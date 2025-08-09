Công ty Bách Hợp trúng gói thầu 9,5 tỷ ở Khánh Hòa: Tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt"

Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Bách Hợp vừa trúng gói thầu Thiết bị y tế 4 trị giá hơn 9,5 tỷ đồng do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá dự toán 0,33%, đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Bách Hợp đã được phê duyệt trúng gói thầu "Thiết bị y tế 4" với giá 9,558 tỷ đồng. Mức giá này chỉ thấp hơn giá dự toán 31,4 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,33%, làm dấy lên những phân tích về hiệu quả trong công tác đấu thầu tại dự án này.

Ngày 01/8/2025, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đã ký Quyết định số 392/QĐ-SYT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thiết bị y tế 4. Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm y tế tuyến huyện giai đoạn 2021-2025.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Bách Hợp (được nêu trong các văn bản là "Liên danh cung cấp thiết bị y tế 4") , với giá trúng thầu là 9.558.000.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 100 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Nguồn MSC

Giá trúng thầu sát giá dự toán

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 182/BCĐG/ĐT.25 ngày 28/07/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại Tín, giá gói thầu (theo dự toán) là 9.589.402.000 đồng.

Gói thầu có 2 nhà thầu tham dự. Nhà thầu xếp hạng hai là Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa, có giá dự thầu là 9.581.402.000 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu của Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Bách Hợp chỉ thấp hơn giá dự toán 31.402.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,33%.

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 30/6/2025, do Phó Chủ tịch Đinh Văn Thiệu ký. Giá gói thầu trong kế hoạch được duyệt là 10.511.202.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Năng lực và hồ sơ nhà thầu Bách Hợp

Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Bách Hợp (MST: 0109222730) có địa chỉ tại Số 10, Lô A11, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Hà Nội. Doanh nghiệp này có loại hình pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với số nhân viên được kê khai là 10 người. Người đại diện pháp luật là ông Đào Tuấn Anh, chức vụ Giám đốc.

Về năng lực, công ty đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có "Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng" và "Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế... trong các cửa hàng chuyên doanh".

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói Thiết bị y tế 4, Báo cáo đánh giá E-HSDT của đơn vị tư vấn đã kết luận nhà thầu này đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Về kinh nghiệm đấu thầu, dữ liệu cho thấy tính đến ngày 07/08/2025, Bách Hợp đã tham gia 17 gói thầu và trúng 13 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 11.790.480.000 đồng. Đáng chú ý, tài liệu phân tích cho thấy công ty này chưa từng tham gia hoặc trúng thầu với vai trò liên danh. Tuy nhiên, tại gói thầu của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, tên nhà thầu trúng thầu được ghi là "Liên danh cung cấp thiết bị y tế 4" do Công ty Bách Hợp đại diện.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 tại Điều 43 quy định về việc xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu rộng rãi, trong đó nhấn mạnh nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, nêu quan điểm:

"Việc giá trúng thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp không phải là yếu tố duy nhất để kết luận về tính hiệu quả hay các sai phạm trong đấu thầu. Pháp luật cho phép nhà thầu đáp ứng yêu cầu và có giá thấp nhất (không vượt giá gói thầu) sẽ trúng thầu.

Tuy nhiên, một tỷ lệ tiết kiệm 0,33%, đặc biệt trong các dự án mua sắm bằng vốn ngân sách, luôn là một chỉ số cần được chủ đầu tư xem xét kỹ lưỡng. Vấn đề cốt lõi thường nằm ở khâu xây dựng giá gói thầu và giá dự toán. Nếu giá dự toán được lập không đủ sát với giá thị trường hoặc có dấu hiệu bị "thổi phồng", thì dù quá trình đấu thầu có vẻ đúng quy trình, hiệu quả thu về cho ngân sách Nhà nước vẫn không cao. Do đó, cần tăng cường giám sát, thẩm định năng lực và tính độc lập của các đơn vị tư vấn xác định giá, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả kinh tế thực chất theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu."

Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.