8 bí kíp cần bỏ túi giúp quạt tích điện không chai pin

Quạt tích điện hay còn gọi là quạt sạc là thiết bị có khả năng tích trữ điện để vận hành trong thời gian lâu (có thể lên tới 12 tiếng) để đáp ứng nhu cầu làm mát của các gia đình khi gặp các sự cố về điện.



Quạt tích điện khá nhỏ gọn và được thiết kế không có nhiều khác biệt so với các loại quạt thông thường.



Cấu tạo của quạt tích điện nhìn chung cũng khá giống các loại quạt điện thông thường, nhưng được trang bị thêm bộ ắc quy để lưu điện. Quạt thường có 2 mức tốc độ quay là mức cao và thấp để người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu làm mát cần thiết.



Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều người than thở quạt tích điện bị chai pin. Có rất nhiều nguyên nhân khiến quạt tích điện xuất hiện tình trạng này. Thứ nhất do bộ ắc quy kém chất lượng. Thứ hai, do thói quen sử dụng chưa đúng của người dùng.



Để quạt không bị chai pin, các chuyên gia đã đưa ra 8 "bí kíp".



Sạc trong khoảng 15 - 24 tiếng: Khi mới mua về, hãy đảm bảo sạc khoảng 15-24 tiếng (tùy từng loại khác nhau sẽ có thời lượng sạc khác nhau) để đảm bảo ắc quy được nạp đủ năng lượng. Những lần sau bạn chỉ cần sạc đầy là có thể sử dụng.



Không để hết pin hẳn mới mang đi sạc: Theo nguyên lý nếu bạn để hết pin mới sạc sẽ làm giảm tuổi thọ nhanh hơn bình thường.



Không sạc trong thời gian quá dài: Trong lúc sạc bạn cần để ý khi đầy pin nên rút sạc. Sạc quá lâu có thể dẫn đến giảm tuổi thọ của ắc quy.



Không sử dụng quạt trong lúc sạc: Trong lúc sạc bạn không nên sử dụng, bởi lượng điện vừa tích trữ vào ắc quy lại bị tiêu thụ ngay lập tức. Điều này khiến cho tuổi thọ ắc quy giảm nhanh, từ đó gây chai pin.



Sạc 1-2 lần/tháng trong thời gian không sử dụng. Khi không sử dụng (ví dụ vào mùa đông) hãy vệ sinh quạt sạch sẽ, cất ở những nơi thoáng mát và nhớ sạc 1 - 2 lần/ tháng để đảm bảo ắc quy vẫn được tích điện. Tránh để thời gian không sạc quá lâu.



Chọn loại có trang bị tính năng tự động ngắt sạc khi pin đầy hoặc có đèn báo khi đã nạp đủ điện vào ắc quy. Cách này giúp bạn dễ dàng theo dõi khi sạc đầy.



Tìm hiểu kỹ về ắc quy khi mua để đảm bảo không mua phải ắc quy kém chất lượng. Không nên chọn loại có quá nhiều chức năng: Bạn nên hạn chế chọn các loại quạt tích điện đa chức năng có trang bị thêm các loại đèn, nhạc báo hay đồng hồ... Vì các tính năng này tiêu thụ nguồn điện từ ắc quy lớn, dễ làm cho ắc quy nhanh hư hơn.

