Công ty An Hùng trúng gói thầu chục tỷ: Nhìn lại 'hệ sinh thái' đấu thầu

Vượt qua 6 nhà thầu khác, Công ty TNHH MTV TM DV XNK An Hùng đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục hơn 11,3 tỷ đồng tại huyện Châu Đức. Phân tích dữ liệu cho thấy một "hệ sinh thái" quen thuộc nơi nhà thầu này thường xuyên hiện diện và giành chiến thắng.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Đức đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị" thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Lớp 5, Lớp 9). Vượt qua 6 đối thủ, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu An Hùng đã trở thành đơn vị trúng thầu. Kết quả này không chỉ là một thắng lợi kinh doanh mà còn mở ra một góc nhìn sâu hơn về năng lực và lịch sử hoạt động của một nhà thầu quen mặt trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục.

Chiến thắng thuyết phục tại gói thầu hơn 12,8 tỷ đồng

Theo Quyết định số 119/QĐ-BQLDA ngày 29 tháng 8 năm 2025, do ông Lê Khắc Nam – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Đức (Chủ đầu tư) ký, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu An Hùng (MST: 0308821626) đã được phê duyệt trúng thầu gói thầu "Thiết bị" (Mã TBMT: IB2500239649).

Nguồn MSC

Gói thầu này có giá dự toán là 12.868.763.000 đồng , được mời thầu rộng rãi qua mạng. Công ty An Hùng đã trúng thầu với giá 11.368.689.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 11,66% so với giá dự toán.

Biên bản mở thầu ngày 16/06/2025 ghi nhận sự tham gia của 7 nhà thầu, bao gồm:

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Một thành viên Nam Phương Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vũ Tịnh Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu An Hùng Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 629/BC-SGM ngày 29/06/2025 của bên mời thầu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới, chỉ có 3/7 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, bao gồm: Công ty An Hùng, Công ty Thái Dương và Công ty Thiên Bình.

Bốn nhà thầu còn lại đều bị đánh giá "Không đạt" ở bước kỹ thuật với nhiều lý do chi tiết:

Công ty Nam Phương: Không đáp ứng yêu cầu về bản quyền tác giả, quyết định xuất bản cho phần mềm, học liệu; thiếu chứng nhận ISO cho máy vi tính; catalogue không thể hiện đủ thông số kỹ thuật...

Công ty Ngọc Khởi: Catalogue không có hình ảnh minh họa cho một số sản phẩm; không có giấy chứng nhận bản quyền cho video, phần mềm; ISO cho máy vi tính hết hiệu lực...

Công ty Vũ Tịnh: Không đính kèm đầy đủ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (Catalogue, ISO, QCVN...); thiếu các bản cam kết theo yêu cầu của E-HSMT.

Công ty Tiến Đạt: ISO không thể hiện phạm vi liên quan; thiếu giấy chứng nhận bản quyền; ISO cho máy vi tính hết hiệu lực; UPS chào không đúng thông số kỹ thuật...

Sau khi đánh giá về tài chính, Công ty An Hùng được xếp hạng thứ nhất và được đề nghị mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng.

Chân dung nhà thầu và "bản đồ" đấu thầu năm 2025

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu An Hùng có địa chỉ tại 407 Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh cũ, do ông Trần Hùng làm Giám đốc. Doanh nghiệp này là một cái tên không hề xa lạ trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, đặc biệt là thiết bị giáo dục.

Theo dữ liệu chúng tôi thu thập được, tính đến ngày 01/09/2025, Công ty An Hùng đã tham gia 127 gói thầu, trúng 45 gói, trượt 76 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 318.640.313.452 đồng. Riêng với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 104.795.472.844 đồng.

Bước sang năm 2025, hoạt động đấu thầu của An Hùng diễn ra khá sôi nổi. Tính đến đầu tháng 9, công ty đã tham gia 12 gói thầu và ghi nhận 4 lần trúng thầu, bao gồm:

Gói thầu "Thiết bị" tại Châu Đức, giá trúng 11.368.689.000 đồng (vai trò độc lập). Gói thầu mua sắm hàng hóa số 9: Thiết bị điện, điện tử (lớp 12) do CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐTXD PHÁT LỘC mời thầu, giá trúng 11.820.176.000 đồng (vai trò liên danh chính). Gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường mầm non năm 2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An mời thầu, giá trúng 8.571.654.000 đồng (vai trò độc lập). Dự toán mua sắm Thiết bị dạy học giáo dục trung học... (bổ sung) do Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận mời thầu, giá trúng 4.958.023.490 đồng (vai trò liên danh phụ).

Đáng chú ý, phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu cho thấy mối quan hệ "thân thiết" của Công ty An Hùng với một số chủ đầu tư/bên mời thầu nhất định. Nổi bật nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận. Thống kê cho thấy, An Hùng đã tham gia 10 gói thầu tại đây và trúng tới 9 gói, đạt tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này lên đến 87.923.582.490 đồng. Một điểm đáng lưu ý khác là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu ở đây là 98,34%, tương đương mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ 1,66%.

Soi chiếu quy định pháp luật: Góc nhìn từ chuyên gia

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm thấp luôn là vấn đề được dư luận và các chuyên gia quan tâm. Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ra đời với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu bị loại vì các lỗi kỹ thuật như thiếu chứng nhận, catalogue không rõ ràng... cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Về phía nhà thầu, họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của thông tin kê khai. Về phía bên mời thầu và tổ chuyên gia, việc đánh giá E-HSDT một cách nghiêm túc, khách quan, dựa trên các tiêu chí đã công bố trong E-HSMT là yếu tố then chốt để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự đủ năng lực."

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang chia sẻ thêm: "Trong câu chuyện của gói thầu tại Châu Đức, việc 4/7 nhà thầu bị loại ở vòng kỹ thuật cho thấy E-HSMT đã có những yêu cầu tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên, ở bình diện rộng hơn, việc một nhà thầu quen mặt thắng thầu liên tiếp tại một địa phương hay một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm thấp là một 'dấu hiệu cần chú ý'. Nó không mặc nhiên khẳng định có sai phạm, nhưng đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của các cuộc thầu. Các chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ hơn quá trình lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, đảm bảo các tiêu chí đưa ra không nhằm 'hướng' đến một nhà thầu cụ thể, qua đó tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhất có thể, đúng theo tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC."

Rõ ràng, chiến thắng của Công ty An Hùng tại Châu Đức là hợp lệ dựa trên báo cáo đánh giá của bên mời thầu. Tuy nhiên, khi đặt trong bức tranh tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là trong năm 2025, những mối quan hệ "thân hữu" và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp tại một số nơi là những vấn đề cần được tiếp tục theo dõi và làm rõ, nhằm đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách nhà nước được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch nhất.