ý, mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Duy Khánh được công bố là 1.231.999.000 đồng (bao gồm VAT 8%). Khi đối chiếu với Quyết định số 10/QĐ-PKT.ĐT ngày 02/04/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho cùng dự án, giá gói thầu số 03 cũng được ấn định chính xác ở con số 1.231.999.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0 đồng (tỷ lệ 0%).

1b-2603.jpg
Nguồn MSC

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Duy Khánh có mã số thuế 1400549244, trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Minh, giữ chức vụ Chủ tịch công ty kiêm giám đốc. Việc một doanh nghiệp có trụ sở ngay tại xã Tân Hồng trúng thầu dự án do chính phòng Kinh tế xã Tân Hồng mời thầu với mức giá "khít" dự toán là một chi tiết khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đầu tư công tại cơ sở.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về các trường hợp áp dụng chỉ định thầu nhằm đảm bảo tiến độ và tính cấp bách của công trình. Tuy nhiên, việc trúng thầu sát giá tuyệt đối (tiết kiệm 0 đồng) thường đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc khảo sát giá và lập dự toán, nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ rằng, tinh thần của các văn bản hướng dẫn thi hành luật mới nhất như Thông tư 79/2025/TT-BTC luôn hướng tới việc nâng cao tính minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dù là chỉ định thầu rút gọn, các bước thương thảo và phê duyệt vẫn phải dựa trên năng lực thực tế và giá thị trường cạnh tranh nhất tại thời điểm thực hiện.

Tại dự án này, Phòng Kinh tế xã Tân Hồng căn cứ vào Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 02/04/2026 để đi đến quyết định lựa chọn Công ty TNHH Duy Khánh. Dự án có thời gian thực hiện là 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung. Với một doanh nghiệp quy mô nhỏ, có khoảng 19 nhân viên, việc cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu tại địa phương đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tiến độ và chất lượng thi công từ phía chính quyền xã.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Duy Khánh: Tỷ lệ trúng thầu tại "sân nhà" Tân Hồng.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

Bạn đọc - Phản biện

Trúng 15/15 gói thầu, Công ty Phúc Việt Phát thi công dự án sát giá dự toán

Việc trúng chỉ định gói thầu 1,6 tỷ đồng tại xã Quảng Tín với mức tiết kiệm 0,13% tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu của Công ty Phúc Việt Phát.

Trong hệ thống các quy định về quản lý đầu tư công hiện hành, hoạt động đấu thầu đóng vai trò như một "bộ lọc" quan trọng nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu song hành: Lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án chất lượng, đúng tiến độ; đồng thời tối ưu hóa, tiết kiệm tối đa nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để giải quyết các tình huống cấp bách hoặc đối với các gói thầu có quy mô nhỏ, tính chất đơn giản, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cho phép các chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Dù quy trình được tinh giản nhằm tiết kiệm thời gian, hệ thống pháp luật vẫn luôn đề cao nguyên tắc cốt lõi về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, thực tế triển khai tại một số địa phương cho thấy, sự linh hoạt của cơ chế chỉ định thầu đôi khi lại đi kèm với những con số tiết kiệm ngân sách mang tính "nhỏ giọt", "tượng trưng". Tình trạng các gói thầu được phê duyệt kết quả với mức giá trúng thầu bám sát gần như tuyệt đối vào giá dự toán đang đặt ra nhiều nghi vấn khách quan về công tác thẩm định giá và thương thảo hợp đồng. Gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng tại xã Quảng Tín (tỉnh Lâm Đồng) vừa được phê duyệt kết quả là một ví dụ điển hình, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn khi tỉ lệ tiết kiệm khoảng 0,13%.

Bạn đọc - Phản biện

Xã Tuy Đức: Công ty Trương Tiến Đạt trúng gói thầu gần 1,9 tỷ tiết kiệm 0%

Trúng tuyệt đối 46/46 gói thầu, Công ty Trương Tiến Đạt vừa được chỉ định gói thầu gần 1,9 tỷ đồng tại xã Tuy Đức với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 0%.

Hoạt động đấu thầu, mua sắm công sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước luôn đặt ra những yêu cầu vô cùng khắt khe về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế. Hệ thống pháp luật hiện hành, trọng tâm là Luật Đấu thầu, đã xây dựng một hành lang pháp lý vững chắc nhằm đảm bảo từng đồng vốn đầu tư công đều được sử dụng đúng mục đích, phát huy tối đa giá trị thực tiễn. Trong số các hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu (bao gồm cả chỉ định thầu rút gọn) là một cơ chế đặc thù, được thiết kế để áp dụng trong các trường hợp cấp bách, quy mô nhỏ hoặc có tính chất chuyên biệt nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tuy nhiên, sự linh hoạt của cơ chế này không đồng nghĩa với việc tiêu chí "hiệu quả kinh tế" được phép xem nhẹ. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền và chủ đầu tư phải cực kỳ thận trọng, đánh giá toàn diện và thẩm định kỹ lưỡng năng lực của nhà thầu để đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền đầu tư công. Mới đây, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại dự án Khắc phục, sửa chữa cầu dân sinh thôn Doãn Văn (gần nhà ông Triệu Văn Châu) do UBND xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ đầu tư đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là giới chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và đấu thầu, khi gói thầu xây lắp trị giá gần 1,9 tỷ đồng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0 đồng.

Bạn đọc - Phản biện

Petrolimex Cà Mau và những gói thầu xây lắp về tay Công ty Thiên Phú CM [Kỳ 2]

Liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp cửa hàng xăng dầu tại Cà Mau qua hình thức chỉ định thầu, Công ty Thiên Phú CM đang cho thấy một "vị thế" đặc biệt dù quy mô siêu nhỏ.

Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, không chỉ dừng lại ở các gói thầu bưu điện, Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú CM còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực xăng dầu.

Cụ thể, vào ngày 31/03/2026, ông Diệp Lâm Duy Phương – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau đã ký ban hành hai Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu quan trọng cho doanh nghiệp này.

Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.