Xuất hiện tượng Elsa “phiên bản lỗi” khiến netizen xôn xao

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về tượng Nữ hoàng băng giá Elsa được netizen chia sẻ rầm rộ. Được biết, bức tượng này xuất hiện tại một khu du lịch ở Sa Pa. Ảnh: Lào Cai Online Phiên bản tượng Nữ hoàng băng giá phiên bản Việt này khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt vì vẻ ngoài không đẹp, có nhiều lỗi so với hình ảnh của Elsa trên phim. Ảnh: FB Hoàng Cường Hình ảnh bức tượng "thảm họa" này sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, một số ý kiến cho rằng bức tượng không đảm bảo yếu tố mỹ quan, gây phản cảm khi phần tay quá to, lực lưỡng chẳng khác gì cánh đàn ông. Ảnh: Chụp màn hình Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trái chiều về bức tượng "phiên bản lỗi" này: "Elsa đi đường quyền à các bác", "Eo xa phiên bản vịnh xuân quyền à"," “Mình thấy cũng không phải là xấu, có chỉn chu hơn so với mấy công trình ‘nhái’ khác rồi”,...Ảnh: Chụp màn hình Cách đây không lâu cũng từng xuất hiện bức tượng Nữ thần Tự do ở Sa Pa bị “ném đá” vì thiếu tính thẩm mỹ. Ảnh: Facebook Phiên bản tượng Nữ thần Tự do phiên bản Việt khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả vì biểu cảm không hề "giả trân" hơn. Ảnh: Facebook Tượng Nữ thần tự do từng xuất hiện ở Sa Pa nhưng bị đánh giá là “phiên bản lỗi” so với bản gốc. Ảnh: Facebook Netizen Việt lại đặc biệt chú ý hơn đến phiên bản "fake" bởi biểu cảm vô cùng hài hước. Ảnh: Facebook Hình ảnh Núi Rushmore với hình ảnh 4 vị tổng thống Mỹ cũng đã đặt chân đến Việt Nam. Tuy nhiên, những bức tượng này cũng không được giống hàng thật cho lắm. Ảnh: Facebook Công trình tháp nghiêng Pisa phiên bản Việt cũng là biểu tượng nằm trong khu lịch tại SaPa. Ảnh: Facebook Mời độc giả xem video: Tạm đóng cửa điểm du lịch có tượng Nữ thần tự do "phiên bản lỗi" ở Sapa - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

