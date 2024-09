Xoài Non công khai khoảnh khắc thân mật bên “tình mới“

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non vừa đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cô nàng cùng Gil Lê. Cả 2 cùng nhau quay lại cùng một thời điểm, với góc nhìn từ 2 phía. Trong video, cả Xoài Non và Gil Lê đều cười nói hạnh phúc. Khoảnh khắc cả 2 chạm mắt, nhiều netizen đã phải thốt lên: "Hóa ra 2 người có cùng tần số yêu nhau là sẽ như thế này", "người ta yêu nhau mà tui hạnh phúc là thế nào nhỉ"... Sau khi tuyên bố "đường ai nấy đi" với Xemesis, MXH rộ tin đồn Xoài Non có mối quan hệ trên mức tình bạn với Gil Lê. Dù Xoài Non và Gil Lê chưa chính thức lên tiếng về mối quan hệ của cả 2, thế nhưng người qua đường liên tục tóm dính những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi này. Cặp đôi cũng được người qua đường bắt gặp những khoảnh khắc thân mật, khóa môi cực ngọt trên sân pickleball. Không chỉ vậy, bộ hình mới của Xoài Non cũng được cho là cũng concept, địa điểm với bộ hình của Gil Lê được đăng tải sau đó không lâu. Gil Lê - Xoài Non thoải mái thể hiện tình cảm, chăm sóc đối phương trên sóng livestream. Thời gian gần đây, Xoài Non - Gil Lê còn bị "tóm dính" chuyện đã về ra mắt gia đình. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Về phần Xoài Non, cô nàng được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng sau ly hôn. Mỹ nhân được nhận xét xinh đẹp, gợi cảm và trưởng thành hơn trước rất nhiều. (Ảnh: IGNV)

