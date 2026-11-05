Công ty CP Đường bộ Hưng Yên trúng thầu sửa chữa ĐT.379 hơn 5,45 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đường bộ Hưng Yên (mã số thuế 0901017457) vừa được Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên phê duyệt trúng gói thầu Xây lắp công trình và bảo đảm an toàn giao thông, thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước dọc trong khu dân cư đoạn Km14+094–Km15+00 đường ĐT.379. Giá trúng thầu là 5.452.041.000 đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (số 777/QĐ-SXD) được ký ngày 22/10/2026. Chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý và Bảo trì công trình là đại diện chủ đầu tư.

Gói thầu có giá 5.459.123.000 đồng, nguồn vốn sự nghiệp giao thông. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng (số E-TBMT: IB2600537527), loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện theo kế hoạch là 70 ngày. Nhà thầu trúng thầu đề xuất thực hiện trong 66 ngày.

Theo báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự là Công ty Cổ phần Đường bộ Hưng Yên. Giá dự thầu ban đầu của công ty là 5.487.710.683 đồng, cao hơn giá gói thầu. Sau khi nhà thầu giảm giá 0,65%, giá dự thầu còn 5.452.040.564 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 7,08 triệu đồng, tương đương 0,13%.

Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu của công ty đạt cả bốn nội dung: tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu. Trong quá trình đánh giá, chủ đầu tư hai lần (ngày 5/10 và 9/10) yêu cầu nhà thầu làm rõ phần yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu đã gửi văn bản làm rõ kèm tài liệu chứng minh mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu trong hồ sơ mời thầu.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia được lập ngày 14/10/2026, báo cáo thẩm định của tổ thẩm định ngày 19/10/2026. Theo quyết định, Ban Quản lý và Bảo trì công trình cùng các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Công ty Cổ phần Đường bộ Hưng Yên có địa chỉ trụ sở tại số 4, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên. Người đại diện kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Mạnh Tưởng.

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu, tính đến tháng 10/2026, công ty Cổ phần Đường bộ Hưng Yên đã tham gia 22 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 354.621.638.000 VND. Những gói thầu doanh nghiệp này trúng chủ yếu ở Hưng Yên.