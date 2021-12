Xoài Non bất ngờ chia sẻ suy nhĩ khi chồng thiếu gia “cày việc”

Xoài Non cùng "nam streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis đã về chung nhà được gần 2 năm và câu chuyện sau hôn nhân của cặp đôi luôn khiến netizen phải ghen tị mỗi khi nhắc tới. Mới đây, cư dân mạng lại được một phen cảm động trước tình cảm mà hot girl Xoài Non dành cho chồng mỗi khi Xemesis phải stream liên tục trong thời gian dài.Vợ streamer giàu nhất Việt Nam cũng cho biết thêm công việc của chồng rất cực khổ và có phần mệt mỏi đối với nam streamer này. Tuy nhiên, một khi anh đã nhận việc là rất quyết tâm hoàn thành. Xemesis và Xoài Non chính thức về chung 1 nhà năm 2020 bằng đám cưới bạc tỷ gây xôn xao cộng đồng mạng.



Chuyện tình yêu của cặp đôi nổi tiếng này đặc biệt bởi khoảng cách 13 tuổi giữa "ông chú" Xemesis và cô vợ trẻ Xoài Non.



Cặp vợ chồng trẻ nên duyên với nhau từ sự kiện game năm 2018. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc cũng là nguồn gốc cho cái tên "Xoài Non" của cô nàng.



Cô nàng có biệt danh "Young Mango" - Xoài Non là bởi ở thời điểm Hiếu và Trang công khai hẹn hò thì hot girl 2K2 chưa đủ 18 tuổi.



Xemesis và Xoài Non gặp không ít những lời bàn ra tán vào của cộng đồng mạng khi nói cô nàng đào mỏ hay nam streamer chỉ qua đường với cô hot girl trẻ. Tuy nhiên, cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm thuần túy, trong sáng nhất ngay cả khi đã về chung nhà. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

