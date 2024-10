Xoài Non "thả xích" loạt ảnh diện outfit đi thảm đỏ cùng Gil Lê

Cách đây ít ngày, xuất hiện tại sự kiện họp báo công bố Chị đẹp đạp gió 2024 đã diễn ra tại TP.HCM, Gil Lê cùng Xoài Non tay trong tay tình tứ, thu hút sự chú ý của những người có mặt tại sự kiện. Cách làm tóc, trang điểm cũng như lên đồ của Xoài Non ngày hôm đó gây chú ý với ống kính truyền thông. Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non đã chính thức thả xích loạt ảnh cô nàng diện outfit đi thảm đỏ ngày hôm đó cùng Gil Lê. Cô nàng diện thiết kế set váy màu trắng với phần thân áo ống ren lạ mắt, chân váy với những đường uốn lượn điệu đà nhưng cũng vô cùng thanh lịch. Xoài Non lựa chọn mái tóc dài màu bạch kim được uốn sóng tựa như nữ thần. Lựa chọn tone trang điểm hồng cát tone lên đường nét trên gương mặt, Xoài Non cân được mọi góc ảnh. Lần xuất hiện này của Xoài Non nhận về nhiều lời khen trong phong cách cũng như nhan sắc. Trong buổi họp báo, Gil Lê và Xoài Non diện đồ trắng đồng điệu với nhau, cả 2 luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Đây là lần đầu cả 2 xuất hiện công khai sau khi dính nghi vấn hẹn hò. Trước đó, khi Xoài Non đăng tải loạt hình hóa thân thành tiên nữ rừng xanh, Gil Lê cũng đã vào phần bình luận để bày tỏ: "Đi đâu để tìm được bé tiên rừng này vậy?". Xoài Non nhanh chóng khẳng định tình cảm với Gil Lê: "Khỏi phải tìm vì bé tiên rừng này ở trog tim anh rồi." Dạo gần đây, Xoài Non được nhiều người nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Cô nàng thường biến hóa bản thân trong nhiều phong cách khác nhau. (Ảnh: IGNV)

