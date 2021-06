Xôn xao bằng chứng iPhone xuất hiện trong tranh vẽ từ năm 1860?

Bức tranh The Expected One (Người được mong đợi) được họa sĩ người Áo Ferdinand Georg Waldmüller vẽ vào năm 1860 đang gây xôn xao cư dân mạng. Nguyên nhân là vì nhiều người cho rằng cô gái trong hình đang cầm thứ giống hệt chiếc iPhone ngày nay. Tuy nhiên, giám đốc điều hành cơ quan nghệ thuật Áo Herald Vaynpolter đã bác bỏ thông tin này. Cô gái trong tranh Waldmuller không sử dụng iPhone, mà đang trên đường đi đến nhà thờ, trên tay là một cuốn thánh kinh nhỏ Một bức ảnh khác cũng từng gây nên cuộc tranh cãi liệu có phải iPhone đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước? Đó là bức họa có tên "Người đàn ông đưa thư cho người phụ nữ trong hội trường" của Pieter de Hooch, vẽ vào năm 1670. Trên tay của người đàn ông trong ảnh có cầm một vật gi đó giống hệt như hình dáng của chiếc iPhone. Tuy nhiên trên thực tế, đó chỉ một phong thư đúng như tên của bức tranh này. Dù vậy nó cũng đã khiến chính CEO của Apple - Tim Cook phải giật mình khi nhìn thấy ở viện bảo tàng, trong một chuyến đi đến Amsterdam. Ông chia sẻ với báo giới là bản thân đã nhìn thấy chiếc iPhone trong bức tranh từ năm 1670. "Đêm qua Neelie đã đưa tôi đến xem một số bức tranh và một trong số đó đã khiến tôi rất sốc. Có một chiếc iPhone trong đó. Dù thật khó để nhìn thấy, nhưng tôi thề là nó ở đó", Tim Cook sửng sốt. Tuy nhiên, chiếc iPhone đầu tiên được xác nhận ra mắt năm 2007. Chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt vào 9/1/2007, và bán ra vào ngày 29/6 cùng năm được gọi là iPhone 2G. Nó lập tức gây chú ý với màn hình cảm ứng điện rung rộng 3.5 inch (320 x 480 pixel). Tuy không có kết nối 3G và chỉ có một camera với độ phân giải 2 MP, nhưng sản phẩm này có một sức hút kỳ lạ và đã cách mạng hóa thị trường smartphone thời điểm đó. Sau đó một năm, iPhone 3G ra đời, bản nâng cấp này có kết nối 3G cho tốc độ mạng nhanh hơn. Máy vẫn thừa hưởng thiết kế và kích thước từ iPhone 2G, nhưng mặt lưng đã thay đổi từ chất liệu nhôm sang nhựa bóng polycarbonate, giúp Apple giảm kha khá chi phí sản xuất. Sau đó là sự xuất hiện của iPhone 4 - chiếc điện thoại được đánh giá là đẹp nhất trong lịch sử thiết kế smartphone của Apple. Máy nổi bật với hai mặt kính trước sau và phần khung được gia công bằng kim loại sang trọng. Tiếp theo đó là kỷ nguyên iPhone màn hình 4 inch, mở đầu là iPhone 5. Có thể nói vào thời điểm đó màn hình 4 inch được xem là rất lớn. iPhone 5 đã quay về với thiết kế mặt lưng bằng nhôm thay vì kính như trên dòng iPhone 4, và đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên chuyển sang dùng cổng kết nối Lightning. Tiếp theo là kỷ nguyên iPhone màn hình 4.7 inch đến 5.8 inch bắt đầu từ năm 2014 với sự xuất hiện của loạt iPhone 6 - 6 plus, iPhone 7 - 7plus và 8 - plus. Những dòng máy này đều có những cải tiến lớn và nhiều tiện tích cho người dùng. Sau đó là kỷ nguyên màn hình "tai thỏ" kéo dài đến tận bây giờ với sự xuất hiện đầu tiên là chiếc iPhone X. Từ khi mới xuất hiện đến nay, không thể phủ nhận khả năng "ngôi vương" thống lĩnh thị trường và những công nghệ cực hiện đại mà iPhone mang đến cho nhân loại. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV

Bức tranh The Expected One (Người được mong đợi) được họa sĩ người Áo Ferdinand Georg Waldmüller vẽ vào năm 1860 đang gây xôn xao cư dân mạng. Nguyên nhân là vì nhiều người cho rằng cô gái trong hình đang cầm thứ giống hệt chiếc iPhone ngày nay. Tuy nhiên, giám đốc điều hành cơ quan nghệ thuật Áo Herald Vaynpolter đã bác bỏ thông tin này. Cô gái trong tranh Waldmuller không sử dụng iPhone, mà đang trên đường đi đến nhà thờ, trên tay là một cuốn thánh kinh nhỏ Một bức ảnh khác cũng từng gây nên cuộc tranh cãi liệu có phải iPhone đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước? Đó là bức họa có tên "Người đàn ông đưa thư cho người phụ nữ trong hội trường" của Pieter de Hooch, vẽ vào năm 1670. Trên tay của người đàn ông trong ảnh có cầm một vật gi đó giống hệt như hình dáng của chiếc iPhone. Tuy nhiên trên thực tế, đó chỉ một phong thư đúng như tên của bức tranh này. Dù vậy nó cũng đã khiến chính CEO của Apple - Tim Cook phải giật mình khi nhìn thấy ở viện bảo tàng, trong một chuyến đi đến Amsterdam. Ông chia sẻ với báo giới là bản thân đã nhìn thấy chiếc iPhone trong bức tranh từ năm 1670 . "Đêm qua Neelie đã đưa tôi đến xem một số bức tranh và một trong số đó đã khiến tôi rất sốc. Có một chiếc iPhone trong đó. Dù thật khó để nhìn thấy, nhưng tôi thề là nó ở đó", Tim Cook sửng sốt. Tuy nhiên, chiếc iPhone đầu tiên được xác nhận ra mắt năm 2007. Chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt vào 9/1/2007, và bán ra vào ngày 29/6 cùng năm được gọi là iPhone 2G. Nó lập tức gây chú ý với màn hình cảm ứng điện rung rộng 3.5 inch (320 x 480 pixel). Tuy không có kết nối 3G và chỉ có một camera với độ phân giải 2 MP, nhưng sản phẩm này có một sức hút kỳ lạ và đã cách mạng hóa thị trường smartphone thời điểm đó. Sau đó một năm, iPhone 3G ra đời, bản nâng cấp này có kết nối 3G cho tốc độ mạng nhanh hơn. Máy vẫn thừa hưởng thiết kế và kích thước từ iPhone 2G, nhưng mặt lưng đã thay đổi từ chất liệu nhôm sang nhựa bóng polycarbonate, giúp Apple giảm kha khá chi phí sản xuất. Sau đó là sự xuất hiện của iPhone 4 - chiếc điện thoại được đánh giá là đẹp nhất trong lịch sử thiết kế smartphone của Apple. Máy nổi bật với hai mặt kính trước sau và phần khung được gia công bằng kim loại sang trọng. Tiếp theo đó là kỷ nguyên iPhone màn hình 4 inch, mở đầu là iPhone 5. Có thể nói vào thời điểm đó màn hình 4 inch được xem là rất lớn. iPhone 5 đã quay về với thiết kế mặt lưng bằng nhôm thay vì kính như trên dòng iPhone 4, và đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên chuyển sang dùng cổng kết nối Lightning. Tiếp theo là kỷ nguyên iPhone màn hình 4.7 inch đến 5.8 inch bắt đầu từ năm 2014 với sự xuất hiện của loạt iPhone 6 - 6 plus, iPhone 7 - 7plus và 8 - plus. Những dòng máy này đều có những cải tiến lớn và nhiều tiện tích cho người dùng. Sau đó là kỷ nguyên màn hình "tai thỏ" kéo dài đến tận bây giờ với sự xuất hiện đầu tiên là chiếc iPhone X. Từ khi mới xuất hiện đến nay, không thể phủ nhận khả năng "ngôi vương" thống lĩnh thị trường và những công nghệ cực hiện đại mà iPhone mang đến cho nhân loại. Mời các bạn xem video: Các điểm nhấn đáng chú ý từ sự kiện iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV