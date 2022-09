Xoài Non bị cà khịa ác ý "không biết đẻ con"

Trên Facebook cá nhân, Xoài Non mới đây có chia sẻ gây chú ý. Bà xã Xemesis bày tỏ không vui khi bị mỉa mai "không biết đẻ". Theo đó, khi đọc được comment ác ý nàng hot girl đã cảm thấy rất buồn. "Mấy hôm nay hay đọc được mấy quả bình luận bảo em là loại không biết đẻ. Nghe mà tổn thương trái tim, đau lòng hơn toàn mấy bác con trai có vợ con đuề huề rồi vô sỉ vả", hot girl Xoài Non trải lòng. Dưới bài viết, phần lớn mọi người gửi lời động viên bà xã Xemesis . An ủi Xoài Non, cư dân mạng chỉ trích tải khoản kia có những lời lẽ vô duyên, khẩu nghiệp. Đáp lại tình cảm của người yêu mến, hot girl gửi lời cảm ơn và cho biết nhờ có mọi người an ủi nên hiện cô đã vui hơn rồi. Cách đây chưa lâu, xuất hiện tin đồn Xoài Non có em bé. Tuy nhiên, bà xã Xemesis sau đó đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết: "Do đợt đi côn đảo ăn dữ quá nên nhìn giống có bầu thui. Khi nào có bầu tui thông báo cho mà nghe". Xemesis - Xoài Non kết hôn ngày 14/11/2020. Kể từ khi lấy chồng, hot girl không ít lần phải chịu những lời lẽ ác ý từ cư dân mạng. Không chỉ bị nói "không biết đẻ", Xoài Non còn 5 lần 7 lượt bị mỉa mai "ăn bám chồng". Trước những lời lẽ mang tính sát thương, Xoài Non khẳng định dù lấy chồng giàu, gia đình chồng tâm lý, yêu thương nhưng cô luôn độc lập về tài chính. "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu đã muốn cưới Trang", bà xã Xemesis cho hay. Trong một vlog chia sẻ hồi tháng 4/2021, Xoài Non từng tiết lộ nếu vợ chồng cô sinh con trai sẽ được bố mẹ chồng thưởng nóng một khách sạn, còn con gái sẽ là một căn nhà. Chia sẻ của hot girl khiến ai nấy cũng trầm trồ. Nhiều người bày tỏ, được mẹ chồng treo giải "siêu to khổng lồ" thế này thì đẻ sớm đi thôi!

Trên Facebook cá nhân, Xoài Non mới đây có chia sẻ gây chú ý. Bà xã Xemesis bày tỏ không vui khi bị mỉa mai "không biết đẻ". Theo đó, khi đọc được comment ác ý nàng hot girl đã cảm thấy rất buồn. "Mấy hôm nay hay đọc được mấy quả bình luận bảo em là loại không biết đẻ. Nghe mà tổn thương trái tim, đau lòng hơn toàn mấy bác con trai có vợ con đuề huề rồi vô sỉ vả", hot girl Xoài Non trải lòng. Dưới bài viết, phần lớn mọi người gửi lời động viên bà xã Xemesis . An ủi Xoài Non, cư dân mạng chỉ trích tải khoản kia có những lời lẽ vô duyên, khẩu nghiệp. Đáp lại tình cảm của người yêu mến, hot girl gửi lời cảm ơn và cho biết nhờ có mọi người an ủi nên hiện cô đã vui hơn rồi. Cách đây chưa lâu, xuất hiện tin đồn Xoài Non có em bé. Tuy nhiên, bà xã Xemesis sau đó đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết: "Do đợt đi côn đảo ăn dữ quá nên nhìn giống có bầu thui. Khi nào có bầu tui thông báo cho mà nghe". Xemesis - Xoài Non kết hôn ngày 14/11/2020. Kể từ khi lấy chồng, hot girl không ít lần phải chịu những lời lẽ ác ý từ cư dân mạng. Không chỉ bị nói "không biết đẻ", Xoài Non còn 5 lần 7 lượt bị mỉa mai "ăn bám chồng". Trước những lời lẽ mang tính sát thương, Xoài Non khẳng định dù lấy chồng giàu, gia đình chồng tâm lý, yêu thương nhưng cô luôn độc lập về tài chính. "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu đã muốn cưới Trang", bà xã Xemesis cho hay. Trong một vlog chia sẻ hồi tháng 4/2021, Xoài Non từng tiết lộ nếu vợ chồng cô sinh con trai sẽ được bố mẹ chồng thưởng nóng một khách sạn, còn con gái sẽ là một căn nhà. Chia sẻ của hot girl khiến ai nấy cũng trầm trồ. Nhiều người bày tỏ, được mẹ chồng treo giải "siêu to khổng lồ" thế này thì đẻ sớm đi thôi!