Xuất hiện sau đám cưới, bà xã “Tư Dũng” bị soi nhan sắc

Tối ngày 10/1, cặp đôi Trung vệ Bùi Tiến Dũng - Khánh Linh đã tổ chức lễ cưới lần 3 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Rất nhiều nghệ sĩ đình đám Vbiz như Ưng Hoàng Phúc, Chi Dân và các ngôi sao trong làng bóng đá đều có mặt để tham dự tiệc cưới. Chỉ 2 ngày sau, Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh lại cùng nhau xuất hiện trong lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 diễn ra vào tối 12/1. Tại sự kiện này, nhan sắc nàng WAG liên tục được cư dân mạng để ý. Được cameraman ưu ái liên tục lia máy cận mặt suốt buổi lễ trao giải, bà xã Bùi Tiến Dũng khi lên hình sở hữu gương mặt thon gọn hơn trước. Mặc dù không có biểu cảm gì thế nhưng có thể thấy nhan sắc của Khánh Linh đã "thăng hạng" lên mấy phần từ sau khi lên xe hoa. Dù là thẳng mặt hay góc nghiêng thì Khánh Linh vẫn rất thần thái. Gia đình nhỏ của Trung vệ Bùi Tiến Dũng xuất hiện tại lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 nhận được sự quan tâm của fan hâm mộ. Khánh Linh từng bị cư dân mạng so ảnh khác biệt giữa hình studio và thực tế trong ngày cưới. So sánh giữa hai bức ảnh được đăng tải lên MXH và ảnh đời thực thì có thể thấy rõ sự khác nhau về ngoại hình của nàng WAG Khánh Linh. Trong bức ảnh mới nhất được đăng tải trên MXH, cư dân mạng phát hiện ra vòng eo của Khánh Linh có lạm dụng phần mềm chỉnh sửa để trở nên thon gọn hơn. Khi không qua app chỉnh ảnh nào, bà xã Tư Dũng cũng bị "dìm" ít nhiều, chẳng hạn như khoảnh khắc để lộ phần cánh tay khá to hay vòng eo không được thon gọn. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem video: Trung vệ Bùi Tiến Dũng làm gì tại nhà khi nghỉ dịch? - Nguồn: VTV24

Tối ngày 10/1, cặp đôi Trung vệ Bùi Tiến Dũng - Khánh Linh đã tổ chức lễ cưới lần 3 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Rất nhiều nghệ sĩ đình đám Vbiz như Ưng Hoàng Phúc, Chi Dân và các ngôi sao trong làng bóng đá đều có mặt để tham dự tiệc cưới. Chỉ 2 ngày sau, Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh lại cùng nhau xuất hiện trong lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 diễn ra vào tối 12/1. Tại sự kiện này, nhan sắc nàng WAG liên tục được cư dân mạng để ý. Được cameraman ưu ái liên tục lia máy cận mặt suốt buổi lễ trao giải, bà xã Bùi Tiến Dũng khi lên hình sở hữu gương mặt thon gọn hơn trước. Mặc dù không có biểu cảm gì thế nhưng có thể thấy nhan sắc của Khánh Linh đã "thăng hạng" lên mấy phần từ sau khi lên xe hoa. Dù là thẳng mặt hay góc nghiêng thì Khánh Linh vẫn rất thần thái. Gia đình nhỏ của Trung vệ Bùi Tiến Dũng xuất hiện tại lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 nhận được sự quan tâm của fan hâm mộ. Khánh Linh từng bị cư dân mạng so ảnh khác biệt giữa hình studio và thực tế trong ngày cưới. So sánh giữa hai bức ảnh được đăng tải lên MXH và ảnh đời thực thì có thể thấy rõ sự khác nhau về ngoại hình của nàng WAG Khánh Linh. Trong bức ảnh mới nhất được đăng tải trên MXH, cư dân mạng phát hiện ra vòng eo của Khánh Linh có lạm dụng phần mềm chỉnh sửa để trở nên thon gọn hơn. Khi không qua app chỉnh ảnh nào, bà xã Tư Dũng cũng bị "dìm" ít nhiều, chẳng hạn như khoảnh khắc để lộ phần cánh tay khá to hay vòng eo không được thon gọn. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem video: Trung vệ Bùi Tiến Dũng làm gì tại nhà khi nghỉ dịch? - Nguồn: VTV24