Map4D của IOTLink đạt Giải Đồng Nền tảng số xuất sắc 2021

Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số là nơi các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận giải pháp phát triển ngành công nghệ số, tôn vinh và quảng bá cho sản phẩm "Make in Vietnam". Đây là năm thứ ba Diễn đàn được tổ chức, với chủ đề "Chuyển đổi số - động lực phục hồi và phát triển kinh tế".

Đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình chuyển đổi số Quốc gia, IOTLink đã phát triển thành công Map4D platform - Nền tảng bản đồ số 2D, được thể hiện bởi không gian 3D và chiều thời gian 4D, xuất sắc đạt Giải Đồng Nền tảng số xuất sắc 2021.

Đại diện IOTLink nhận Giải Đồng Nền tảng số xuất sắc 2021.

Một đại diện của Hội đồng giám khảo Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số đánh giá: “Map4D Platform được đánh giá cao nhờ sự khác biệt và tính ứng dụng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, thay vì phải sử dụng nền tảng đặt ở nước ngoài như hiện nay. Map4D đồng thời là nền tảng số hữu hiệu cho Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó làm chủ nền tảng số là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ.”

Map4D của IOTLink là nền tảng bản đồ số 4D thuần Việt đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, do chính các kỹ sư Việt Nam thực hiện dưới sự hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia công nghệ hàng đầu Microsoft. Sản phẩm do người Việt làm chủ, có trụ sở đặt tại Việt Nam, cung cấp nền tảng bản đồ số cho Chính phủ trong quá trình số hóa, xây dựng thành phố thông minh và dịch vụ Logistic tại Việt Nam cũng như các lĩnh vực, các dịch vụ khác liên quan đến bản đồ số cho doanh nghiệp.

Phó chủ tịch IOTLink trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Ông Vũ Minh Trí, Phó chủ tịch HĐTV Phụ trách công nghệ IOTLink chia sẻ: “Bản đồ số là nền tảng của nền tảng cho chuyển đổi số. Với mục tiêu đưa Map4D trở thành nền tảng bản đồ số lớn nhất Việt Nam, chúng tôi hi vọng sẽ giải được bài toán về an toàn thông tin, an ninh quốc gia, mọi thứ của Việt Nam cần đặt tại Việt Nam và của người Việt Nam. Bên cạnh chức năng là một bản đồ số thông thường, Map4D GIS Platform còn là nền tảng có thể tích hợp được nhiều lớp dữ liệu GIS và các loại dữ liệu khác hỗ trợ cho giải pháp quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị, tài nguyên & môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch…”

Hai điểm nhấn của Map4D chính là công nghệ 3D số hóa các dữ liệu không gian và 4D chiều thời gian thể hiện hiện trạng của các đối tượng ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhờ đó, các nhà quản lý, chủ đầu tư có thể đánh giá chính xác sự thay đổi của các đối tượng bằng mô hình 3D theo thời gian của một thành phố, khu dân cư hay dự án, từ đó có kế hoạch xây dựng hoặc quy hoạch địa điểm bất kì trong tương lai.

Map4D thể hiện hiện trạng của các đối tượng ở các thời điểm khác nhau từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Làm chủ các nền tảng số với các sản phẩm Make in Việt Nam là một trong bốn vấn đề được ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo việc tự chủ trên không gian mạng. Phát triển nền tảng số chính là giải pháp đột phá để thúc đẩy chính phủ số, chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả.

Sở hữu tính năng tích hợp tích hợp để số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu, ứng dụng được xây dựng phát triển trên nền tảng web và app, không hạn chế ngôn ngữ phát triển ứng dụng tích hợp, dữ liệu được bảo mật tối đa, Map4D hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng bản đồ số lớn nhất Việt Nam trong vai trò chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.