Ngân Sát Thủ tung ảnh cưới nét căng với chồng sinh năm 2003

Mới đây trên trang cá nhân, Ngân Sát Thủ vừa đăng tải loạt ảnh cưới của mình trong 3 concept chụp khác nhau. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Ngân Sát Thủ thả xích loạt hình cưới kèm dòng trạng thái ngọt ngào: "Thời gian không quan trọng , tuổi tác càng không quan trọng , nhan sắc càng không quan trọng. Quan trọng là lòng người. Hi vọng ở lần yêu này chúng ta hãy thật hạnh phúc và bình an, đừng làm tổn thương em nhé." (Ảnh: Ngân Huỳnh) Fan của cô nàng đã gửi lời chúc mừng dưới phần bình luận: ''Chúc mừng cô gái, cuối cùng hạnh phúc cũng đến bên chị rồi", "thương quá, "đừng làm tổn thương em nhé", nghe mà không biết cô gái này đã phải chịu những gì, bình an và luôn hạnh phúc nhé", "theo dõi chuyện tình yêu của bạn này từ lâu, cuối cùng cũng có được hạnh phúc viên mãn rồi". (Ảnh: Ngân Huỳnh) Ngân Sát Thủ cũng bày tỏ không phải vì muốn kết hôn mà đến với người chồng sắp cưới: "Em ở đây không phải chỉ vì cần kết hôn mà muốn cùng anh đi suốt quãng đường còn lại. Cũng không biết sau này tương lai sẽ như thế nào nhưng hãy thật tử tế và cố gắng vì nhau nhé. Cám ơn vì đã yêu thương em, nuông chiều em, chăm sóc em và bảo vệ em." (Ảnh: Ngân Huỳnh) Nhan sắc Ngân Sát Thủ trong bộ ảnh cưới nhận về nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Cặp đôi tạo dáng đáng yêu, ngọt ngào. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Phan Văn Đông - chồng sắp cưới của cô nàng cũng đã đổi ảnh đại diện là hình cưới của 2 người với dòng trạng thái hóm hỉnh: "Đu idol thành công". (Ảnh: Ngân Huỳnh) Ngân Sát Thủ (Huỳnh Kim Ngân, SN 1994) được biết đến là “bóng hồng” xinh đẹp trong làng streamer. Chồng sắp cưới của cô nàng là Phan Văn Đông (SN 2003) là tuyển thủ của bộ môn PUBG Mobile. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Được biết, cả hai quen nhau qua những lần làm nội dung trên MXH. Đến tháng 7 vừa qua, cặp đôi chính thức công khai hẹn hò sau khoảng 2 tháng tìm hiểu. Trên trang cá nhân, cặp đôi đăng một số khoảnh khắc chung đầy ngọt ngào, tình tứ để lưu làm kỷ niệm. (Ảnh: PUBG Mobile Esports Việt Nam) Cách đây ít ngày, Ngân Sát Thủ đã có mặt tại Indonesia để cổ vũ tinh thần chồng sắp cưới cũng như tuyển PUBG Việt Nam trong Vòng Finals 2024 PMSL SEA Fall. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Không biết có phải đúng nhờ buff tinh thần từ vợ sắp cưới hay không, tuyển thủ LeVis cũng đã thi đấu xuất sắc với 10 điểm hạ gục trong ngày thi đấu thứ nhất vòng Finals, giúp D'Xavier thống trị trên BXH. Dù không thể giúp đội lên ngôi nhưng anh chàng này cũng đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình ở 2 ngày còn lại, qua đó nhận luôn danh hiệu FMVP đầy thuyết phục. (Ảnh: PUBG Mobile Esports Việt Nam) Trước đó, tuyển thủ sinh năm 2003 cũng từng là VĐV trẻ nhất của Đoàn thể thao Việt Nam đạt HCV bộ môn Thể thao điện tử tại SEA Games 31. (Ảnh: Phan Văn Đông)

Mới đây trên trang cá nhân, Ngân Sát Thủ vừa đăng tải loạt ảnh cưới của mình trong 3 concept chụp khác nhau. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Ngân Sát Thủ thả xích loạt hình cưới kèm dòng trạng thái ngọt ngào: "Thời gian không quan trọng , tuổi tác càng không quan trọng , nhan sắc càng không quan trọng. Quan trọng là lòng người. Hi vọng ở lần yêu này chúng ta hãy thật hạnh phúc và bình an, đừng làm tổn thương em nhé." (Ảnh: Ngân Huỳnh) Fan của cô nàng đã gửi lời chúc mừng dưới phần bình luận: ''Chúc mừng cô gái, cuối cùng hạnh phúc cũng đến bên chị rồi", "thương quá, "đừng làm tổn thương em nhé", nghe mà không biết cô gái này đã phải chịu những gì, bình an và luôn hạnh phúc nhé", "theo dõi chuyện tình yêu của bạn này từ lâu, cuối cùng cũng có được hạnh phúc viên mãn rồi". (Ảnh: Ngân Huỳnh) Ngân Sát Thủ cũng bày tỏ không phải vì muốn kết hôn mà đến với người chồng sắp cưới: "Em ở đây không phải chỉ vì cần kết hôn mà muốn cùng anh đi suốt quãng đường còn lại. Cũng không biết sau này tương lai sẽ như thế nào nhưng hãy thật tử tế và cố gắng vì nhau nhé. Cám ơn vì đã yêu thương em, nuông chiều em, chăm sóc em và bảo vệ em." (Ảnh: Ngân Huỳnh) Nhan sắc Ngân Sát Thủ trong bộ ảnh cưới nhận về nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Cặp đôi tạo dáng đáng yêu, ngọt ngào. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Phan Văn Đông - chồng sắp cưới của cô nàng cũng đã đổi ảnh đại diện là hình cưới của 2 người với dòng trạng thái hóm hỉnh: "Đu idol thành công". (Ảnh: Ngân Huỳnh) Ngân Sát Thủ (Huỳnh Kim Ngân, SN 1994) được biết đến là “bóng hồng” xinh đẹp trong làng streamer. Chồng sắp cưới của cô nàng là Phan Văn Đông (SN 2003) là tuyển thủ của bộ môn PUBG Mobile. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Được biết, cả hai quen nhau qua những lần làm nội dung trên MXH. Đến tháng 7 vừa qua, cặp đôi chính thức công khai hẹn hò sau khoảng 2 tháng tìm hiểu. Trên trang cá nhân, cặp đôi đăng một số khoảnh khắc chung đầy ngọt ngào, tình tứ để lưu làm kỷ niệm. (Ảnh: PUBG Mobile Esports Việt Nam) Cách đây ít ngày, Ngân Sát Thủ đã có mặt tại Indonesia để cổ vũ tinh thần chồng sắp cưới cũng như tuyển PUBG Việt Nam trong Vòng Finals 2024 PMSL SEA Fall. (Ảnh: Ngân Huỳnh) Không biết có phải đúng nhờ buff tinh thần từ vợ sắp cưới hay không, tuyển thủ LeVis cũng đã thi đấu xuất sắc với 10 điểm hạ gục trong ngày thi đấu thứ nhất vòng Finals, giúp D'Xavier thống trị trên BXH. Dù không thể giúp đội lên ngôi nhưng anh chàng này cũng đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình ở 2 ngày còn lại, qua đó nhận luôn danh hiệu FMVP đầy thuyết phục. (Ảnh: PUBG Mobile Esports Việt Nam) Trước đó, tuyển thủ sinh năm 2003 cũng từng là VĐV trẻ nhất của Đoàn thể thao Việt Nam đạt HCV bộ môn Thể thao điện tử tại SEA Games 31. (Ảnh: Phan Văn Đông)