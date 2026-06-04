Năng lực nào giúp Công ty Lưu Bình liên tiếp được chỉ định thầu tại An Giang?

Theo các Quyết định số 376/QĐ-SXD ngày 15/05/2026 và Quyết định số 406/QĐ-SXD ngày 22/05/2026 do Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành, dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Xây dựng (Cơ sở 2 tại 745B Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá) đã được phê duyệt và triển khai lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn
Việc một doanh nghiệp mới tham gia thị trường đấu thầu đã nhanh chóng được lựa chọn thực hiện các gói thầu chỉ định thầu liên tiếp khiến dư luận không khỏi thắc mắc: Dựa trên cơ sở, tiêu chí nào mà Sở Xây dựng An Giang đánh giá năng lực, kinh nghiệm của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lưu Bình là đơn vị ưu tiên cho hình thức chỉ định thầu rút gọn? Sự lựa chọn này cần được giải trình rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh công bằng.
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản bổ sung như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 đã thiết lập khung pháp lý chặt chẽ nhằm tránh việc lạm dụng hình thức chỉ định thầu
Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, đối với các gói thầu sửa chữa, cải tạo, việc chủ đầu tư chỉ định thầu cho một nhà thầu mới, chưa có nhiều lịch sử hoạt động, là điều cần được xem xét thấu đáo. Hình thức chỉ định thầu rút gọn tuy đẩy nhanh tiến độ nhưng không thể là "lối tắt" để bỏ qua khâu thẩm định năng lực thực tế và kinh nghiệm lâu năm của nhà thầu. Việc bảo đảm tính cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu dày dạn kinh nghiệm mới là thước đo chuẩn xác để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế.
QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN
Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, chỉ định thầu rút gọn là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các gói thầu phục vụ nhiệm vụ cấp bách hoặc gói thầu có giá trị trong hạn mức cho phép theo quy định tại Điều 22, 23 Luật Đấu thầu 2023
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- Nguyên tắc thực hiện: Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm sự công bằng, cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế
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- Công khai thông tin: Mọi quyết định về kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải chính xác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 79/2025/TT-BTC để dư luận và các bên liên quan giám sát
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