Tìm thấy thiên thể bí ẩn, phát ra tín hiệu kỳ lạ trong vũ trụ

Tạp chí Space đã đăng một bài viết trên blog cho biết, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một thiên thể bí ẩn có tên khoa học là ASKAP J1832-0911. Điều kỳ quặc ở thiên thể này đó là, nó phát ra tín hiệu tia X và sóng vô tuyến cứ sau 44 phút, mỗi tín hiệu như vậy kéo dài khoảng 2 phút.

Được biết, ASKAP J1832-0911 là một thiên thể hiếm gặp được các nhà thiên văn học phát hiện trong những năm gần đây. Được phân loại là "vật thể thoáng qua chu kỳ dài" (LPT), nó nằm trong Dải Ngân hà, cách Trái đất khoảng 15.000 năm ánh sáng. Sau khi được kính viễn vọng vô tuyến ASKAP ở Úc phát hiện lần đầu tiên vào năm 2022, các nhà nghiên cứu đã tiếp tục quan sát nó bằng kính viễn vọng tia X Chandra của NASA.

ASKAP J1832-0911 phát ra tín hiệu tia X và sóng vô tuyến cứ sau 44 phút, mỗi tín hiệu như vậy kéo dài khoảng 2 phút. Ảnh: @NASA.

Thiên thể này không chỉ phát ra sóng vô tuyến cứ sau 44 phút mà còn đồng thời phát ra tín hiệu tia X với lộ trình chu kỳ tương tự. Sự đồng bộ hóa của hai tín hiệu này là điều chưa từng có trong lịch sử các "vật thể thoáng qua chu kỳ dài" (LPT). Trưởng nhóm Ziteng (Andy) Wang từ Đại học Curtin, Úc, cho biết: "Đây là một hiện tượng chúng tôi chưa từng thấy trước đây, nó giống như tìm kim trong đống rơm vậy”.

Mặc dù dữ liệu quan sát khá khả quan, nhưng bản chất thực sự của ASKAP J1832-0911 vẫn còn là một bí ẩn. Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng, nó có thể là một sao neutron có từ trường cực mạnh (tức là một "sao từ") hoặc một hệ sao nhị phân bao gồm một sao lùn trắng có từ trường cực mạnh và một ngôi sao khác. Tuy nhiên, không có lý thuyết nào trong số này có thể giải thích đầy đủ các hiện tượng quan sát được ở ASKAP J1832-0911.

Wang thừa nhận: "Ngay cả những giả định này cũng không thể bao quát hết mọi thứ chúng ta quan sát được ở ASKAP J1832-0911. Điều này có thể chỉ ra một cơ chế vật lý hoàn toàn mới hoặc một mô hình tiến hóa sao mới”.

Nanda Rea, một thành viên của nhóm nghiên cứu và cũng thuộc Viện Khoa học Vũ trụ (ICE-CSIC), nhấn mạnh rằng việc phát hiện ra ASKAP J1832-0911 có nghĩa là có thể còn nhiều vật thể tương tự khác. Bà chỉ ra: "Việc phát hiện ra tín hiệu tia X thoáng qua mở ra những triển vọng mới để làm sáng tỏ bí ẩn về "vật thể thoáng qua chu kỳ dài" (LPT)".