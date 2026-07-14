Công ty Đông Triều trúng thầu tại xã Hàm Tân: Tiết kiệm nhỏ giọt, đối thủ tự loại khó hiểu? [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại dự án giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hàm Tân (tỉnh Lâm Đồng) đang bộc lộ những dấu hiệu bất thường, cần làm rõ về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Nổi cộm trong số đó là kịch bản trúng thầu tại Gói thầu số 05, nơi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rơi vào mức thấp, đi kèm với hiện tượng đối thủ cạnh tranh bỏ giá thấp hơn nhưng lại đánh mất cơ hội bởi những lỗi kỹ thuật vô cùng sơ đẳng.
Căn cứ vào dữ liệu đấu thầu được trích xuất, Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc công trình Đường số 10, thôn Đông Hiệp, xã Hàm Tân (Mã E-TBMT: IB2600278253) do Văn phòng HĐND và UBND xã Hàm Tân làm Chủ đầu tư. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
Ngày 26/06/2026, bà Trương Thị Cẩm Tú, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hàm Tân đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đông Triều với giá trúng thầu là 4.120.970.968 đồng. So với giá dự toán được duyệt là 4.238.302.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt hơn 117 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 2,77%. Đặt trong bối cảnh đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công, mức tiết kiệm này được đánh giá là một điểm sáng về hiệu quả kinh tế.
Tuy nhiên, nút thắt thực sự của câu chuyện lại nằm ở hồ sơ của nhà thầu bị loại. Dữ liệu từ Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, tham gia cạnh tranh tại gói thầu này còn có Liên danh Đường số 10, thôn Đông Hiệp, xã Hàm Tân. Đáng chú ý, Liên danh này đã đưa ra mức giá dự thầu ban đầu là 4.061.042.393 đồng, sau đó tiếp tục khẳng định quyết tâm bằng việc đề xuất giảm giá sâu tới 7,12%, đưa giá đánh giá sau cùng xuống chỉ còn 3.771.896.174 đồng.
Nếu một bài toán kinh tế đơn thuần được đặt ra, việc lựa chọn Liên danh Đường số 10 có thể giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoản tiền khổng lồ, với tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 11% (tương đương giữ lại cho ngân sách hơn 466 triệu đồng). Thế nhưng, kịch bản trúng thầu đã rẽ sang một hướng khác khi nhà thầu bỏ giá rẻ vấp ngã ở rào cản kỹ thuật.
Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Phương Việt lập, Liên danh Đường số 10 đã bị Tổ chuyên gia đánh giá "Không đạt" ở bước kỹ thuật và buộc phải dừng bước, dẫn đến việc hồ sơ đề xuất tài chính không được xem xét. Những lý do khiến nhà thầu này bị loại khiến dư luận đặt ra nhiều dấu hỏi lớn. Cụ thể, hồ sơ của Liên danh đã tự ý thay đổi biện pháp thi công sang cống đúc sẵn trái với yêu cầu, đồng thời đưa ra thiết kế sai lệch cơ bản về mác bê tông lót móng 3cm.
Đối chiếu với các quy định pháp luật đấu thầu hiện hành, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) có những bình luận về hiện tượng này. Theo Luật sư, khoản 6 và khoản 7 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu có sự sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung. Việc Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Phương Việt đánh giá rớt Liên danh Đường số 10 ở bước kỹ thuật do có những sai khác trọng yếu so với E-HSMT là một quyết định tuân thủ đúng quy trình cơ học của luật định. Hồ sơ không đạt kỹ thuật thì dĩ nhiên không được mở niêm phong tài chính.
Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, điểm nghẽn trong khâu thẩm định nằm ở chỗ: Tại sao một liên danh nhà thầu có đủ năng lực lập hồ sơ, có chủ đích bỏ thầu với mức giá cực kỳ cạnh tranh (giảm hơn 7%) nhằm nắm chắc ưu thế về tài chính, lại có thể điền sai những thông số kỹ thuật sơ đẳng như mác bê tông lót móng hay tự ý đổi biện pháp thi công? Đây là những lỗi cơ bản mà một nhà thầu thi công xây lắp chuyên nghiệp hiếm khi mắc phải nếu thực sự muốn trúng thầu.
"Dưới góc nhìn pháp lý và thực tiễn đấu thầu, sự mâu thuẫn khổng lồ giữa mức giá chào thầu siêu rẻ và những lỗi kỹ thuật nêu trên mang hình bóng của một cơ chế phanh kỹ thuật được cài cắm. Việc này làm dấy lên những nghi vấn điều tra về hiện tượng gài lỗi tự loại, biến mình thành quân xanh để dọn đường cho một nhà thầu quen thuộc khác là Công ty TNHH Đông Triều trúng thầu dù bỏ giá cao hơn rất nhiều. Đây là dấu hiệu bất thường, đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và cạnh tranh công bằng", Luật sư Hương phân tích.
Hệ lụy của kịch bản này là nhãn tiền: Ngân sách nhà nước bị tước đi cơ hội tiết kiệm tối đa. Dòng tiền đầu tư công, thay vì được sử dụng một cách chắt chiu, hiệu quả, lại chảy vào túi doanh nghiệp trúng thầu với tỷ lệ giảm giá nhỏ giọt.
Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu, người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của gói thầu. Với tư cách là Chủ đầu tư, Văn phòng HĐND và UBND xã Hàm Tân, mà trực tiếp là người ký quyết định phê duyệt - bà Trương Thị Cẩm Tú, không thể chỉ dừng lại ở việc phó mặc toàn bộ quá trình xét thầu cho đơn vị tư vấn. Trách nhiệm rà soát các dấu hiệu bất thường, thẩm định sâu về bức tranh cạnh tranh của gói thầu dường như đang bị bỏ ngỏ.
Câu hỏi đặt ra là, liệu Chủ đầu tư có nhận diện được sự lãng phí cơ hội tiết kiệm ngân sách thông qua những hồ sơ có dấu hiệu tự loại này? Và Công ty TNHH Đông Triều thực sự có năng lực ra sao để tạo nên một hệ sinh thái trúng thầu tuyệt đối tại địa phương?
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2:] Hệ sinh thái Công ty Đông Triều, dấu hỏi tính minh bạch và bài toán trách nhiệm
ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM CẠNH TRANH, HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẦU TƯ CÔNG
Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu liên tục được củng cố nhằm bịt kín các lỗ hổng, việc đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch được đặt lên hàng đầu. Đối với những gói thầu có dấu hiệu nhà thầu tự mắc lỗi kỹ thuật cơ bản để bị loại, pháp luật hiện hành có những quy định ràng buộc chặt chẽ đối với cả nhà thầu, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư nhằm bảo vệ dòng tiền ngân sách.
1. Nguyên tắc xử lý các "Sai khác" và "Đặt điều kiện" trọng yếu trong HSDT
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định rất nghiêm ngặt tại Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ.
Định nghĩa pháp lý: Căn cứ Khoản 6 Điều 29, "Sai khác" là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; "Đặt điều kiện" là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu.
Chế tài loại bỏ: Căn cứ Khoản 7 Điều 29, hồ sơ dự thầu có nội dung sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến hồ sơ dự thầu bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác.
Hệ quả thực tế: Quyết định loại nhà thầu ở bước kỹ thuật đồng nghĩa với việc hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu đó sẽ vĩnh viễn bị niêm phong, ngăn chặn việc xem xét giá dự thầu bất kể mức giá đó có thấp và mang lại hiệu quả tiết kiệm cho ngân sách lớn đến thế nào. Đây chính là ranh giới pháp lý mà các nhà thầu đóng vai trò "quân xanh" thường lợi dụng để cài cắm các "lỗi kỹ thuật giả" (như tự hạ độ dày bê tông lót xuống 3cm hay thiết kế cống đúc sẵn trái với yêu cầu đổ bê tông tại chỗ) nhằm chủ động tự loại mình ở vòng ngoài.
2. Trách nhiệm nhận xét về tính Cạnh tranh và Hiệu quả Kinh tế của Tổ chuyên gia
Việc tuân thủ quy trình loại bỏ hồ sơ sai khác cơ học không đồng nghĩa với việc bỏ qua các dấu hiệu bất thường của hành vi dự thầu.
Căn cứ Điểm d Khoản 5 Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu trình chủ đầu tư, Tổ chuyên gia chấm thầu bắt buộc phải có nội dung nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
Trường hợp phát hiện quá trình đấu thầu chưa bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, Tổ chuyên gia phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể cho chủ đầu tư. Quy định này buộc đơn vị tư vấn và tổ chuyên gia không được phép im lặng hoặc "nhắm mắt làm ngơ" trước những kịch bản tự loại phi lý của nhà thầu bỏ giá thấp.
3. Trách nhiệm giải trình và chống lãng phí của Người đứng đầu theo Chỉ thị 12/CT-TTg
Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã siết chặt kỷ cương quản lý của Chủ đầu tư:
Gắn trách nhiệm trực tiếp với Người đứng đầu: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao làm Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, tuyệt đối không được đùn đẩy trách nhiệm cho đơn vị tư vấn đánh giá thầu.
Nghĩa vụ làm rõ và xác minh: Căn cứ Khoản 5 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của tài liệu hoặc có dấu hiệu không bình thường trong hồ sơ dự thầu (như việc một liên danh giàu kinh nghiệm, bỏ giá cực thấp tiết kiệm cho ngân sách hơn 466 triệu đồng nhưng lại mắc lỗi bê tông lót móng 3cm), Chủ đầu tư có quyền và nghĩa vụ tiến hành xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Chế tài xử lý nghiêm khắc: Nếu chủ đầu tư phát hiện hành vi cố ý "gài lỗi" kỹ thuật để tự loại hòng dàn xếp kết quả thầu cho nhà thầu quen thuộc, đây là hành vi vi phạm điều cấm (Thông thầu) quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Căn cứ Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm với chế tài cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm trên phạm vi các dự án sử dụng vốn nhà nước. Đồng thời, người đứng đầu Chủ đầu tư cố tình buông lỏng quản lý, ký phê duyệt kết quả thầu bất thường gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước sẽ bị truy cứu trách nhiệm giải trình và xử lý kỷ luật nghiêm khắc trước pháp luật.