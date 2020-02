Smartphone nữ chính “Hạ cánh nơi anh” chẳng thể rời tay có gì đặc biệt?

Bắt đầu phát sóng vào ngày 14/12/2019 trên đài TvN, Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) đã sớm gây sốt trên màn ảnh nhỏ châu Á. Ngoài thu hút bởi nội dung khác lạ, những tình tiết lôi cuốn, bộ phim còn khiến các fan phát cuồng bởi nhan sắc và đặc biệt là phần phục trang sang chảnh và đắt đỏ được đầu tư cho các diễn viên trong phim. Ảnh: Zing.vn



Vào vai nữ tài phiệt nổi tiếng, giàu có nhất nhì Nam Hàn, “chị đẹp” Son Ye Jin (trong phim là Yoon Se Ri) khiến khán giả mãn nhãn khi khoác lên mình vô số món hàng hiệu đắt đỏ, tạo nên trào lưu thời trang mới với giới trẻ châu Á. Ảnh: Zing.vn



Cô nàng Se Ri sở hữu nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Seri’s Choice gây ấn tượng ngay từ những tập đầu với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh cùng một loạt bộ cánh thuộc thương hiệu Balmain, phối cùng phụ kiện là túi xách từ nhà mốt Dolce & Gabbana, tổng trị giá lên tới cả chục ngàn USD (hàng trăm triệu đồng). Ảnh: Zing.vn



Những tập sau đó, dù lưu lạc sang Bắc Hàn kém hiện đại hơn, Yoon Se Ri vẫn khiến các tín đồ thời trang mãn nhãn khi diện từ chiếc áo khoác Miu Miu hơn 4200 USD, blazer 4300USD thuộc hiệu Giambattista Valli, cho đến phụ kiện đi kèm của Fendi và Roger Vivier được dự đoán đắt đỏ không kém. Ảnh: Zing.vn



Dẫn đầu xu hướng thời trang với bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ, không khó hiểu khi việc Yoon Se Ri (Son Ye Jin) sử dụng điện thoại gì cũng được các fan “Hạ cánh nơi anh” đặc biệt quan tâm. Ảnh: chụp màn hình



Nhiều fan tinh ý nhận ra rằng, mẫu điện thoại được nữ tài phiệt tin dùng trong phim chính là “siêu phẩm” Samsung Galaxy Note 10 phiên bản Aura Pink. Chiếc điện thoại này nằm trong bộ sưu tập Galaxy Note 10 và Note 10+ ra mắt tháng 8/2019 vừa qua. Ảnh: Phim Hạ cánh nơi anh



Samsung Galaxy Note 10 Aura Pink là phiên bản Flagship duy nhất dành cho phái đẹp của nhà Samfan. Phiên bản này có thiết kế nhỏ nhắn, sang trọng. Aura Pink được nhiều người dùng đánh giá là gói gọn trong một từ: “hoàn hảo”. Khác biệt so với dòng Galaxy Note 9 cũ trước đó, Galaxy Note 10 năm nay nổi bật với màn hình Infinity-O thế hệ mới, 6.3 inch, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED cho chất lượng hiển thị trên cả xuất sắc. Ảnh: timeincuk.net



Phiên bản màu hường lần này của chiếc Note mới cũng khác xa so với màu hường (Blossom Pink) có trên Galaxy Note 8 hay các thế hệ Galaxy Note trước đó. Aura Pink toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ khi kết hợp với mặt lưng kính bóng bẩy. Ảnh: Kenh14



Với thiết kế mới, khả năng chụp ảnh của Galaxy Note 10 đã được nâng cấp đáng kể cùng tính năng chụp ảnh Live Focus xóa phông vi diệu, thậm chí còn có thể quay video với khả năng tương tự, giúp bạn có nhiều trải nghiệm quay video chưa từng có trước đây. Điều này được minh chứng qua bức hình người mẹ kế được nữ chính Se Ri chụp bằng phiên bản điện thoại này trong tập 9, khi in ra cực kỳ sắc nét mặc dù ảnh được chụp trong điều kiện thiếu sáng. Ảnh: mainguyen



Về cấu hình, Samsung Galaxy Note 10 tự hào khi trang bị bộ vi xử lý Exynos 9825 dành cho phiên bản quốc tế. Dòng điện thoại này sở hữu viên pin dung lượng 3.500 mAh đi kèm sạc nhanh 25W, được tích hợp thêm sạc ngược không dây 12W và công nghệ PowerShare. Ảnh: trangcongnghe.com



Đặc biệt hơn cả, Samsung đã đưa Galaxy Note 10 lên một tầm cao trải nghiệm mới khi đi kèm là phụ kiện “đũa thần” S Pen thần thánh với cảm biến 6 trục. S Pen được nâng cấp về thời lượng pin cũng như nhiều cải tiến, hỗ trợ nhu cầu sáng tạo của người dùng, bạn có thể sử dụng tính năng mới “vẫy tay” điều chỉnh các chế độ trên điện thoại. Ảnh: forum.vn

