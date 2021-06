Nữ game thủ khiến fan “mất máu” vì hóa thân thành tướng LMHT xinh đẹp

Cộng đồng LMHT Việt Nam từng một phen lao đao khi chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp, thần thái quyến rũ của vị tướng Kai'Sa ngoài đời thực. Màn hóa thân được thực hiện bởi cô nàng game thủ Nguyễn Thục Chi. Dù đã giải thích rõ rằng chỉ có ý định make up chứ không hề cosplay, nhưng Thục Chi vẫn khiến các fan của LMHT phải "điên đảo" vì quá thu hút. Thục Chi hóa thân hoàn hảo thành Ái Nữ Hư Không. Chưa hết, cô nàng tái xuất với màn "nhập vai" vị tướng Yasuo phiên bản nữ. Vẫn là lối make up tinh tế, lần này Thục Chi sử dụng thêm một vài đạo cụ đơn giản khăn choàng và giáp vai, thậm chí là cả cây sáo của Yasuo. Khác với nét ma mị của Kai'Sa, nữ game thủ hóa thân thành "Đấng" Yasuo trở nên mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không kém phần thu hút. Mái tóc xõa được buộc gọn khiến cô nàng trở nên cá tính hơn và tương ứng với tính cách của nhân vật mà mình "nhập vai". Ngoài các vị tướng trong LMHT, Thục Chi còn rất đam mê hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng trong thế giới ảo. Được biết, thánh nữ cosplay Việt có niềm đam mê make up. Cô bạn xinh đẹp này đã từng nhiều lần thử thách mình ở các hình tượng nhân vật cực khó. Dù là make up "biến hình" thành nhân vật nào, thì nữ game thủ xinh đẹp này cũng vô cùng quyến rũ. Nữ game thủ từng khiến fan của tướng Illaoi điên đảo khi chấp nhận “make up challenge” nhân vật xúc tu gu cực “mặn” của LMHT này. Vẫn là lối make up đầy cuốn hút như trước, để nhập vai thật hoàn hảo thành nữ tướng xúc tu siêu khó, Thục Chi còn vẽ cả minh họa xúc tu trên mặt và tay. Nguyễn Thục Chi là một trong những nàng cosplayer quen thuộc với các fan LMHT. Cô nàng sinh năm 2002, hiện là sinh viên năm nhất Đại học Thủ đô Hà Nội. Thục Chi chia sẻ, ban đầu cô thường thiên về việc make up chứ chưa nghĩ tới việc cosplay. Cơ duyên đưa Chi tới với cosplay là từ makeup look Kai'sa. Thục Chi cho biết thêm, cô không gặp nhiều khó khăn trong việc cosplay, trừ việc lựa chọn size trang phục sao cho phù hợp. Chi thường hóa thân thành các nhân vật trong LMHT vì đây là game mà cô nàng hay chơi sau những giờ học tập căng thẳng Mời các bạn xem video: Top 10 nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại xinh đẹp nhất Việt Nam

