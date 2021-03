Xiaomi “phá đảo” thế giới sạc: Sau sạc qua không khí là sạc nhanh 200W

Xiaomi vừa mang đến một bất ngờ lớn cho người dùng khi giới thiệu công nghệ Mi Air Charge, cho phép bạn sạc nhiều thiết bị cùng một lúc mà không cần dây cáp hoặc đế sạc không dây. Mi Air Charge đã được nhắc đến trước đây qua bằng sáng chế về một thiết bị dạng tháp/hộp đặc biệt do họ tự phát triển, sử dụng công nghệ tạo chùm tia để gửi sóng milimet trực tiếp đến một thiết bị. Các sóng này được chuyển đổi thành năng lượng điện để sạc thiết bị. Tòa tháp được cho là có 5 ăng-ten phát hiện theo pha giúp nó định vị vị trí của điện thoại thông minh (hoặc thiết bị tương thích) ở gần trong mili giây. Nó cũng có 144 ăng ten dạng chùm truyền sóng milimet. Bản thân chiếc điện thoại này cũng được gắn hai dải ăng-ten tương tự như trên thiết bị sạc nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều. Dải đèn hiệu giao tiếp với tháp sạc và dải còn lại là dải ăng ten thu được tạo thành từ 14 ăng ten thu sóng milimet. Sau đó, sóng được chuyển thành năng lượng điện thông qua một mạch điện đặc biệt, và được sử dụng để sạc thiết bị. Mi Air Charge Technology hỗ trợ sạc nhiều thiết bị đồng thời ở tầm xa, với công suất tối đa 5W mỗi thiết bị. Mặc dù chậm hơn rất nhiều so với công nghệ sạc không dây 80W dành cho điện thoại, nhưng mục tiêu chính của Xiaomi dường như không phải là điện thoại mà là các thiết bị nhỏ hơn như smartwatch hay tai nghe. Gần đây, theo một nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc, Xiaomi đang phát triển chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới hỗ trợ sạc nhanh 200W. Chiếc smartphone này cũng sẽ có tính năng sạc không dây tương thích ngược, và được trang bị viên pin 5.000 mAh. Xiaomi sẽ ra mắt chiếc smartphone này vào nửa cuối năm nay. Theo GizChina, chiếc smartphone có sạc nhanh 200W sắp tới có thể là Mi MIX 4. Mi MIX 4 cũng sẽ có thiết kế toàn màn hình, nhờ sử dụng công nghệ camera selfie ẩn bên dưới màn hình. Trước đó, Mi MIX 3 sở hữu camera selfie dạng trượt. Có thông tin cho rằng, chiếc smartphone bí ẩn hỗ trợ sạc nhanh 200W của Xiaomi lại có thể là Mi 11 Ultra. Tuy nhiên, Mi 11 Ultra dự kiến sẽ được ra mắt vào nửa đầu năm 2021, sớm hơn so với ngày phát hành bị rò rỉ từ nguồn tin Trung Quốc.

