Xoài Non lên đồ khoe eo, nhan sắc chuẩn "búp bê sống"

Trên trang cá nhân, Xoài Non vừa tiếp tục khiến người hâm mộ xao xuyến khi cập nhật những hình ảnh mới. Trong ảnh, người đẹp Gen Z diện trang phục theo phong cách năng động với áo crop-top xẻ ngực và quần jeans ống rộng khéo khoe vòng eo con kiến. Với kiểu tóc sáng màu cùng tông trang điểm cam đào trendy, những đường nét thanh thoát trên gương mặt bà xã Xemesis cũng được lộ rõ trong bộ ảnh này. Đặc biệt, nhiều netizen cũng cho rằng outlook lần này của hot girl Xoài Non được lấy cảm hứng từ "búp bê sống". Trong quá khứ, mỹ nhân gốc Sài thành từng khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khung ảnh khoe nhan sắc lai Tây trong veo như búp bê. Điều này cũng phần nào chứng tỏ được sự đầu tư của người đẹp trong những lần xuất hiện của bản thân trên MXH. Dù theo đuổi phong cách quyến rũ và cá tính, nàng hot girl sinh năm 2002 cũng chưa từng khiến fan thất vọng khi thử sức với phong cách kín đáo, nền nã. Theo đó, Xoài Non cũng có những lúc diện trang phục truyền thống như áo dài, toát lên vẻ bình dị. Với vẻ đẹp hiện đại, cô linh hoạt thay đổi phong cách trang điểm để nhan sắc trở nên hài hòa hơn với tổng thể. Nếu để ý, thời gian gần đây Xoài Non thường xuyên khoe những bộ đồ có độ gợi cảm cao. Cô nàng không ngần ngại khoe eo thon, dáng chuẩn của mình và nhận về vô vàn lời khen ngợi. Kể từ khi vào làm dâu gia đình hào môn, cuộc sống hot girl Xoài Non luôn nhận về rất nhiều quan tâm. Có thể nói, mặc dù không thoải mái trước những lời đồn đoán về bản thân. Tuy nhiên thay vì đáp trả gay gắt như những lần trước, Xoài Non chọn cách nâng cao bản thân bằng các kế hoạch cụ thể để hoàn thiện hơn trong tương lai. Đối diện với phản ứng của hot girl 10X, đa số mọi người đều tỏ ra hài lòng bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế vừa đủ của cô nàng.

Trên trang cá nhân, Xoài Non vừa tiếp tục khiến người hâm mộ xao xuyến khi cập nhật những hình ảnh mới. Trong ảnh, người đẹp Gen Z diện trang phục theo phong cách năng động với áo crop-top xẻ ngực và quần jeans ống rộng khéo khoe vòng eo con kiến. Với kiểu tóc sáng màu cùng tông trang điểm cam đào trendy, những đường nét thanh thoát trên gương mặt bà xã Xemesis cũng được lộ rõ trong bộ ảnh này. Đặc biệt, nhiều netizen cũng cho rằng outlook lần này của hot girl Xoài Non được lấy cảm hứng từ "búp bê sống". Trong quá khứ, mỹ nhân gốc Sài thành từng khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khung ảnh khoe nhan sắc lai Tây trong veo như búp bê. Điều này cũng phần nào chứng tỏ được sự đầu tư của người đẹp trong những lần xuất hiện của bản thân trên MXH. Dù theo đuổi phong cách quyến rũ và cá tính, nàng hot girl sinh năm 2002 cũng chưa từng khiến fan thất vọng khi thử sức với phong cách kín đáo, nền nã. Theo đó, Xoài Non cũng có những lúc diện trang phục truyền thống như áo dài, toát lên vẻ bình dị. Với vẻ đẹp hiện đại, cô linh hoạt thay đổi phong cách trang điểm để nhan sắc trở nên hài hòa hơn với tổng thể. Nếu để ý, thời gian gần đây Xoài Non thường xuyên khoe những bộ đồ có độ gợi cảm cao. Cô nàng không ngần ngại khoe eo thon, dáng chuẩn của mình và nhận về vô vàn lời khen ngợi. Kể từ khi vào làm dâu gia đình hào môn, cuộc sống hot girl Xoài Non luôn nhận về rất nhiều quan tâm. Có thể nói, mặc dù không thoải mái trước những lời đồn đoán về bản thân. Tuy nhiên thay vì đáp trả gay gắt như những lần trước, Xoài Non chọn cách nâng cao bản thân bằng các kế hoạch cụ thể để hoàn thiện hơn trong tương lai. Đối diện với phản ứng của hot girl 10X, đa số mọi người đều tỏ ra hài lòng bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế vừa đủ của cô nàng.