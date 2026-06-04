Năng lực nào giúp Công ty Lưu Bình liên tiếp được chỉ định thầu tại An Giang?

Việc Sở Xây dựng An Giang chỉ định thầu cho Công ty Lưu Bình, một doanh nghiệp mới tham gia thị trường, đặt ra nhiều yêu cầu về thẩm định năng lực.

Theo các Quyết định số 376/QĐ-SXD ngày 15/05/2026 và Quyết định số 406/QĐ-SXD ngày 22/05/2026 do Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành, dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Xây dựng (Cơ sở 2 tại 745B Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá) đã được phê duyệt và triển khai lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn . Đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu số 01: Xây lắp công trình là Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lưu Bình với giá trúng thầu là 1.381.859.864 đồng .

Quyết định số 406/QĐ-SXD ngày 22/05/2026 do Sở Xây dựng tỉnh An Giang. Nguồn MSC

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lưu Bình (Mã định danh: vn1702212624), chỉ mới bắt đầu tham gia hoạt động đấu thầu từ ngày 30/03/2026 . Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, nhà thầu này đã trúng 2 gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với tổng giá trị hơn 2,7 tỷ đồng tại tỉnh An Giang .

Việc một doanh nghiệp mới tham gia thị trường đấu thầu đã nhanh chóng được lựa chọn thực hiện các gói thầu chỉ định thầu liên tiếp khiến dư luận không khỏi thắc mắc: Dựa trên cơ sở, tiêu chí nào mà Sở Xây dựng An Giang đánh giá năng lực, kinh nghiệm của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lưu Bình là đơn vị ưu tiên cho hình thức chỉ định thầu rút gọn? Sự lựa chọn này cần được giải trình rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh công bằng.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản bổ sung như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 đã thiết lập khung pháp lý chặt chẽ nhằm tránh việc lạm dụng hình thức chỉ định thầu . Bên cạnh đó, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng yêu cầu các dự án sử dụng vốn công phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm tiết kiệm ngân sách .

Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, đối với các gói thầu sửa chữa, cải tạo, việc chủ đầu tư chỉ định thầu cho một nhà thầu mới, chưa có nhiều lịch sử hoạt động, là điều cần được xem xét thấu đáo. Hình thức chỉ định thầu rút gọn tuy đẩy nhanh tiến độ nhưng không thể là "lối tắt" để bỏ qua khâu thẩm định năng lực thực tế và kinh nghiệm lâu năm của nhà thầu. Việc bảo đảm tính cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu dày dạn kinh nghiệm mới là thước đo chuẩn xác để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế.