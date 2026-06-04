Cần Thơ: Khởi nghiệp Xanh trúng gói thầu tại xã Trường Khánh tiết kiệm 5%

Ngày 08/04/2026, Chủ tịch UBND xã Trường Khánh Trương Hoàng Nguyên đã ký Quyết định số 918/QĐ-UBND phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng lộ đal Ông Đàn, ấp Chùa Ông. Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng là 2.430.062.343 đồng, sử dụng hoàn toàn từ nguồn ngân sách địa phương. Đây là công trình giao thông cấp IV, nhóm C, với mục tiêu phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa nông nghiệp, thủy hải sản, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch và góp phần chỉnh trang đô thị, xóa đói giảm nghèo tại địa bàn. Dự án được UBND xã Trường Khánh giao cho Phòng Kinh tế xã Trường Khánh làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Để triển khai dự án, ngày 17/04/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Khánh Nguyễn Thái Nhân tiếp tục ký ban hành Quyết định số 66/QĐ-PKT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, hạng mục quan trọng nhất là Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình, được phê duyệt với giá dự toán là 1.999.970.064 đồng. Theo kế hoạch, gói thầu này được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày theo đơn giá trọn gói. Tổ chức tư vấn quản lý dự án và đánh giá lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Sơn Gia Thịnh.

Đến ngày 22/04/2026, căn cứ trên hồ sơ đề xuất và quá trình thương thảo, ông Thạch Dũ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Khánh đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04. Đơn vị chính thức được giao trọng trách thi công công trình này là Công ty TNHH Khởi nghiệp Xanh, giá trúng thầu là 1.899.900.000 đồng. So sánh với giá dự toán gói thầu này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 100.070.064 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 5%. Trong bối cảnh nhiều gói thầu xây lắp áp dụng hình thức chỉ định thầu thường chỉ đạt mức tiết kiệm mang tính tượng trưng, con số 5% tại dự án lộ đal Ông Đàn cho thấy sự nghiêm túc và trách nhiệm trong quá trình thương thảo giá của chủ đầu tư, nhằm tối ưu hóa nguồn vốn công.

Quyết định số 78/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04. Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu Khởi nghiệp Xanh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Khởi nghiệp Xanh (Mã số doanh nghiệp: 2200759285), được thành lập ngày 25/02/2019, đăng ký địa chỉ trụ sở hiện tại ở số 115, ấp Phú Tức, xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ. Người đại diện theo pháp luật là ông Sơn Thanh Dũng. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và tư vấn.

Lịch sử tham gia đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026, Công ty TNHH Khởi nghiệp Xanh đã tham gia khoảng 46 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có 32 gói thầu được tuyên bố trúng, 12 gói trượt và 2 gói hiện chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả độc lập và liên danh) là 35.548.595.035 đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 11.441.389.400 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 24.107.205.635 đồng).

Góc nhìn chuyên gia

Theo phân tích của Luật sư Nguyễn Thị Hương, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 đã quy định rõ ràng về các trường hợp được phép chỉ định thầu. Cụ thể hóa tinh thần này, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nêu rõ gói thầu xây lắp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng thuộc hạn mức được áp dụng chỉ định thầu. Quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 80 của Nghị định này cũng giúp tinh giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ đưa công trình vào phục vụ nhân dân.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đưa ra nhận định khách quan: "Hình thức chỉ định thầu mang lại lợi thế vô cùng lớn về mặt thời gian, đặc biệt hữu ích đối với các dự án giao thông nông thôn cần sớm hoàn thiện để đón đầu mùa mưa bão hay phục vụ giao thương nông sản. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự linh hoạt và rủi ro thất thoát lãng phí là rất mỏng manh. Khi không có sự cạnh tranh công khai về giá như hình thức đấu thầu rộng rãi, trách nhiệm bảo vệ nguồn vốn nhà nước đặt hoàn toàn lên vai chủ đầu tư trong khâu đánh giá năng lực nhà thầu và thương thảo hợp đồng. Mức tiết kiệm 5% tại gói thầu này là một tín hiệu tích cực, cho thấy chủ đầu tư đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và thực hiện tốt vai trò của mình".