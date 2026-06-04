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Kho tri thức

Nọc độc đáng gờm của loài rết đẹp nhất thế giới, màu sắc như da hổ

Với những khoang màu vàng đen nổi bật như da hổ, rết hổ lớn là một trong những loài động vật chân khớp ấn tượng nhất thế giới.

Thanh Bình (tổng hợp)

Rết hổ lớn (Scolopendra hardwickei) là một loài rết phân bố chủ yếu tại Ấn Độ và một số khu vực lân cận ở Nam Á. Trong thế giới rết, đây là một trong những loài dễ nhận biết nhất nhờ màu sắc đặc biệt: các đốt cơ thể xen kẽ giữa cam đỏ và đen sẫm, tạo thành hoa văn giống những sọc vắn trên da hổ.

Ảnh: indiabiodiversity

Một cá thể Rết hổ lớn trưởng thành thường dài từ 15 đến 20 cm, đôi khi lớn hơn. Hàng chục đôi chân màu cam kết hợp với cơ thể "da hổ" bóng khiến nó nổi bật ngay cả trong môi trường rừng tối hoặc dưới những tảng đá ẩm ướt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Màu sắc nổi bật này không phải để trang trí là một dạng màu cảnh báo, giúp các loài săn mồi nhận biết rằng chúng đang đối mặt với một sinh vật có khả năng tự vệ hiệu quả. Giống các loài rết lớn khác, Scolopendra hardwickei sở hữu cặp chân đầu tiên biến đổi thành các càng độc gọi là forcipule. Khi săn mồi, chúng sử dụng cấu trúc này để tiêm nọc độc làm tê liệt con mồi.

Thức ăn của rết hổ lớn khá đa dạng. Chúng săn côn trùng, nhện, bọ cạp nhỏ và nhiều động vật không xương sống khác. Những cá thể lớn thậm chí có thể tấn công thằn lằn, ếch hoặc chuột non. Là loài săn mồi hoạt động chủ yếu vào ban đêm, chúng dựa vào các râu cảm giác nhạy bén để phát hiện chuyển động trong bóng tối.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điều thú vị là dù có hàng chục chân, rết không hề di chuyển lộn xộn. Hệ thần kinh của chúng điều phối từng đôi chân một cách chính xác, giúp cơ thể uốn lượn linh hoạt và di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc trên nhiều loại địa hình. Khi bị đe dọa, rết hổ lớn có thể tăng tốc đột ngột hoặc cuộn người trong tư thế phòng thủ.

Trong giới nuôi động vật ngoại lai, Scolopendra hardwickei được đánh giá là một trong những loài rết đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng cũng nổi tiếng vì tính khí khá hung hăng và phản ứng nhanh. Nọc độc của loài này thường không gây nguy hiểm chết người cho người khỏe mạnh nhưng có thể gây đau dữ dội, sưng tấy và khó chịu kéo dài.

Giữa những khu rừng nhiệt đới của Nam Á, rết hổ lớn là minh chứng rằng thiên nhiên không chỉ tạo ra những sinh vật đẹp đẽ theo cách dễ chịu. Đôi khi, vẻ đẹp cũng mang dáng dấp của một chiến binh săn mồi cổ đại, được khoác lên bộ áo sọc vàng đen đầy tính cảnh báo.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Loài rết độc và nguy hiểm #Rết hổ lớn và đặc điểm nhận dạng #Vai trò sinh thái của rết hổ #Nọc độc và khả năng săn mồi #Thẩm mỹ và tính khí của loài rết

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