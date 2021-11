Xoài Non khoe body cực “gắt”, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Xoài Non (tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) không còn là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng. Cô nàng được biết đến vì mối tình chú - cháu cách nhau 13 tuổi với streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis. Sở hữu một gương mặt xinh đẹp, hot girl Xoài Non luôn thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhân dịp sinh nhật 19 tuổi, vợ Xemesis khoe khá nhiều ảnh. Mới đây nhất là bộ ảnh trong trang phục bikini một mảnh khoe thân hình cực kỳ nóng bỏng. Dù diện bộ bikini một mảnh màu đen đơn điệu, cách tạo dáng khá giản đơn nhưng Xoài Non lại nổi bật giữa một khung cảnh quá đỗi bình thường. Nhiều cư dân mạng nhận ra, so với những bộ bikini từng diện thì đây chính bộ trang phục có phần kín đáo nhất của Xoài Non. Xinh đẹp, gợi cảm là vậy nhưng thỉnh thoảng lắm dân mạng mới thấy hot girl Xoài Non diện bikini thả dáng. Không còn chuộng "hở bạo" tuy nhiên sự kín đáo vẫn khiến Xoài Non khoe được sắc vóc ngày càng trở nên sang chảnh, quyến rũ hơn. Có thể thấy kể từ khi làm vợ người ta, Xoài Non đã trở nên kín đáo hơn trong cách ăn mặc, nhưng một khi đã khoe thì hot girl 2k2 lại khiến không ai có thể rời mắt được. Xoài Non từng nổi tiếng với biệt danh “hot girl Instagram” khi sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Song, từ khi kết hôn với Xemesis, cô nàng càng được chú ý hơn. Dù sống cùng người chồng giàu có, thế nhưng Xoài Non vẫn chăm chỉ làm việc, cô thường PR cho các nhãn hàng, làm diễn viên đóng MV,... Vóc dáng thon thả, quyến rũ của cô cùng gu thời trang sành điệu cũng giúp Xoài Non chiếm thiện cảm với người hâm mộ. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

