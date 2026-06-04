Phong Điền chỉ định thầu gói xây cầu Rạch Sơn Tiểu, tiết kiệm hơn 60 triệu đồng

Theo Quyết định phê duyệt dự án số 1073/QĐ-UBND ngày 06/05/2026 của Chủ tịch UBND xã Phong Điền, nguồn vốn Ngân sách Nhà nước dự kiến được phân bổ để triển khai công trình Xây dựng Cầu Rạch Sơn Tiểu tại ấp Nhơn Lộc 2A. Hiện trạng cầu cũ bêtông cốt thép bề rộng mặt cầu chỉ 2m đã xuống cấp nghiêm trọng, nhỏ hẹp so với bề rộng mặt đường hiện hữu, gây cản trở và ảnh hưởng lớn đến an toàn lưu thông cũng như hoạt động vận chuyển hàng hóa của người dân.

Việc đầu tư xây dựng mới công trình giao thông cấp IV này được đánh giá là thực sự cần thiết và cấp bách nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng tại địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư phê duyệt là 2.291.927.695 đồng, giao Phòng Kinh tế Phong Điền làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thiết lập theo Quyết định số 164/QĐ-KT ngày 08/05/2026 do Trưởng phòng Kinh tế Phong Điền ký ban hành. Gói thầu thi công xây dựng được xác định giá kế hoạch là 1.941.888.372 đồng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với phương thức chỉ định thầu rút gọn.

Đến ngày 19/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế Phong Điền ký ban hành Quyết định số 184/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được mời thương thảo hoàn thiện hợp đồng và trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung. Giá trị chỉ định thầu được công bố ở mức 1.881.800.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu được duyệt và giá trúng thầu thực tế, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 60.088.372 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3,09%.

Quyết định số 184/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung (Mã số thuế: 6300184503), trụ sở đăng ký tại số 503/59 Ấp Tân Phú A, Xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ, do ông Huỳnh Thế Trung làm Giám đốc là một cái tên có thâm niên hoạt động từ năm 2012.

Trong lịch sử tham gia hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 85 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, trượt 51 gói và hiện còn 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng đạt 92.894.641.183 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 33.977.496.868 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 58.917.144.315 đồng.

Các gói thầu tiêu biểu mà Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung đã trúng trong giai đoạn 2025-2026

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn, trị giá 3.002.044.902 đồng, trúng tháng 02/2026

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt, trị giá 2.473.027.629 đồng, trúng tháng 09/2025

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ, trị giá 4.449.037.880 đồng, trúng tháng 08/2025

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ, trị giá 5.818.658.097 đồng, trúng tháng 08/2025

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ô Môn, trị giá 9.122.571.840 đồng, trúng tháng 06/2025

Góc nhìn chuyên gia

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, hình thức chỉ định thầu rút gọn vốn là một công cụ đặc thù giúp đẩy nhanh tiến độ cho các công trình hạ tầng mang tính cấp bách hoặc có quy mô nằm trong hạn mức luật định. Tuy nhiên, việc áp dụng công cụ này đòi hỏi quy trình đàm phán khắt khe để bảo đảm không làm thất thoát ngân sách. Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo các quy định hiện hành, dù áp dụng quy trình rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn phải tiến hành thương thảo về giá trên tinh thần tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho nhà nước, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tối đa trước các cơ quan quản lý ngành.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, đối với các dự án giao thông sử dụng ngân sách địa phương, việc công khai các bước thương thảo giá và làm rõ năng lực kỹ thuật là bắt buộc. Hệ thống pháp lý hiện nay đã chuyển giao toàn bộ quyền phát hành, sửa đổi và làm rõ hồ sơ cho chủ đầu tư, đồng nghĩa với việc đơn vị quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính trung thực, hiệu quả kinh tế của gói thầu. Khi tỉ lệ tiết kiệm ngân sách đạt thấp, cơ quan quản lý thường phải chú trọng giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thực tế trên hiện trường nhằm bảo đảm giá trị công trình tương xứng với số tiền công quỹ đã bỏ ra.