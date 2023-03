Lỡ hẹn lá vàng, giới trẻ check-in cây bàng lá nhỏ đổi màu xanh

Những ngày này, hàng cây bàng lá nhỏ bên bờ sông Tô Lịch đang ở độ mùa lên lá mới xanh muốt tạo nên vẻ đẹp mơ màng. Nếu ai lỡ hẹn với mùa lá vàng thì ở thời điểm này hàng cây bàng lá nhỏ nơi đây cũng là nơi check in tuyệt đẹp khi chuyển màu xanh mơn mởn. Hàng ngày, hàng cây bàng lá nhỏ này vẫn thu hút hàng chục người tới ngắm và chụp ảnh. Vẻ đẹp thơ mộng được tạo nên từ những tán lá bàng xanh non mơn mởn tạo nên sự thu hút ở thời điểm giao mùa xuân hạ. Vào dịp cuối tuần nơi đây sẽ là địa điểm check in ở Hà Nội thu hút nhiều tay máy và các cô gái xinh đẹp. Vẻ đẹp xanh mát của hàng cây khiến đoạn đường ven sông Tô Lịch này bỗng nhiên trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên và các chị em đến chụp ảnh check in. Hàng cây bàng lá nhỏ tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp như khung cảnh ở xứ Hàn. Mặc dù năm nay người Hà Nội không được chiêm ngưỡng mùa lá vàng nhưng màu xanh lá mới cũng đủ để tạo nên một khung cảnh đẹp giữa lòng Thủ đô. Các bạn trẻ đi ngang qua cũng thích thú tranh thủ chụp vài kiểu ảnh với con đường xanh mát mắt. Khung cảnh nên thơ dưới những hàng cây xanh mướt thu hút nhiều người dân thủ đô tới đây chụp ảnh. Dù là địa điểm check in không thu phí, nhưng do các hàng cây luôn sát các mặt đường lớn nên việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng là điều vô cùng quan trọng.

