Xoài Non diện áo dài đón Tết, khoe dáng "mình hạc xương mai"

Hot girl Xoài Non (Phạm Thùy Trang) mới đây lại tung thêm bộ cảnh chụp áo dài với tone màu cam ấm nhã nhặn. Bước vào đường đua khoe áo dài đón Tết, Xoài Non trọn màu áo cam khá nổi bật và phụ kiện là chiếc nón ná truyền thống. Tổng thể bộ outfit mang đến sự duyên dáng của nàng hot girl. Xoài Non được biết đến như một tín đồ của áo dài. Cô thường xuyên khoe các thiết kế áo dài từ cổ truyền đến cách tân trên mạng xã hội. Vợ streamer Xemesis thậm chí còn chẳng thể đếm hết xem mình có bao nhiêu bộ áo dài. Hot girl phải tốn thêm không biết bao nhiêu tiền để đầu tư phụ kiện đi kèm như khăn vấn, túi xách, giỏ làn... Với bộ áo dài mới mang tone màu cam ấm, Xoài Non trong ảnh toát lên sự nhã nhặn, mặn mà và trầm ổn. Ảnh chụp tại tháp Hòa Phong - Hồ Gươm. Trong trang phục này Xoài Non như xuyên không về quá khứ. Hay là sự pha trộn giữa đông tây, kim cổ cũng là một điểm nhấn kỳ diệu trong sắc màu mới mà Xoài Non muốn mang đến. Ảnh chụp tại Nhà thờ lớn. Dáng dấp vạn người mê của Xoài Non được dân mạng ca ngợi. Một số người cho rằng bộ áo dài được "hưởng sái" của nàng hot girl trở nên nổi bật hơn. Mặc dù đã kết hôn cùng "Streamer giàu nhất Việt Nam" được 3 năm nhưng Xoài Non và chồng vẫn úp mở việc sinh con đầu lòng.

Hot girl Xoài Non (Phạm Thùy Trang) mới đây lại tung thêm bộ cảnh chụp áo dài với tone màu cam ấm nhã nhặn. Bước vào đường đua khoe áo dài đón Tết, Xoài Non trọn màu áo cam khá nổi bật và phụ kiện là chiếc nón ná truyền thống. Tổng thể bộ outfit mang đến sự duyên dáng của nàng hot girl. Xoài Non được biết đến như một tín đồ của áo dài. Cô thường xuyên khoe các thiết kế áo dài từ cổ truyền đến cách tân trên mạng xã hội. Vợ streamer Xemesis thậm chí còn chẳng thể đếm hết xem mình có bao nhiêu bộ áo dài. Hot girl phải tốn thêm không biết bao nhiêu tiền để đầu tư phụ kiện đi kèm như khăn vấn, túi xách, giỏ làn... Với bộ áo dài mới mang tone màu cam ấm, Xoài Non trong ảnh toát lên sự nhã nhặn, mặn mà và trầm ổn. Ảnh chụp tại tháp Hòa Phong - Hồ Gươm. Trong trang phục này Xoài Non như xuyên không về quá khứ. Hay là sự pha trộn giữa đông tây, kim cổ cũng là một điểm nhấn kỳ diệu trong sắc màu mới mà Xoài Non muốn mang đến. Ảnh chụp tại Nhà thờ lớn. Dáng dấp vạn người mê của Xoài Non được dân mạng ca ngợi. Một số người cho rằng bộ áo dài được "hưởng sái" của nàng hot girl trở nên nổi bật hơn. Mặc dù đã kết hôn cùng "Streamer giàu nhất Việt Nam" được 3 năm nhưng Xoài Non và chồng vẫn úp mở việc sinh con đầu lòng.