Yêu Đoàn Văn Hậu, hot girl Hà thành chăm diện đồ quyến rũ

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là cái tên không còn xa lạ đối với cư dân mạng. Từ khi công khai hẹn hò trên MXH, bộ đôi khiến khán giả xuýt xoa bởi những khoảnh khắc khoe mối quan hệ hạnh phúc, tình cảm. Nhiều người tinh ý nhận ra, kể từ khi hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, hot girl Hà thành trở nên quyến rũ hơn, cô nàng chuộng phong cách thời trang khoe dáng thon, khiến ai cũng lóa mắt. Điển hình mới đây trên trang cá nhân, bạn gái Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh cô cùng người yêu đang có một chuyến du lịch tại Phú Quốc sau khi chính thức tốt nghiệp cử nhân ngành Luật. Nàng WAGs diện một chiếc đầm maxi cổ yếm dịu dàng, khoe khéo bờ vai gầy cùng xương quai xanh và lưng trần đầy gợi cảm. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi xinh đẹp. Đoàn Văn Hậu cũng chính là người đã chụp cho bạn gái những bức ảnh xinh đẹp, ngọt ngào này. Vóc dáng "mình hạc xương mai" cùng nụ cười tươi tắn của nàng hot girl khiến ai cũng muốn nhìn mãi. Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Cô được biết đến nhiều khi lọt top Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu chiều cao 1,67m cùng số đo 3 vòng 78-56-89cm. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải khoảnh khắc tập gym cùng bạn trai Đoàn Văn Hậu khiến khán giả thích thú. Từ khi công khai chuyện tình cảm của mình, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn tình tứ bên nhau không còn e dè. Người hâm mộ đang mong đám cưới của cặp đôi trong tương lai gần. Ảnh: FBNV

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là cái tên không còn xa lạ đối với cư dân mạng. Từ khi công khai hẹn hò trên MXH, bộ đôi khiến khán giả xuýt xoa bởi những khoảnh khắc khoe mối quan hệ hạnh phúc, tình cảm. Nhiều người tinh ý nhận ra, kể từ khi hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, hot girl Hà thành trở nên quyến rũ hơn, cô nàng chuộng phong cách thời trang khoe dáng thon, khiến ai cũng lóa mắt. Điển hình mới đây trên trang cá nhân, bạn gái Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh cô cùng người yêu đang có một chuyến du lịch tại Phú Quốc sau khi chính thức tốt nghiệp cử nhân ngành Luật. Nàng WAGs diện một chiếc đầm maxi cổ yếm dịu dàng, khoe khéo bờ vai gầy cùng xương quai xanh và lưng trần đầy gợi cảm. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi xinh đẹp. Đoàn Văn Hậu cũng chính là người đã chụp cho bạn gái những bức ảnh xinh đẹp, ngọt ngào này. Vóc dáng "mình hạc xương mai" cùng nụ cười tươi tắn của nàng hot girl khiến ai cũng muốn nhìn mãi. Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Cô được biết đến nhiều khi lọt top Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp gây ấn tượng với khán giả khi sở hữu chiều cao 1,67m cùng số đo 3 vòng 78-56-89cm. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải khoảnh khắc tập gym cùng bạn trai Đoàn Văn Hậu khiến khán giả thích thú. Từ khi công khai chuyện tình cảm của mình, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn tình tứ bên nhau không còn e dè. Người hâm mộ đang mong đám cưới của cặp đôi trong tương lai gần. Ảnh: FBNV