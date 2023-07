Xôn xao ông bố Nghệ An xây nhà như lâu đài tặng con gái

Mới đây, trên Fanpage Nghệ An xuất hiện bài đăng hình ảnh về căn lâu đài đang hoàn thiện của một ông bố dành tặng con gái. Theo thông tin đăng tải, lâu đài đồ sộ này ở Yên Thành và đã đi được nửa chặng đường. Được biết, lâu đài ở Yên Thành này giờ đang hoàn thành và thi công các hạng mục nhỏ. Dự kiến xây trong 3 năm. Chỉ mới nhìn qua, dù căn biệt thự chưa xây xong nhưng tổng quan vẫn cho thấy độ hoành tráng, rộng lớn. Hiện tại, dù chưa rõ thực hư nhưng nhiều người vẫn phát sốt trước món quà hồi môn giá trị lớn của ông bố đại gia xứ Nghệ. Mọi người thậm chí còn tranh nhau tung thông tin của mình ra rồi ứng cử làm con rể. Tòa lâu đài của ông bố Nghệ An thực tế đã từng nổi tiếng cách đây gần 1 năm, thời điểm đó còn xuất hiện chân dung đại gia này. Đứng trước biệt thự, ông bố cực kỳ vui mừng. Điều đáng nói, trên người anh còn mang dây chuyền, vòng tay, nhẫn vàng với kích thước khủng. Ngoài ra, chân dung của con gái cũng được quan tâm hết mực. Theo những bức hình đăng tải có thể thấy, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp. Đặc biệt, vì điều kiện gia đình giàu có nên cô thường xuyên diện đồ đắt đỏ, tạo dáng trước xe sang và đi tới những nơi đắt tiền. Nhiều người nhận xét cô vừa xinh lại giàu, đúng chuẩn cô gái mà bao chàng trai mong muốn có được. Ảnh: Fanpage Nghệ An

