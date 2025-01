Cận cảnh Bentley Continental GT Speed giá triệu USD tại Singapore

Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên tại châu Á được các hãng xe sang Anh quốc lựa chọn ra mắt các sản phẩm mới. Mẫu grand tourer siêu sang Bentley Continental GT Speed 2025 mới vừa được giới thiệu đến các khách hàng tại đảo quốc này. Bentley Continental GT Speed hoàn toàn mới với những thay đổi về ngoại thất và nội thất, tuy nhiên mẫu GT hạng sang này giống như một biến thể facelift nhẹ cho thế hệ thứ 3 vốn được lấy cảm hứng từ các mẫu xe giới hạn như Bacalar hay Batur. Chiếc xe được giới thiệu trong buổi ra mắt tại Singapore thuộc phiên bản Bentley Continental GT Speed First Edition giới hạn, sở hữu một số tùy chọn đặc biệt như logo tại hốc bánh trước, bệ bước hay tựa đầu mỗi ghế. Điểm nổi bật nhất là sự quay trở lại thiết kế đèn pha đơn công nghệ Matrix LED cùng "chân mày" nằm ngang gồm 120 bóng LED độc lập, tích hợp các công nghệ an toàn. Phiên bản này được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm Swept 10 chấu kích thước 22 inch, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể lựa chọn nhiều thiết kế mâm khác nhau. Bentley vẫn giữ phong cách cổ điển cho mẫu grand tourer thế hệ mới này. Nhiều chi tiết được làm từ các vật liệu cao cấp như da thật, ốp gỗ... với nhiều tùy chọn về màu sắc. Màn hình trung tâm có thể xoay 3 mặt, bao gồm màn hình cảm ứng 12.3 inch, bộ 3 đồng hồ nhiệt độ, định vị và đo thời gian, hoặc chỉ đơn giản là bề mặt ốp nội thất phẳng. Bentley Continental GT thế hệ mới được trang bị ghế tiện nghi Wellness điều chỉnh điện 20 hướng với khả năng tự động thay đổi theo thể trạng và nhiệt độ người sử dụng. Logo của phiên bản First Edition cũng xuất hiện tại nhiều vị trí như tựa đầu mỗi ghế, bệ bước phát sáng... Khách hàng có thể nâng cấp các tùy chọn đặc biệt của bộ phận Mulliner, hệ thống âm thanh cao cấp Naim... Điểm khác biệt lớn nhất trên chiếc Bentley Continental GT thế hệ mới là cơ cấu động cơ V8 Ultra Performance Hybrid, vốn thay thế cho tùy chọn động cơ W12 trứ danh một thời. Cấu trúc mới bao gồm một động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 600 mã lực, một động cơ điện 190 mã lực đặt trong hộp số và bộ pin điện 25,9 kWh được đặt tại cầu sau. Tổng hiệu suất của cơ cấu này đạt 782 mã lực và 1.000 Nm, giúp chiếc coupe hạng sang vẫn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 335 km/h. Đi kèm với cơ cấu Ultra Performance Hybrid là hộp số 8 cấp ly hợp kép, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian với vi sai điện tử chống trượt eLSD. Tại Singapore, mức giá xe Bentley Continental GT Speed thế hệ mới sẽ khởi điểm từ 1,538 triệu SGD (khoảng 1,144 triệu USD). Sau khi bổ sung các loại thuế phí đắt đỏ, con số này có thể lên đến 1,9 triệu SGD (hơn 1,4 triệu USD). Video: Chi tiết Bentley Continental GT Speed 2025.

