Xinh thôi chưa đủ, hội hot girl quen mặt lần lượt “trùng tu” vòng một

Giữa lúc drama giữa Quỳnh Anh Shyn - Chi Pu chưa hạ nhiệt, dân mạng đặt nghi vấn hot girl Sun Ht âm thầm nhập team mỹ nhân "độ" vòng một. Cụ thể, trong những story của "chị em bạn dì" đăng tải cho thấy bạn gái cũ Phở Đặc Biệt mặc áo định hình thường sử dụng sau khi nâng ngực. Trước những cặp mắt tinh tường của dân mạng so sánh về khoảnh khắc gần đây, nhiều người ta nhận thấy vòng một của Sun Ht có sự thay đổi rõ rệt. Sau khi trở thành Á hoàng trang sức 2017, hot girl đời đầu Hà Lade sở hữu vòng một phổng phao bất ngờ từ lúc nào chẳng hay. Qua những hình ảnh hiện tại có thể thấy rõ vòng một của Hà hoàn toàn khác so với trước. Điều này khiến nhiều người nhận định cô đụng chạm "dao kéo" để nâng tầm nhan sắc. Bên cạnh lời khen, không ít dân mạng "ném đá" và cho rằng cô không còn xinh đẹp như trước. "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga - cựu hot girl đình đám một thời là một trong số những cô nàng hiếm hoi dám thẳng thắn thừa nhận việc "dao kéo" vòng một. Vào cuối năm 2019, Quỳnh Nga từng chia sẻ việc mình nâng ngực thêm 15cm để có thể tự tin mặc gợi cảm hơn. Sau khi công khai việc nâng ngực, Quỳnh Nga ngày càng ăn mặc gợi cảm. Cô chuộng những bộ váy ngắn và khoét sâu hơn. Nữ chính CEO Người ấy là ai - Kiều Ly Phạm cũng khiến nhiều người bất ngờ khi từng tiết lộ mình can thiệp "dao kéo" cho vòng 1. Dù được can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, thế nhưng thân hình của cô nàng trông cực kỳ tự nhiên. Nhìn những hình ảnh Kiều Ly đăng tải, dân mạng đều phải trầm trồ trước khí chất ngút ngàn của hot girl Hà Thành này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Quỳnh Nga: Lý do ly hôn và tin đồn là người thứ 3 - Nguồn: KÊNH VTC14

