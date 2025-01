Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh “chiếm spotlight” trong bộ ảnh Tết cùng mẹ

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh hai mẹ con diện áo dài đôi, đi chụp ảnh Tết. Cô viết về con gái: "Thiếu nữ nhà mẹ Linh". Bé Tuệ An, với đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi rói, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Khi diện áo dài đôi, bé Tuệ An trông dịu dàng, nữ tính, chiếm hết spotlight của mẹ. Cô bé cũng vô cùng tự tin, dạn dĩ khi tạo dáng trước ống kính cùng mẹ. Một số fan khen ngợi khi lớn lên, cô bé hoàn toàn có tiềm năng bước chân vào showbiz và trở thành một mỹ nhân nổi tiếng như mẹ mình. Đỗ Mỹ Linh cùng con gái diện đồ đôi tone màu trắng xinh xắn. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thành hôn với chủ tịch Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022 tại Hà Nội. Đến tháng 7/2023, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Tuệ An, biệt danh Ti Ti. Trên trang cá nhân, Mỹ Linh thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh về gia đình nhỏ.

