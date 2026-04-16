Công trình tiền sử trên hòn đảo ở Ý khiến kỹ sư hiện đại ngạc nhiên

Giữa đảo Sardinia đầy nắng gió, Su Nuraxi di Barumini sừng sững như một pháo đài, kể lại câu chuyện của nền văn minh tiền sử đã mất.

T.B (tổng hợp)

Nằm trên đảo Sardinia, Su Nuraxi di Barumini là một trong những di tích khảo cổ ấn tượng nhất của Ý, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1997. Công trình này là đại diện tiêu biểu cho nền văn minh Nuragic – một nền văn hóa bí ẩn phát triển rực rỡ trên đảo từ khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trung tâm của Su Nuraxi là một tháp đá khổng lồ gọi là “nuraghe”, được xây dựng hoàn toàn bằng những khối đá bazan xếp chồng mà không dùng vữa. Tháp chính cao khoảng 18 mét, có cấu trúc hình nón cụt, bên trong là các phòng và cầu thang xoắn ốc dẫn lên các tầng trên. Bao quanh tháp trung tâm là bốn tháp nhỏ hơn nối với nhau bằng tường thành dày, tạo thành một pháo đài kiên cố – minh chứng cho trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc của người cổ đại.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ là một công trình quân sự, Su Nuraxi còn là trung tâm của một khu định cư rộng lớn. Xung quanh pháo đài là tàn tích của hàng chục ngôi nhà đá hình tròn, nơi cư dân Nuragic từng sinh sống. Những cấu trúc này cho thấy một cộng đồng có tổ chức, với đời sống xã hội và kinh tế phát triển, dù cho nguồn gốc và ngôn ngữ của họ vẫn còn là điều bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những câu hỏi lớn nhất xoay quanh Su Nuraxi là mục đích thực sự của các tháp nuraghe. Chúng có thể vừa là pháo đài phòng thủ, vừa là trung tâm nghi lễ hoặc biểu tượng quyền lực của các thủ lĩnh địa phương. Sự phân bố dày đặc của các công trình tương tự trên khắp Sardinia – với hơn 7.000 nuraghe được ghi nhận – cho thấy đây không phải là hiện tượng đơn lẻ mà là một phần của cả một nền văn minh độc đáo.

Ngày nay, khi bước chân vào Su Nuraxi, du khách có thể đi qua những hành lang đá cổ xưa, leo lên các bậc thang hẹp và chạm tay vào những khối đá đã tồn tại suốt hơn 3.000 năm. Không gian nơi đây vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng, như thể thời gian đã dừng lại, giữ nguyên dấu ấn của một quá khứ xa xôi.

Su Nuraxi di Barumini không chỉ là một di tích khảo cổ, mà còn là lời nhắc nhở về khả năng sáng tạo và tổ chức của con người từ thời tiền sử – những người đã xây dựng nên những công trình bền vững vượt qua hàng thiên niên kỷ.

Kho tri thức

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.