Xuất hiện tượng thầy trò Đường Tăng “phiên bản lỗi” gây cười ngặt nghẽo

Mới đây, loạt ảnh chụp lại những bức tượng mô phỏng thầy trò Đường Tăng trong phim "Tây Du Ký" khá mới chia sẻ trên MXH đã gây xôn xao dư luận. Ảnh: Tin Tức Sơn La Được biết, những bức tượng này để các du khách tới đây chụp ảnh check-in, địa điểm là một đồi chè thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Tin Tức Sơn La "Tây du ký" là tác phẩm nổi tiếng, kể về 4 thầy trò Đường Tăng trải qua 81 kiếp nạn để lấy được kinh Phật. Tuy nhiên, những bức tượng mô phỏng này lại khiến cộng đồng mạng cũng như người xem chê cười vì khác xa với bản gốc. Ảnh: Tin Tức Sơn La Tượng thầy trò Đường Tăng được đặt ở một đồi chè nổi tiếng tại tỉnh Sơn La. Nhiều netizen cho rằng việc dựng tượng thầy trò Đường Tăng ở đây là không phù hợp. Ảnh: Tin Tức Sơn La Dưới bài đăng nhiều bình luận của cư dân mạng để lại dành cho những bức tượng "thảm hoạ" này: "Ấn tượng nhất là quả lông mi của thầy trò Đường Tăng, trông như vừa đi gắn mi giả về ý", "Mấy ông làm tượng này bảo đảm ko xem phim tây du kí rồi",...Ảnh: Tin Tức Sơn La Tiếp đó là vô số ý kiến chỉ trích cho rằng những bức tượng này ảnh hưởng không tốt đến ngành du lịch tại nơi đây. Ảnh: Tin Tức Sơn La Những bức tượng này lập tức khiến nhiều người liên tưởng đến bức tượng tương tự ở Sa Pa từng gây tranh cãi cộng đồng mạng cách đây không lâu. Ảnh: Tin Tức Sơn La Đó là bức tượng nhân vật Elsa trong phim hoạt hình "Nữ hoàng băng giá"... sau khi gây ấn tượng xấu đều đã bị phá bỏ. Ảnh: FB Hoàng Cường Hình ảnh bức tượng "thảm họa" này sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, một số ý kiến cho rằng bức tượng không đảm bảo yếu tố mỹ quan, gây phản cảm khi phần tay quá to, lực lưỡng chẳng khác gì cánh đàn ông. Ảnh: FB Hoàng Cường Phiên bản tượng Nữ hoàng băng giá phiên bản Việt này khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt vì vẻ ngoài không đẹp, có nhiều lỗi so với hình ảnh của Elsa trên phim. Ảnh: Chụp màn hình Hay bức tượng Nữ thần tự do từng gây tranh cãi trước đó vì thiếu tính thẩm mỹ. Ảnh: Facebook Phiên bản tượng Nữ thần Tự do phiên bản Việt khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả vì biểu cảm không hề "giả trân" hơn. Ảnh: Facebook Mời độc giả xem video: Tạm đóng cửa điểm du lịch có tượng Nữ thần tự do "phiên bản lỗi" ở Sapa - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

