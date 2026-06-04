Phong Điền chỉ định thầu gói xây cầu Rạch Sơn Tiểu, tiết kiệm hơn 60 triệu đồng

Theo Quyết định phê duyệt dự án số 1073/QĐ-UBND ngày 06/05/2026 của Chủ tịch UBND xã Phong Điền, nguồn vốn Ngân sách Nhà nước dự kiến được phân bổ để triển khai công trình Xây dựng Cầu Rạch Sơn Tiểu tại ấp Nhơn Lộc 2A. Hiện trạng cầu cũ bêtông cốt thép bề rộng mặt cầu chỉ 2m đã xuống cấp nghiêm trọng, nhỏ hẹp so với bề rộng mặt đường hiện hữu, gây cản trở và ảnh hưởng lớn đến an toàn lưu thông cũng như hoạt động vận chuyển hàng hóa của người dân.
Việc đầu tư xây dựng mới công trình giao thông cấp IV này được đánh giá là thực sự cần thiết và cấp bách nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng tại địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư phê duyệt là 2.291.927.695 đồng, giao Phòng Kinh tế Phong Điền làm chủ đầu tư.
Ngay sau khi dự án được phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thiết lập theo Quyết định số 164/QĐ-KT ngày 08/05/2026 do Trưởng phòng Kinh tế Phong Điền ký ban hành. Gói thầu thi công xây dựng được xác định giá kế hoạch là 1.941.888.372 đồng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với phương thức chỉ định thầu rút gọn.
Đến ngày 19/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế Phong Điền ký ban hành Quyết định số 184/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được mời thương thảo hoàn thiện hợp đồng và trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung. Giá trị chỉ định thầu được công bố ở mức 1.881.800.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu được duyệt và giá trúng thầu thực tế, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 60.088.372 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3,09%.
Năng lực nhà thầu
Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung (Mã số thuế: 6300184503), trụ sở đăng ký tại số 503/59 Ấp Tân Phú A, Xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ, do ông Huỳnh Thế Trung làm Giám đốc là một cái tên có thâm niên hoạt động từ năm 2012.
Trong lịch sử tham gia hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 85 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, trượt 51 gói và hiện còn 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng đạt 92.894.641.183 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 33.977.496.868 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 58.917.144.315 đồng.
Các gói thầu tiêu biểu mà Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung đã trúng trong giai đoạn 2025-2026
Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn, trị giá 3.002.044.902 đồng, trúng tháng 02/2026
- Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt, trị giá 2.473.027.629 đồng, trúng tháng 09/2025
- Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ, trị giá 4.449.037.880 đồng, trúng tháng 08/2025
- Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ, trị giá 5.818.658.097 đồng, trúng tháng 08/2025
Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn, trị giá 9.122.571.840 đồng, trúng tháng 06/2025
Góc nhìn chuyên gia
Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, hình thức chỉ định thầu rút gọn vốn là một công cụ đặc thù giúp đẩy nhanh tiến độ cho các công trình hạ tầng mang tính cấp bách hoặc có quy mô nằm trong hạn mức luật định. Tuy nhiên, việc áp dụng công cụ này đòi hỏi quy trình đàm phán khắt khe để bảo đảm không làm thất thoát ngân sách. Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo các quy định hiện hành, dù áp dụng quy trình rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn phải tiến hành thương thảo về giá trên tinh thần tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho nhà nước, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tối đa trước các cơ quan quản lý ngành.
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, đối với các dự án giao thông sử dụng ngân sách địa phương, việc công khai các bước thương thảo giá và làm rõ năng lực kỹ thuật là bắt buộc. Hệ thống pháp lý hiện nay đã chuyển giao toàn bộ quyền phát hành, sửa đổi và làm rõ hồ sơ cho chủ đầu tư, đồng nghĩa với việc đơn vị quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính trung thực, hiệu quả kinh tế của gói thầu. Khi tỉ lệ tiết kiệm ngân sách đạt thấp, cơ quan quản lý thường phải chú trọng giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thực tế trên hiện trường nhằm bảo đảm giá trị công trình tương xứng với số tiền công quỹ đã bỏ ra.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt