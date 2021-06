Thân hình bốc lửa của mỹ nhân "cày game" từ năm 6 tuổi

SSSniperWolf còn được biết đến với tên Alia Marie “Lia” Shelesh, là một nữ game thủ FPS chuyên nghiệp, cô thường xuyên đăng tải video mình chơi Call of Duty, Metal Gear Solid. Với gương mặt xinh đẹp và ngoại hình nóng bỏng, SSSniperWolf là một trong những bóng hồng quyến rũ nhất làng FPS nói riêng và cộng đồng game thủ thế giới nói chung. Nữ game thủ sinh năm 1992 mang trong mình dòng máu Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bởi vậy cô sở hữu nhan sắc lai đầy cuốn hút. Gương mặt xinh xắn cùng thân hình chuẩn đồng hồ cát khiến Lia được mệnh danh là ''búp bê'' của làng eSports thế giới. Khác với những nữ game thủ khác, Lia có niềm đam mê với game từ khi còn 6 tuổi và tiếp tục cho đến khi trưởng thành. Gia đình cô cũng không ngăn cấm mà ngược lại, luôn ủng hộ con gái thực hiện đam mê. Sau đó, nữ game thủ SSSniperWolf bắt đầu xây dựng kênh YouTube của mình vào năm 2012. Cho đến hiện tại, cô nàng đã có hơn 19 triệu người đăng ký và đặt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ như thắng giải Kids Choice Awards cho hạng mục Gamer of the Year năm 2019. Ngoài công việc YouTuber ra, Lia cũng thực hiện các video cosplay theo nhiều concept độc đáo hay các clip nói về cuộc sống thường ngày, thực hiện thử thách trào lưu trên mạng. Ở độ tuổi 27, cô nàng hiện thuộc top nữ game thủ hot và có cuộc sống sang chảnh nhiều người mơ ước. Với vẻ ngoài như búp bê sống cùng sự khéo léo trong xây dựng hình tượng cá nhân, Lia được nhiều người trẻ yêu mến. Cô cũng thường xuyên khoe dáng bên những trang phục gợi cảm, thu hút nhiều nam game thủ. Hiện tại, Lia đang sống và làm việc tại Mỹ. Ngoài kênh YouTube triệu view ra, cô nàng còn sở hữu tài khoản Twitter với hơn 1 triệu người theo dõi và hơn 4,7 triệu follower trên Instagram. Cô nàng từng nổi đình đám với chuyện tình như cổ tích với chàng Youtuber béo mập mang biệt danh Mr. Sausage tên thật là Evan. Evan thường xuyên stream các game rất hot như Metal Gear Solid, Call of Duty và Grand Theft Auto, thậm chí còn làm vlog về quá trình giảm béo "mãi không xong" của bản thân. Sự chênh lệch về "nhan sắc" cũng như độ nổi tiếng của Evan và SSSniperWolf khiến ai cũng không thể tin hai người có thể thành đôi, tuy nhiên nữ game thủ quyến rũ nhất thế giới lại bằng lòng nhận lời yêu anh chàng. Hai người đã yêu nhau cùng chơi game, cùng thực hiện những video trên Youtube... Evan "xúc xích" đã có được cuộc sống mà mọi game thủ đều mơ ước. Tuy nhiên cặp đôi đã chia tay đầy nuối tiếc sau khoảng thời gian 2 năm. Mời các bạn xem video: Top 10 nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại xinh đẹp nhất Việt Nam

