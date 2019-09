Surface laptop 3 của microsoft sẽ có phiên bản 15-inch

Microsoft sẽ làm mới lại dòng máy tính Surface của hãng tại sự kiện phần cứng diễn ra vào tháng tới, và nhiều khả năng công ty sẽ giới thiệu một phiên bản Surface Laptop 3 có kích thước màn hình lớn hơn các mẫu máy hiện tại. Theo thông tin từ WinFuture và được chuyên trang The Verge đăng tải lại, tại sự kiện sắp tới Microsoft sẽ vén màn phiên bản Surface Laptop 3 mới có kích thước màn hình 15 inch, với tỉ lệ màn hình 3:2 tương tự như các dòng máy hiện tại.

Giới công nghệ kỳ vọng Microsoft có thể tung ra một phiên bản Surface Laptop 3 chạy chip xử lý AMD, và có thể con chip này sẽ được trang bị trên mẫu laptop màn hình 15 inch.

Nhiều khả năng Microsoft sẽ không ra mắt mẫu laptop với phần màn hình có thể tách rời thành máy tính bảng Surface Book 3.

Nếu thông tin trên là sự thực, điều này đồng nghĩa với việc dòng Surface Laptop của Microsoft sẽ có thể cạnh tranh "sòng phẳng" hơn với mẫu laptop Surface Book cũng do Microsoft thiết kế và sản xuất. Gã khổng lồ công nghệ xứ Redmond hiện đang phân phối Surface Book 2 với cả hai kích thước màn hình là 13,5 và 15 inch. Do đó, chúng ta cũng phải ngầm hiểu rằng nếu đã có Surface Laptop 13 inch thì ít có khả năng Microsoft sẽ cập nhật Surface Book 3 tại sự kiện diễn ra ở New York vào tháng tới.

Cũng tại sự kiện trên, Microsoft được kỳ vọng sẽ giới thiệu chiếc máy tính bảng lai Surface Pro 7, hỗ trợ cổng USB-C, chạy chip xử lý của Qualcomm, cùng với đó là thông tin chi tiết về một thiết bị Surface hai màn hình và các kế hoạch tiếp theo đối với hệ điều hành Windows. Sự kiện phần cứng Surface sẽ được Microsoft tổ chức tại thành phố New York vào ngày 2 tháng 10 tới.